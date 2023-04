Şov dünyasının yeni prensesleri

Lily-Rose Depp, Gigi Hadid, Bella Hadid, Kaia Gerber, Lila Grace Moss ve Kendall Jenner... Bu isimlerin hepsi tanınmış bir aileden gelen ve beş yılı aşkın süredir şov dünyasını, magazin haberlerini ve moda camiyasını domine eden isimler... Artık her birinin kendi ailelerinin gücü, şöhreti ve serveti dışında bilinen birer ismi ve yüklü birer banka hesabı var... Bir dönemin 0'dan şöhrete kavuşan süper modellerinin, mankenlerinin, oyuncularının aksine zaten çocukluktan itibaren her koridorunu bildikleri bir dünyada ellerini kollarını sallayarak rahatlıkla hareket ediyorlar. Moda tasarımcısından fotoğrafçısına, reklamcısından film yapımcısına kadar gücü ellerinde bulunduranların tamamı aile dostları... Zaten ünlü bir aileye sahip olmak onların aynı iş dallarında yürümek isteyenlerin binlerce adım önüne geçiriyor. Kendilerine bakar, bağlantılarını iyi kullanırlarsa, yeteneklerini geliştirip bir de çalışırlarsa çok hızlı bir şekilde yaşıtlarından yıllarca önce iddialı bir şöhrete ve servete sahip oluyorlar. Ancak onların işe adım atarken sahip oldukları avantaj ilerleyen günlerde doğal olarak yanlarında olmuyor. Çünkü moda ve şov dünyası onların ardından yeni doğuştan ünlülerin peşine düşünüyor... Son birkaç yıldır dergilerde, dizilerde yeni yeni farklı yüzler görmeye başladık. İsimlerini bilmiyor, henüz yüzlerini tanımıyor ve bu prestijli alanlarda nasıl yer aldıklarını kestiremiyoruz. Ama onlarda tıpkı yazının başında belirttiğim isimler gibi ünlü ailelerden geliyor. İşte henüz bir çırpıda ismini söyleyemediğimiz ve fotoğraflardan kim olduklarını çıkaramadığımız ancak çok kısa süre içinde en az yukarıdaki isimler kadar ünlü olması kesin olan yeni nesil yıldızlar.2007 doğumlu Ever G. Anderson, 2021 yılında 'Black Widow' filmiyle sinema dünyasına iddialı bir giriş yaptı. Bunda babasının yönetmen Paul W. S. Anderon olması etkili olmuştur tabii ki de... Ama Anderson'ın güzelliği ve oyunculuk kabiliyeti annesi Milla Jovovich'ten. 9 yaşında Vogue Bambini'nin kapağında yer alan Anderson çocukken de 'Resident Evil'de annesinin genç versiyonunu canlandırmıştı.2000 doğumlu Law, iki ünlü oyuncunun kızı. Babası Jude Law, annesiyse Sadie Frost... İngiltere'nin en ünlü moda eğitimi okulu Cenral Saint Martins'de moda üzerine eğitim alan Law'un vaftiz annesi ünlü manken Kate Moss... Marc Jacobs, Stella McCartney, La Perla, Versace gibi sayısız markanın çekimlerinde yer alan Law Dior markasının da güzellik elçilerinden biri...2004 doğumlu Leni Klum'un annesini tahmin etmek soyadından da anlaşılacağı üzere çok da zor olmasa gerek. Klum, dünyaca ünlü Alman manken Heidi Klum'u kızı. Babası ise İtalyan iş insanı Flavio Briatore... Kluma babalık yapan kişiyse, Briatore kendisini resmen kabul etmediği için şarkıcı Seal olmuş... 16 yaşından beri mankenlik ve modellik yapan Klum, henüz iki yıl önce Vogue dergisinin Almanya baskısının kapağında yer aldı. Şimdiden sayısız markayla çalıştı ve yakın gelecekte moda dünyasının en ünlü isimleri arasında olması bekleniyor.1999 doğumu Ava E. Phillippe annesi ünlü oyuncu Reese Witherspoon'un neredeyse birebir kopyası gibi... Babası da oyuncu Ryan Phillippe... Rodarte için podyuma çıkarak moda dünyasına adım atan Phillippe çeşitli filmlerde de rol aldı.2004 doğumlu Apple Martin hem müzik hem de sinema dünyasının en ünlü isimlerinden ikisinin çocuğu... Martin'in annesi tüm ailesi çok ünlü yapımcılardan ve yönetmenlerden oluşan oyuncu Gwyneth Paltrow... Babası ise Cold Play grubunun solisti Chris Martin... Annesinin markası Goop için çekimlerde yer alan Martin, bu bahar Chanel'in Paris Moda Haftası'ndaki defilesini de ön sıradan izleyerek dikkatleri üzerine çekti. Dünya basını Martin'e şu sıralar sayısız markadan modellik ve mankenlik teklifi geldiğini yazıyor.1998 doğumlu Maya R. Thurman Hawke, aktris ve modeldir. Oyuncu Uma Thurman ve aktör Ethan Hawke'nin kızı olarak doğduğu için ola gerek henüz çocukluğundan itibaren sayısız kapı onun için kolaylıkla açıldı. Modellik kariyerine başladıktan sonra, Hawke, 'Little Women'ın BBC uyarlamasında 'Jo March' olarak rol aldı. Netflix dizisi 'Stranger Things'in üçüncü ve dördüncü sezonunda da 'Robin' karakterini canlandırdı.