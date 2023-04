Osmaniye'de yaşanan depremde evleri ağır hasar gören Hekimoğlu ailesi konteyner kente yerleşti. Ailesiyle birlikte kaldıkları konteynerin önüne kurdukları masada yemek yiyen tır şoförü üç çocuk babası Mehmet Hekimoğlu, "Depremin ilk gününden itibaren devletimiz bizimle yakından ilgilendi. Kısa bir zamanda depremzedelere el uzatması devletimizin ne kadar büyük ve güçlü olduğunu gösterdi. Her şey fazla fazla veriliyor. Konteyneri bir yerine iki tane ısıtıcı koydular. Televizyonumuzu hemen gelip kurdular. İstemediğiniz kadar gıda kolisi verdiler. Suyumuza kadar her şeyi düşünmüşler. Kim yardım yok diyorsa yalan söylüyor" dedi.Hekimoğlu ailesi depreme Adnan Menderes Mahallesi Metin Tamer Sitesi'nde yakalandı. Mehmet Hekimoğlu eşi Canan (45), annesi Ayşe (65) çocukları Arda (18), Ömer Faruk (13) ile Esra (6) ikinci kattaki evlerinden aşağıya indi. Evleri ağır hasar gören aile çocuklarının çok korkması yüzünden Mersin'de bulunan yakınlarına gittiler. Hekimoğlu ailesi, Osmaniye Valiliği'nin Dereobası köyü ile Fakıuşağı Mahallesi arasında Karaçay Deresi kenarındaki konteyner kentin kurulduğunu söylemesi üzerine memleketlerine geri döndü.Eşyalarını yerleştiren aile daha sonra konteynırın önüne kurdukları masada yemek yedi. Depremde can kayıplarının olmamasına sevindiklerini dile getiren baba Mehmet Hekimoğlu, devletin yaraları sarmak için elinden gelen tüm çabayı gösterdiğini anlattı. Mehmet Hekimoğlu, "Ben Marmara depremini de gördüm. Orada yaşanan çaresizliğe şahit oldum. Ama şimdi devletimiz felakete aynı anda müdahale ederek ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha dünyaya gösterdi. "Yardım yok" diyenler yalan söylüyor. Bir yerine iki tane elektrik sobası koymuşlar. Sıcak suyumuz var. Gıdadan tutun içme suyumuza kadar her şeyimizi düşünmüşler. Bir sıkıntı olduğu zaman görevliler hemen gelip müdahale ederek sorunu en kısa zamanda çözüyor" diye konuştu.Üç çocuk annesi Canan Hekimoğlu ise, "İhtiyaçlarımız karşılanıyor. Herhangi bir sıkıntımız. Şimdi konteynerde yaşıyoruz ama en kısa zamanda evlerimizi bize teslim edilecek ve yeni yuvamıza yerleşeceğiz. Devletimizden tek isteğim yapılacak olan evlerin biraz büyük olması" şeklinde konuştu.