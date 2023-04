Meclis’te yer almam dünyaya büyük bir mesaj olacak

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) iddialı isimleri listesine taşıdı. Bunlardan biri de İstanbul ikinci bölge 9. sıra milletvekili adayı Sevan Sıvacıoğlu. AK Parti'de Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliği de yapmış olan Ermeni cemaatine mensup Sevan Sıvacıoğlu, Meclis'e girebilecek, tüm azınlıkları temsil eden tek aday. Çünkü diğer partilerden gösterilen azınlık temsilcisi adaylar, seçilebilecek sırada değiller.Biz de aynı zamanda başarılı bir hekim, ortopedik cerrah olan Dr. Sevan Sıvacıoğlu ile Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde bir araya geldik. Ameliyattan çıkıp yanımıza gelen Sıvacıoğlu ile ülkemizdeki azınlıklara dair tüm detayları konuştuk. Kurtuluş'ta doğup büyüyen, bir İstanbul aşığı olan Sevan Sıvacıoğlu, temsil ettiği bölgenin tüm sorun ve ihtiyaçlarına hakim. İstanbul'daki tüm azınlık temsilcileri ile iletişimini sorunsuz devam ettiriyor. Öyle ki, "Sevan Bey size nasıl yardımcı olabiliriz, birlikte çalışalım. Biz her zaman size destek vereceğiz" diyorlar.Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakınında bulunan, gezilerinde sık sık yanında olan Sıvacıoğlu, "Cumhurbaşkanımız Kasımpaşalı. Yani tüm azınlıkların komşusu. Sosyal hayatta birlikte büyüdükleri için azınlıklarının sorunlarını da kültürlerini de yakından biliyor. Bugüne kadar yaptıkları bizim için sadece hayaldi ama gerçek oldu. Tüm azınlıklar ondan çok memnun" diyor. Sıvacıoğlu babasıyla olan bir anısını da gözleri dolarak anlattı: "Ben MYKY üyesiyken Sayın Cumhurbaşkanımızın bir iftar yemeğine davetliydim. Davete gitmeden önce babama uğradım. 'Hayırdır Sevan, nereye gidiyorsun?' dedi. 'Ankara'ya gidiyorum, Sayın Cumhurbaşkanımız iftara davet etti. Çankaya Köşkü'nde bir iftara katılacağım' diye karşılık verdim. Babam duraksadı, hüzünlendi ve 'Bizi eskiden böyle yerlere çağırmazlardı' dedi."Bu, AK Parti'nin ne kadarevrensel değerlere sahip bir partiolduğunun da kanıtı. Bu nedenle,ülkemizden azınlıklara mensupbir adayın seçim listelerindeyer alması, Türkiye'deki azınlıkgruplarının siyasi temsilininartırılması açısından büyükbir adımdır.- Bütün cemaatlerinadına gelinen süreçtebenim MKYK üyeliğiminarkasından da takdir edilenmilletvekilliği adaylığımlagüzel bir sürece doğrugidiyoruz. Ben Ermeni asıllıTürkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım.Meclis'te azınlıklar adınayer almamın dünyaya da bir mesajvereceğini düşünüyorum. Sonuçtabizler Türkiye dışındaki ülkelerdeyakınları, akrabaları,arkadaşlarıolan insanlarız.Cemaatimize aitinsanlar yurt dışındada yaşıyorlar veonlarla görüştüğümüzde,konuştuğumuzdabizleresürekli 'Nasılsınız,iyi misiniz? Durumlarnasıl?' diyesoruyorlar. Aslındabizleri bu sorularrahatsız ediyor.Bizler gerçekten buna tek cümleylecevap veriyoruz. 'Hiçbir sorunumuzyok!' Benim adaylık sürecimlebirlikte azınlıklar içerindebüyük bir sevinç yaşandı. Çünküben içlerinden biriyim.- Buralar birbiriyle bağlantılısemtler. Bir gün Sayın Cumhurbaşkanımızdedi ki: "Biz oranın(Kurtuluş) bütün sokaklarını,mahallelerini, her yerini çok iyibiliriz". Semtimiz içimize işlemiş.Annem babam halen Kurtuluş'taSavaş Sokak'ta yaşıyorlar. Çocukluğumuzungeçtiği, sokaklarındatop oynadığımız semtimiz. İnsandünyanın neresine giderse gitsin,sokağını özlüyor. Avrupa'ya, Amerika'yagitsek de geri mahallemegeliyorum. O mahalleden geçmeninne demek olduğunu ancakbunu yaşayan insanlar anlar. Belkide Anadolu'nun, Türkiye'nin birözelliği bu. Bir yabancı için veyabaşka birisi için bir şey ifade etmezama bizler mahallemizi, mahallekültürünü severiz.