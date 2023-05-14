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Giriş Tarihi: 14.5.2023

Güneş sonunda konuştu

SERKAN ÜNLÜ
Güneş sonunda konuştu

Azra Aksu’nun, Bir Küçük Gün Işığı dizisinde canlandırdığı Güneş, yaşadıkları sonrası susmayı tercih eden bir çocuk. 33 bölümü geride bırakan dizi ve çekimlerinde hatayla dahi olsa konuşmayan Azra Aksu, SABAH Pazar’a konuştu. Azra, oyunculuğu çok seviyor ama gönlünün veterinerlikte olduğunu söylüyor

Henüz sekiz yaşında bir çocuk düşünün, her hafta bir bölümü yayınlanan dizide konuşmayan bir yaşıtını canlandıracak. Hatta performansıyla ödül alacak. Bu arada eğitim hayatını da aksatmadan sürdürecek. atv'nin başarılı yapımlarından Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Güneş isimli karakterini oynayan Azra Aksu'dan bahsediyoruz.
Başrollerinde Berk Oktay, Seray Kaya, Tuğçe Açıkgöz ve Esra Dermancıoğlu gibi önemli isimlerin yer aldığı dizide, trafik kazasında babasını kaybeden ve tanımadığı bir kadının nüfusunda olduğu ortaya çıkan Güneş karakterini canlandıran Azra Aksu, yaşadığı olaylar sonrası konuşmamayı seçer. Yayınlandığı 33 bölümde tek kelime etmeyen, yanlışlıkla bile konuşmayıp tekrar çekim gerektirmediği için yönetmen Emre Kabakuşak'tan da tam not alan Azra Aksu ile oyunculuğu ve işaret diline olan ilgisini konuştuk.



- Neredeyse bir yaşından beri televizyon dünyasındasın. Oyunculuğunun mesleğin olmasını ister misin, başka hayalin var mı?
- Oyuncu olmayı, bambaşka karakterlerde olmayı çok sevdim. Oynadığım her rolde kendimi keyif alarak izliyorum. Oyunculuğa devam etmeyi çok istiyorum. Bir diğer hayalim de veteriner olmak, hayvanları çok seviyorum. Her birine olan sevgim çok büyük.
- Gerçek annen dışında dizide bir annen bir de manevi annen var. Üç tane annen olması nasıl bir his? Kendi dünyanda onları nasıl tanımlıyorsun?
- Evet, dışarıda bunu söyleyen birçok kişi oldu. Rol aldığım hiç bir proje ve hikayeyi gerçek hayatımla karıştırmadım. Güneş normalde karakter olarak sevgi dolu olması gibi benimle bazı özellikleri benzer olsa da, hikayesinde aslında gerçekten yaşadıklarıyla, travmalarıyla çok zor bir çocukluk dönemi geçiren bir çocuk. Hayatı hiç de kolay değil, benim yaşamıma hiç benzemiyor. Benim gerçek hayatta bir tek annem var. O benim gerçekten en özelim en kıymetlim. Annemle aramızdaki bağ bambaşka ve çok özel. Benim için dünyadaki en büyük şansım annem. Dizideki annem karakterindeki Tuğçe ablamla hikaye dışında inanılmaz güzel bir ilişkimiz var, gerçekten saatler boyunca gülüp eğleniyoruz, muhteşem bir enerjisi var. Manevi annem rolündeki Seray ablamla hiç karşılaşmamıştık. Ama onu bu kadar sevebileceğimi tahmin bile edemezdim. O benim hem ablam hem arkadaşım. Sette en çok zaman geçirdiğim kişi. Onunla gerçekleştirdiğimiz her sahneden çok keyif alıyorum.



UÇURUM SAHNESİ HEYECANLIYDI
- Bazen çok duygusal sahneler yaşanıyor. İki annenin birden uçurumdan denize uçtuğu sahnede neler hissettin?
- Uçurum sahnesi çok heyecan vericiydi. Çok korkutucu gibi dursa da çok anlamlı ve duygu yüklü bir sahneydi, açıkçası heyecanla bekledim o sahneleri. Ben hikayemizi seviyorum.
- Bir oyuncu koçun vardır, onunla aran nasıl? Senin en çok beğendiği ve beğenmediği yönlerini bizimle paylaşabilir misin?
- Evet, bir oyuncu koçu ile çalışıyorum. Bir sene oldu ve gerçekten birbirimizi bir bakışımızdan anlayabiliyoruz. Birlikte çalışırken ve sahneye hazırlanırken asla zorlanmıyoruz, çünkü o da benim gibi işimizi çok seviyor. Benim yaptığım işi gerçekten sevgiyle yaptığımı hep söyler. Kolay kolay yorulmam ve hep duyarım kendisinden "Aferin kızıma" der. Bana hiç senin şu yönünü biraz değiştirelim dediği ya da yaşadığımız hiçbir olumsuzluk olmadı.
- Gelelim rolüne. Rolün gereği konuşmayan birini oynuyorsun. Sahnelerinde hiç konuşmamak zor olmuyor mu? Bazen dalıp konuştuğun için sahnelerin tekrar çekildiği oluyor mu?
- Aslında hiç de kolay bir rolüm yok, bazen insanlara kolay gibi görünüyor olabilir. Replik yok ezber yok gibi ama zaten ben bütün sahnelerimde her detaya çalışıyorum. Her duygusuna ayrı ayrı odaklanıyorum ve sessiz bir şekilde birçok şeyi anlatmayı çalışıyorum. Ve ben aslında konuşuyorum ama sessiz, içimden ve dudaklarımı oynatmadan konuşuyorum, oyuncu koçumun deyişiyle iç sesimi konuşturuyorum. Düşüncelerimi seyircilerimize gözlerimle ve mimiklerimle ve bazen de beden dilimle en doğru ve doğal şekilde anlatmaya çalışıyorum. Çekim sırasında unutup konuştuğum hiç olmadı, hiçbir sahnemde bu sebeple tekrar gerekmedi. Sanırım Güneş'e çok inandığım için onun bu durumunu kabullendim. Hep ciddi bir şekilde odaklanıyorum ve hazır giriyorum her sahneme.



TENEFFÜSTE OYUNCULUK OYNUYORUZ!
- Okulunda arkadaşların diziyi izliyor mu? Sana özenip oyuncu olmak isteyen var mı?
- Evet okulumdaki arkadaşlarım dizimizi izliyor. İlk başlarda benim adıma çok heyecanlanıyorlardı. Teneffüslerde oynadığımız 'oyunculuk' denen bir oyunumuz bile var hatta. Benim heyecanımı ve mutluluğumu gören bir kaç arkadaşım da benim gibi oyuncu oldular. Hatta aramızda projelerimizi konuşmaya bile başladık.

HERKES İŞARET DİLİNİ ÖĞRENMELİ
- İşaret diliyle aran nasıl?
- Güneş dilsiz değil. Tercihi konuşmamak. Bu yüzden dizide hiç işaret dili kullanmadık. Ben işaret dili kullanmayı bilmiyorum, hikayemizde konuşmuyorum ama hislerimi işaret diliyle değil gözlerimle, mimiklerimle ve vücut dili ile seyircimize anlatmaya çalışıyorum. Ama ileride işaret dilini öğrenmeyi çok isterim. Bence herkes işaret dilini öğrenmeli.

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