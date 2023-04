Bu ipuçlarıyla amaçsız alışveriş yapmanın önüne geçin

"Alıyorum, alıyorum ama dolabıma baktığımda giyecek bir şey bulamıyorum. Mağazaya giriyorum cansız mankenin üzerindeki her şeyi alıyorum ama sonra bu parçaları ayrı ayrı asla bir araya getiremiyorum. Bir kombini üç kez giyiyorum en fazla sonra da o parçaları ne yapacağımı asla bilemiyorum. Trendleri takip ettikçe kendimi daha genç hissediyorum. Beynimi boşaltıyor, rahatlamamı sağlıyor alışveriş. İstediğim şeyi aldığımda kendimi mutlu, bir şeyler başarmış ve huzurlu hissediyorum. Dolabım etiketi üzerinde duran sayısız giysiyle dolu..." Bu cümleler size tanıdık geliyor mu? İçinizden birkaç tanesi sizi tarif ediyor mu? Almaktan, aldığınızı ne yapacağınızı bilememekten ve aldıklarınız için sürekli anlamsız meblağlar ödemekten yoruldunuz mu?Dünyanın dört bir yanında yapılan çalışmalar, alışverişin beyindeki ortak haz ve zevk alanlarının kimyasalı dopamin salgısı ile doğrudan ilişkisi olduğunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla, her alışveriş sonrası duyulan rahatlama hissi ve haz zamanla kişiyi bağımlılığa doğru sevk ediyor.Tam da bu nedenle çoğumuz hiç ihtiyacımız olmadığı halde onlarca ürün satın alıyoruz. Çılgınlar gibi alışveriş yapıyoruz ancak bu ürünler aylarca dolap bekledikten sonra onları giymek istemiyoruz. Bir tane bakım kremi işimizi görebilecekken farklı kollardan gelen referanslarla ikna olarak farklı markanın kremlerini de alıp deniyoruz ve bir kenara atıyoruz. Aylar sonra dolaplarımızı ya da çekmecelerimizi düzenlediğimizde birçok ürünün etiketini dahi sökmediğimizi veya o ürünü aldığımızı hatırlamadığımızı görüyoruz. Kredi kartı limitlerimiz tükeninceye kadar alışveriş yapıyor, limitimiz kalmadığı için depresyona giriyor ve mutluluk hormonu salgılatan alışveriş için borçlanmak zorunda kalıyoruz. Bu durum bizi zamanla kısır bir döngünün içine itiyor. Zaten bu duruma 'alışveriş bağımlılığı' dendiğini de artık hepimiz biliyoruz. Kullanmadığınız, ihtiyacınız olmayan sayısız parçaya sahip olmak (bu elbise de olabilir mücevher de kozmetik ürünü de) cidden tedavi edilmesi gereken bir bağımlılık türü... Alışveriş ve stil danışmanlığı yaptım süre boyunca en zorlandığım konu danışanların alışveriş bağımlılığını kontrol altında tutmak olmuştu. Kadınlar arkadaşlarının etkisiyle, yaşadıkları ruh durumlarına göre, eşleriyle ya da sevgilileriyle olan duygu durumlarına göre alışveriş yapmaya eksik duygularını tatmin etme eğilimindeydi ne yazık ki... Sonuç olarak özellikle sosyal medyada sizleri sürekli alışveriş yapmaya iten hesaplar bu kadar artmışken tabii ki bu bağımlılığı kontrol altında tutmak çok da kolay değil. Ancak bazı yöntemlerle bunu başarmanız mümkün... İşte sürekli yeni şeyler satın almanızın önüne geçmenizi sağlayacak yöntemler...Dünyayı ve çevreyi ve biz insanoğlunun geleceğini düşünüyorsanız 30 kez farklı şekillerde kobinlemeyeceğiniz şeyleri satın almayın. Koskoca bir polyester yumağına ya da dolapta bir müzede bekler gibi duran eşya yığınlarına gerçşekten de ihtiyacnız yok.