- Cumhurbaşkanımızın yeşilsahalardan siyasetin zirvesineulaşan bir hayatı var. Kasımpaşada başlangıç noktası. Bizler komşusemt Kurtuluş'un çocuklarıyız. Bizimsemtlerimiz bütün toplumundin, dil, ırk fark etmeden hepsinin bir arada bulunduğu Türkiye mozaiğinin olduğu bir yer. Sayın Cumhurbaşkanımızın azınlıklarla teması, sevgisi orada başladı. Bu sevgi Cumhurbaşkanlığına kadar devam etti. Kaldı ki o sevgiyi bugüne kadar getirdi. Bunun bir göstergesi de, benim adaylık sürecim. Benim Ermeni asıllı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak İstanbul'dan milletvekili adayı olarak gösterilmem ve bir araya geldiğimizde bana Kurtuluş'u sorması bu sevginin bir tezahürü değil mi sizce?- Bu soruya çok kısa bir cevap vermek istiyorum. Sevgili cemaatimin üyeleri, sevgili azınlık cemaatlerinin değerli temsilcileri sizlere sadece şunu söylüyorum. Meclis'e seçilebilecek tek aday benim. Lütfen bunu bilin.- Türkiye evimizdir. İnsan evinde nasıl rahat, memnun hissediyorsa ben de bu ülkede öyle hissediyorum. Bu ülkede doğdum. Babam, dedem de burada doğup büyümüş. Malatya, Arapgirliyiz. Fırıncılık, dokumacılık işiyle uğramış ve İstanbul'a göç etmişler. Babam 10 yaşında İstanbul'a gelmiş ve Gedikpaşa'ya yerleşmiş. Daha sonra Samatya, Yeşilköy olarak değişiyor. Ben hekimim. Benim işim insanlarla. Ben mesleğimi icra ederken bir azınlık olduğumu düşünmüyorum. Yardımsever bir insanım. Zor durumda olan hiç kimseye kayıtsız kalamam."Cemaatteki vakıf yöneticileri, bakanlarımızla WhatsApp arkadaşı oldular. 'Sevan, sen yoğunsundur, biz bakanımıza mesaj attık. O da hemen geri döndü. Hallettik biz' diyorlar (Gülüyor). Cumhurbaşkanımızın bu konularda hassasiyeti var. Toplantılarda yakın temasla sorunlara hemen çözüm getirilmesini üzerine basa basa söylüyor. Eskiden Ankara'dan geri dönen azınlıklar şimdi bakanlarla WhatsApp arkadaşı oldu.' Dönüşüm ve iletişimin ne derece kuvvetli olduğunu buradan anlayabilirsiniz."- Azınlıklara ait cemaat vakıflarına taşınmaz mal iadelerini sağlayarak mülkiyet haklarını teminat altına aldık.Azınlıklara ait gazetelerin resmi reklam yayımlayabilmelerini sağladık. Basın İlan Kurumu Genel Kurulu Kararı çerçevesinde; Lozan Antlaşması uyarınca belirlenen azınlıklara ait gazetelerin yazılı olarak başvurmaları halinde resmi reklam yayımlayabilmeleri mümkün hale geldi.Azınlık gazetelerinin ekonomik durumunu güçlendirmeye yönelik Cumhuriyet tarihinin en önemli adımı atıldı. Nitekim yaklaşık 50 yıllık bir aradan sonra ilk kez bir Rum yayınevi faaliyete başladı. Mor Gabriel Manastırı arazisini, Deyrulumur Süryani Manastırı Vakfı'na iade ederek Süryani toplumunun mağduriyetini giderdik.MEB tarafından Ermenice ders kitapları hazırlanarak 2010 yılından itibaren Ermeni okullarında ücretsiz dağıtmaya başladık. Sümela Manastırı, Akdamar Kilisesi, Sveti Stefan Kilisesi (Demir Kilise) ve Edirne Büyük Sinagogu gibi farklı din ve inançlara ait ibadethaneleri restore ederek kullanıma açtık.Bizim yaptıklarımız aynı zamanda yapacaklarımızın da teminatı. Rum yayınevi faaliyetine başladı. Süryani Manastırı'nın arazisi iade edildi. Romanlara yönelik ayrımcı hükümleri kaldırdık.