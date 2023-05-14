“En yoğun katılımlı ve güvenilir seçim bizde yapılıyor”

- Bir genelleme yapmak gerekirse;seçimlere olan yoğun ilgielbette 1946 ile başladı diyebiliriz.Yani Demokrat Parti'ninkuruluşuyla birlikte; unutulmasınki, ondan önceki seçimler,yani tek parti dönemini kastediyorum, adeta sembolik birtörenden ibaretti ve bu yüzdenseçime ilgi ve katılım çok düşüktü. Bununnedeni basitti: Seçimler iki dereceli yapılıyordu;seçmenler milletvekili seçimindekendileri adına oy kullanacak ikinci seçmenleriçin oy kullanma imkânına sahipti.Sonucu belli olan bir seçime katılmanınheyecanlı bir yönü olmadığı zaten açıktır!Bu tarihten itibaren seçmenler, hangi koşuldaolursa olsun, siyasi şartların önlerinekoyduğu seçenekler arasında bir tercihtebulunabilmek için her zaman seçime genişölçüde katıldı.- Bugünden bakıldığında Türkiye, seçimekatılma oranı açısından Avrupa'da başkabir ülkeyle karşılaştırılamaz derecedeileridedir. Ve bu hep böyle olmuştur. Seçmenlersiyasi tercihleri temelinde ülkeyeyön vermek konusunda yüksek hassasiyetesahiptir. Elbette bütün bunlarıntek bir hamlede gerçekleştiğisöylenemez; özellikle 27 Mayıs'tansonra seçim güvenliğininhayli yüksek seviyede gerçekleştiğinisöyleyebiliriz. Bu süreç deson 60 yıla damgasını vurdu.Bir önemli hususu da unutmamakgerekir sanırım; o da oylarınsayımının çok kısa süredetamamlanabilmesidir. Hele sonyıllarda ulaştırma, haberleşmeve teknolojik imkânların artması;on milyonlarca oyun hızla sayılarak,neredeyse birkaç saat içinde sonuçlarınaçıklanmasını mümkün kıldı. Türkiye'deseçimlere hile karıştırıldığı ya da bir şekildeseçim sonuçlarının değiştirildiğiyönündeki iddialar -özellikle de son birkaçon yılda- yalnızca siyasi ithamlar olmaktanileriye gidemedi. Zaten gerçekten böylesibir iddiaya inanan bir siyasi parti olsaydı,bir daha seçime katılmazdı!- Evet denendi; 1950 sonrasında -osırada seçim sistemi nispi temsil değil de,çoğunluk esasına dayandığından- birincipartinin seçim çevresinde bütün milletvekilliklerinikazanmasına imkân tanıyansistemde; Demokrat Parti'nin bu avantajınınönüne geçebilmek için muhalefetpartileri -tıpkı bugün gibi- kendi aralarındaittifak yapmak istediler. Bu partiler anamuhalefet partisi olan CHP ile zamanındaDemokrat Parti'den ayrılmış olan OsmanBölükbaşı'nın partisi olan CumhuriyetçiMillet Partisi idi. -Sonra adı Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi oldu. 1954 ve 1957 seçimleri öncesinde böyle bir girişimde bulundular. Fakat Bölükbaşı, CHP ile karşılaştırıldığında pek küçük bir oranda oy alabiliyordu. Ama kendi partisiyle CHP'yi eşitlemek istedi. Bu şartlarda CHP kendisiyle oy oranı bakımından yarışamayacak olan bu küçük partiye ancak küçük bir kontenjan ayırınca da, bu birliktelik mümkün olamadı. Çünkü Bölükbaşı yarı yarıya bir ortaklık talep etmişti! Ama elbette bu talep siyasi gerçeklerle pek bağdaşmıyordu! 1957 seçiminde böylesi bir ortaklık mümkün olabilseydi; elbette iki partinin toplam milletvekili sayısında hissedilir bir yükselme olabilirdi!Ancak daha yakın dönemlerde de partiler arasında benzer ittifaklar oldu. Mesela 1991 seçimine Refah Partisi ile Milliyetçi Çalışma Partisi -bugünkü MHP- ve Islahatçı Demokrasi Partisi birlikte katılmışlardı. Ortak aday listesinde bulunan ve milletvekili seçilen isimler daha sonra kendi partilerine geçmişlerdi. Ama partiler arasında ittifak politikası hayli istisna kaldı.