Çoğu insanın saatlerce alışveriş yaparak, mağazadan mağazaya koşması ve günün sonunda aşırıya kaçtığını fark etmesinin nedeni aslında bütçesini sınırsız zannetmesi. Buna en çok da kredi kartıyla alışveriş alışkanlığı neden oluyor. Sanki size ait bir parayı harcıyormuş gibi hissederek kendinizi alışveriş sarhoşluğu içinde borca sokmak, sonradan canınızı acıtabilir. Oysa kendinize belirli bir bütçe koyarak alışverişinizi sınırlayabilir ve günün sonunda ne kadar harcadığınızı bilerek sonradan pişmanlık yaşamazsınız. Nakit ödediğimizde, harcadığımız paranın miktarını görüyoruz ve üzülüyoruz. Ancak kartla ödeme yapmak, harcamalarınızın takibini zorlaştırıyor ve çok harcamamış gibi hissetmeye neden oluyor. Bu yüzden kredi kartınızı her zaman yaınızda taşımayın.Alışverişe çıkmadan önce almak istediğiniz ürünlerin olduğu bir liste hazırlayın. Böylelikle hem eksiklerinizi tespit edebilir hem de sahip olduklarınızı fark edersiniz. Listenize ürün eklerken, o ürüne gerçekten ihtiyacınız olup olmadığına dikkat edin. Yalnızca acil ihtiyaçlarınız olduğundan emin olun. Yaptığınız listeyi, alışverişte kullanmayı unutmayın ve listenin dışına çıkmayınEğer ihtiyacınız yoksa, o parçayı satın almanıza gerek yok demektir. Bir başkasının üzerinde gördüğünüz, reklam kampanyalarıyla size sunulan parçaları kesinlikle satın almanıza gerek yok. İnsanların büyük kısmı kendi dolaplarından bihaber oldukları için sürekli aynı şeyleri satın alma eğilimi içinde oluyorlar. Bir alışveriş merkezine ya da mağazaya gitmeden önce ya da sosyal medyada alışveriş hesaplarını incelemeden önce muhakkak dolabınızı iyice inceleyin. Neye ihtiyacınız olduğundan emin olun. Bu şekilde tüm ürünlerinizi takip edecek ve benzerlerini satın almaktan kaçınacaksınız.Ne satın alırsanız alın bu basit bir mutfak eşyası da olabilir, lüks bir saat de aslına bakarsanız bu alışveriş bir ihtiyacınızı gidermek için yapılmıyorsa kesin olarak konu sizin psikolojinizdir. Kendinizi yorgun, yalnız, sıkılmış ve mutsuz hissettiğiniz zamanlarda alışverişe gitmeyin. Ne olursa olsun sakın satın almayın. Bunun yanı sıra açken de alışveriş yapmaktan uzak durun. Çünkü bu gibi durumlar sağlıklı düşünmenizi engelleyeceği için bilinçsiz alışveriş yapmanıza neden olabilir.Yapacak bir şey bulamadığınız zaman alışveriş yapmayı tercih eden, arkadaşlarıyla tek sosyalleşme etkinliği alışveriş olan on binlerce kişi var. Amaçsız bir şekilde alışveriş yapanlardan olmayın. Sadece vakit öldürmek için zamanınızı alışverişte harcamak yerine, zamanın değerini bilin. Kendinize belirli bir zaman sınırı koyarsanız, doğru alışveriş yapmanız mümkün. Bu size kendinizi daha iyi hissettirecektir.Sevdiğiniz parçaları farklı şekillerde ve aksesuvarlarla tamamlayarak defalarca kombinlemekten çekinmeyin. Bu sizin moda konusunda ne kadar yetkin olduğunuzun göstergesidir. Şu an Instagram nedeniyle sürekli olarak farklı kıyafetlerle fotoğraf çektiren kişilerin çoğunun bundan para kazandıklarını ya da daha da kötüsü birer alışveriş kolik olduklarını unutmayın.Son dönemde herkesin bütçesini zorlayan bir alışverişkolik haline gelmesinin en büyük nedeni online alışveriş siteleri ve bu sitelerin reklamını yapan sosyal medya hesapları. Eğer internet üzerinden alışveriş yapma bağımlılığınızın geliştiğini düşünüyorsanız alışveriş sırasında 'siparişi tamamla' butonuna tıklamadan önce, web sitesini kapatıp birkaç saat veya bir gece bekleyin. Seçtiğiniz öğeleri bile unutabilirsiniz, bu da onlara gerçekten ihtiyacınız olmadığı anlamına gelir. Aynı şeyi bir mağazada eşyayı geri koyarak ve o mağazadan kısa bir süre ayrılarak da yapabilirsiniz.