- Azınlıkların ihtiyaçları Cumhurbaşkanımız tarafından asla görmezden gelinmedi. Bizim çocukluk dönemlerimizde vakıfların yaşadığı problemler büyüklerimiz tarafından dile getiriliyordu. Örneğin bir vakıf binasının boyanması, camının değiştirilmesi için aylarca beklediklerini duydum. Asıl o zaman kendilerini azınlık olarak hissediyorlardı.Erdoğan döneminde yapılan, malların geri iade edilmesi azınlıklar için hayal gibi bir şeydi! Okullarımızda kendi dillerimizde kitapların basılıp yayılması, Milli eğitim müdürlüğüyle okullarımızın her zaman yakın temasta olması ve sorunlarının hemen çözülmesi, kiliselerimizin tadilatları... Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir kilise açıldı. Üstelik olmayan bir yerde. Yeşilköy'de yaşayan Süryani Cemaatimiz için sıfırdan bir kilise inşa edilmesine destek verildi. Cumhurbaşkanımızın Süryani Cemaati ile her buluşmasında "Ne oldu, kilise yapımını hadi hızlandırın" gibi ifadeleri de oldu. Hep yakından takip etti. Van'daki Akdamar Kilisesi'nin açılması tarihi bir olay. Bunlar bizler için çok önemli!- Bu ülkede kendilerini azınlık hissetmesinler, azınlık değiller. Dedelerimiz Osmanlı Devleti vatandaşıydı. Mimari, inşaat, sağlık, sanat, el sanatları, ekonomi alanında çok önemli görevler almışlar. Cumhuriyet döneminde yine milletvekilleri, sanayicilerimiz oldu. Neredeyse bin yıl birlikte olmuş insanlar neden kendilerini azınlık hissetsin ki! Sadece resmi yazışmalarda geçiyor bu tabir. Ama yaşarken böyle bir durum yok. Ramazanda oruç tutan, Kurban Bayramı'nda kurban kesen Ermeniler tanırım ben. İç içe geçtik çünkü. Kimsenin aklına azınlık olduğu gelmiyor. Ama azınlıkların temsili anlamında bir görevimiz var. Bu ülkenin güzel renkleri... Tek cümle: AK Parti, ikinci bölge, 9. Sıra! (Gülüyor)"Depremden önce Sayın Cumhurbaşkanımız ile bir Kahramanmaraş ziyaretimiz olmuştu. Dönüşte uçaklara binmek için biraz bekledik. Hava da kararmak üzereydi. 'Neden bekliyoruz' diye sordum. Yetkililerden biri, 'Şu dağların üzerindeki ışığı görüyor musunuz? İşte Cumhurbaşkanımız şu an orada' dedi. 'Neden?' diye sordum. Orada yaşlı, hasta biri varmış. Cumhurbaşkanımızın Maraş'a geldiğini duyunca kendisini görmek istediğini söylemiş. Cumhurbaşkanımız tüm işlerini erteleyip kalabalık bir insan grubuyla o kişiyi görmeye gitmiş. Bu beni çok etkiledi. Üstelik dinleyip geçmiyor, uzun süre sohbet ediyor, elini tutup derdini soruyor. Gözlerinin içine bakıyor."Yeprem Sıvacıoğlu (Sevan Sıvacıoğlu'nun babası) duygularını şu şekilde ifade etti: "Bugüne kadar birlikte yaşadık. Birlikte yaşamayı sürdüreceğiz. Sevan çok yufka yürekli bir insandır. Ona inanıyorlar ve seviyorlar. Umarım çıktığı bu yolda çok başarılı olacak.""Cumhurbaşkanımızın azınlıklarla komşuluk ilişkisi var. O Kasımpaşalı. Feriköy, Kurtuluş, Beyoğlu, Samatya hepsi birbirine çok yakın yerler. Azınlıklar, İstanbul'daki tüm kültürler burada! Ermeni, Musevi, Rum, Romanlar, Katolik Cemaati, Levantenler buradalar! Sayın Cumhurbaşkanımızın bu insanlarla samimiyeti, dostlukları var. Sosyal alanda karşılaşıyorlar. Birlikte futbol oynadıkları arkadaşları var içlerinde. Bizler hakkında bilgi sahibi, yakından tanıyor. Bizlerin dertlerini, kültürünü, günlük hayatını biliyor. Ben bu sokaklarda gezerken hep Beyefendi ile tanışmış, arkadaş, dost olan insanlarla karşılaşıyorum. Bu da beni çok etkiliyor ve Sayın Cumhurbaşkanımıza kendimi çok yakın hissediyorum."