- Seçime katılım oranı yüksekve seçmenler de teyakkuz halindedirdiyebiliriz. Bu teyakkuzdur ki,seçime katılım oranını hep yüksektutuyor. Politikayı da sertleştiriyor.Zaten tarihsel planda politikkültürümüz bu yönde ve alışılmışkısmı böyle... Belki de dışarıdanbakıldığında hayli telaşlandırıcı birgörüntü olabilir; ama neticede yüzyıldan uzun zamandan beri politikheyecana ve katılıma alışığız.- 1961 seçimlerinin ardındanilk kez koalisyon hükûmetlerine tanıkolduk. Neticede dört yılda dörtkoalisyon kuruldu. 1973 seçiminitakiben 1980 darbesine kadar sürecekolan yeni koalisyonlar devride hatırlanmalıdır. Koalisyonlarınkısa ömürleri, bir bakıma kuruluşdönemlerinde görülen uzunluklaadeta tezat teşkil etmekteydi. Benzerbir gelişmeye 1991 seçimininardından da rastlandı ve bu 2000'liyıllara böyle sürdü. Bugünden geriyebakıldığında; neredeyse bütünpartilerin çeşitli koalisyonlarda yeraldığını söyleyebiliriz.- Açık ara fark elbette herkese göre değişebilir; fakat örneğin 1950 seçiminde DP'nin yüzde 52'sine karşı CHP'nin yüzde 40'ı açık ara sayılır-ama bir sonraki seçimde aradaki farktan altı puanın muhalefete geçmesi halinde seçimin başa baş gelebilmesinin de mümkün olduğunu hatırlamalıyız-. 1954 seçiminde bu farkın daha da açılması, açık ara fark deyimini doğrular. Ama Adalet Partisi'nin 1965 seçimindeki yüzde 53'ü karşısında CHP'nin yüzde 29'u sanırım açık ara farkı gözle görünür hale getirmiştir. 1969'da da benzer bir sonuç çıktı: Adalet Partisi'nin oy oranı yüzde 47 kadar; CHP'ninki de yüzde 27 kadardı. Bu artık bayağı bir fark... Biraz daha yakına gelirsek; AK Parti'nin 2007 seçimindeki oy oranı yüzde 46 kadarken CHP'ninki yüzde 20 idi. Yine bariz bir açık fark söz konusu oldu. Bir sonrakinde de benzer bir netice çıktı: AK Parti yüzde 50 kadarken CHP yüzde 25'i ancak geçmişti. Ama bu türden açık farkların istisna olduğunu da belirtmeliyim; genellikle partiler arasındaki oylar birbirine yakın olduğunda -ve elbette nispi temsil yönteminin sonucunda- koalisyon dönemlerine geçilmiş oluyordu.1950'de yüzde 90'a varan katılıma çok yaklaşıldı, ama bu oran sadece 1983 ve 1987 seçimlerinde geçildi. En başından beri yüzde 85 civarında bir katılım görülüyor. Ama 1969 seçiminde yüzde 64 ile dibe vurulmuş gibi. 1973'de ise yüzde 66... Sonra katılım hızla tekrar yükseldi. 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 75 kadar bir katılım varken; bir sonrakinde yüzde 85'i rahatça geçebildi. Rakamları saptamak, o dönemin genel siyasi atmosferini tasvir; fakat iş neden-sonuç ilişkisine gelince; çetrefilli. Ayaküstü değerlendirmek doğru olmaz.- Referandum (ya da halk oylaması) ile hayli geç bir tarihte tanıştık açıkçası: 1961 anayasasının kabulü için ilk kez referanduma gidildi. O zaman referendum kelimesi hemen hemen hiç duyulmamıştı; o kadar ki, bazıları yurt dışından MR. referendum adında birinin geleceğini sanmıştı! O zaman anayasa % 60 oy oranıyla kabul edilmişti. Sonra ama uzun zaman sonra 1980 darbesinin ardından 1982 anayasası için aynı şey yapıldı; ama bu kez yüzde 90'dan fazla kabul oyu çıktı. Anavatan Partisi döneminde 1982 anayasası ile siyasilere konulan yasağın kaldırılması için yeniden referanduma gidildi. Kıl payı kabul oyu çıktı. 1988'de ise yerel seçimin erkene alınması için referanduma gidildi ve ilk kez yüzde 65 ile öneri reddedildi! Son yıllarda 2008 yılındaki anayasa değişikliği önerisi ise yüzde 70'e yakın oyla kabul edildi. Bu değişiklik Cumhurbaşkanının doğrudan seçimine ilişkindi. 2010 anayasa değişikliği önerisi de yüzde 58 kadar bir çoğunlukla kabul edildi. Ve nihayet 2017 tarihli son değişiklik de aslında kıl payı kabul edildi. Aradaki oy farkı, bir buçuk milyon oy bile değildi!