- Ben MYKY üyesiyken Sayın Cumhurbaşkanımızın bir iftar yemeğine davetliydim. Davete gitmeden önce babama uğradım. "Hayırdır Sevan, nereye gidiyorsun?" dedi. "Ankara'ya gidiyorum, Sayın Cumhurbaşkanımız iftara davet etti. Çankaya Köşkü'nde bir iftara katılacağım" diye karşılık verdim. Babam duraksadı, hüzünlendi ve "Bizi eskiden böyle yerlere çağırmazlardı" dedi. O davette Süryaniler, Ermeniler, Rumlar, Katolik Cemaatleri, tüm azınlıklar vardı. Tüm azınlıklardan büyük teveccüh görüyorum. "Sevan Bey size nasıl yardımcı olabiliriz, birlikte çalışalım. Biz her zaman size destek vereceğiz" diyorlar.- Duygusal bir insanım. Yardım etmeyi çok seviyorum. Babam Kapalıçarşı'da küçük bir esnaf, annem ev hanımı. Babam gurur duyuyordur benimle diye düşünüyorum. (Gözleri doluyor)- Azınlıklar ile devletin bugüne kadar pek yakın teması olmamıştı. Büyüklerimiz, "Ankara'ya giderdik ama bir netice alamadan dönerdik" diyorlardı. Ancak son 20 yılda ne zaman devletin kapısı çalındıysa, tüm talepler gerçekleştirildi. Uzun zamandır vakıf seçimlerimiz yapılamıyordu. Ancak üç ay önce seçimlerin yüzde 98'i tamamlandı. Özellik İç İşleri, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne, İstanbul Avrupa- Anadolu Yakası Müdürlüklerimize başvurduğumuzda hemen 15 dakika içinde geri dönüldü. Bakanlar seviyesinde de bunu yaşadık. 85 milyonluk ülkenin çözülmesi gereken birçok problemi yanında azınlıkların sorunları asla ertelenmedi.- Kendisini yakından tanıyordum. Saygı ve sevgi duyardık. AK Parti MKYK Üyesi, İstanbul Milletvekili olarak cemaatimizi iyi bir şekilde temsil etti. Hastalığı sırasında Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız asla kendisini yalnız bırakmadı. Rahmetli olduktan sonra da güzel insan olduğu her zaman dile getirildi. Biz de onun arkasından devam edeceğiz. Allah rahmet eylesin.- Ben İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. Türkiye'nin merkezi bir yeridir. Diğer hastanelerde açılan bölümlerin şefleri oradan çıkar. Referans merkezidir. Ben tıbbı iyi bilirim. İhtiyaçları, sağlık çalışanlarının taleplerini... Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'yı çok başarılı buluyorum.- 1999 senesinde asistanlık yaptım ve bizim dönemimizde bu kadar tesis yoktu. Açılan şehir hastaneleri, yatak sayılarımız çok iyi bir durumda. İstanbul'da herhangi bir semttesiniz, etrafınıza baktığınızda sayısız kamu ve özel hastane olduğunu görüyorsunuz. Sağlık alanını eleştirenler bile tüm bu gerçekleri yok sayamaz. Tesis anlamında hiç sıkıntımız yok. Pandemi dönemini ABD ve Avrupa'dan daha iyi atlattık. Avrupa'da huzur evlerinde ölmüş halde bulunan insanlar vardı. Ülkemizde asla böyle durumlar yaşanmadı.Deprem bölgesinde hasta transferleri çok başarılı bir şekilde yapıldı. Tıbbı malzemeler alana çok hız getirildi. Sağlık sektöründe çok iyi işler yapıyoruz. Hekimlerimizin insani tarafı çok önde. Ameliyattan çıkıp hastasına kan veren hekimler tanıyorum ben. Uyumadan çalışanlar, uzun nöbetler ve dahası... Ben tıp dünyasını çok iyi tanıyorum. Bugüne kadar yapılanlar daha da yapılacak olanların garantisidir. Çözülemeyecek hiçbir sorun yok.- Bir cerrahın elinin hep işlemesi gerekiyor. Bu yüzden hekimliğe ara veremem. En azından ameliyatlara girerek elimin körelmesini önlemem gerekir. Ben 24 yıllık bir doktorum. Talepler hastalarımdan geliyor: "Sevan Bey Ankara'ya kadar geliriz" diyorlar.