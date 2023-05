Güneş sonunda konuştu

Henüz sekiz yaşında bir çocuk düşünün, her hafta bir bölümü yayınlanan dizide konuşmayan bir yaşıtını canlandıracak. Hatta performansıyla ödül alacak. Bu arada eğitim hayatını da aksatmadan sürdürecek. atv'nin başarılı yapımlarından Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Güneş isimli karakterini oynayan Azra Aksu'dan bahsediyoruz.Başrollerinde Berk Oktay, Seray Kaya, Tuğçe Açıkgöz ve Esra Dermancıoğlu gibi önemli isimlerin yer aldığı dizide, trafik kazasında babasını kaybeden ve tanımadığı bir kadının nüfusunda olduğu ortaya çıkan Güneş karakterini canlandıran Azra Aksu, yaşadığı olaylar sonrası konuşmamayı seçer. Yayınlandığı 33 bölümde tek kelime etmeyen, yanlışlıkla bile konuşmayıp tekrar çekim gerektirmediği için yönetmen Emre Kabakuşak'tan da tam not alan Azra Aksu ile oyunculuğu ve işaret diline olan ilgisini konuştuk.- Oyuncu olmayı, bambaşka karakterlerde olmayı çok sevdim. Oynadığım her rolde kendimi keyif alarak izliyorum. Oyunculuğa devam etmeyi çok istiyorum. Bir diğer hayalim de veteriner olmak, hayvanları çok seviyorum. Her birine olan sevgim çok büyük.- Evet, dışarıda bunu söyleyen birçok kişi oldu. Rol aldığım hiç bir proje ve hikayeyi gerçek hayatımla karıştırmadım. Güneş normalde karakter olarak sevgi dolu olması gibi benimle bazı özellikleri benzer olsa da, hikayesinde aslında gerçekten yaşadıklarıyla, travmalarıyla çok zor bir çocukluk dönemi geçiren bir çocuk. Hayatı hiç de kolay değil, benim yaşamıma hiç benzemiyor. Benim gerçek hayatta bir tek annem var. O benim gerçekten en özelim en kıymetlim. Annemle aramızdaki bağ bambaşka ve çok özel. Benim için dünyadaki en büyük şansım annem. Dizideki annem karakterindeki Tuğçe ablamla hikaye dışında inanılmaz güzel bir ilişkimiz var, gerçekten saatler boyunca gülüp eğleniyoruz, muhteşem bir enerjisi var. Manevi annem rolündeki Seray ablamla hiç karşılaşmamıştık. Ama onu bu kadar sevebileceğimi tahmin bile edemezdim. O benim hem ablam hem arkadaşım. Sette en çok zaman geçirdiğim kişi. Onunla gerçekleştirdiğimiz her sahneden çok keyif alıyorum.- Uçurum sahnesi çok heyecanvericiydi. Çok korkutucu gibi dursada çok anlamlı ve duygu yüklübir sahneydi, açıkçası heyecanlabekledim o sahneleri. Ben hikayemiziseviyorum.- Evet, bir oyuncu koçu ileçalışıyorum. Bir sene oldu vegerçekten birbirimizi bir bakışımızdananlayabiliyoruz. Birlikteçalışırken ve sahneye hazırlanırkenasla zorlanmıyoruz, çünkü oda benim gibi işimizi çok seviyor.Benim yaptığım işi gerçekten sevgiyleyaptığımı hep söyler. Kolaykolay yorulmam ve hep duyarımkendisinden "Aferin kızıma" der.Bana hiç senin şu yönünü birazdeğiştirelim dediği ya da yaşadığımızhiçbir olumsuzluk olmadı.- Aslında hiç de kolay bir rolümyok, bazen insanlara kolaygibi görünüyor olabilir. Replikyok ezber yok gibi ama zaten benbütün sahnelerimde her detayaçalışıyorum. Her duygusuna ayrıayrı odaklanıyorum ve sessiz birşekilde birçok şeyi anlatmayıçalışıyorum. Ve ben aslında konuşuyorumama sessiz, içimden vedudaklarımı oynatmadan konuşuyorum,oyuncu koçumun deyişiyleiç sesimi konuşturuyorum.Düşüncelerimi seyircilerimizegözlerimle ve mimiklerimle vebazen de beden dilimle en doğruve doğal şekilde anlatmaya çalışıyorum.Çekim sırasında unutupkonuştuğum hiç olmadı, hiçbirsahnemde bu sebeple tekrar gerekmedi.Sanırım Güneş'e çokinandığım için onun bu durumunukabullendim. Hep ciddi birşekilde odaklanıyorum ve hazırgiriyorum her sahneme.- Evet okulumdaki arkadaşlarım dizimizi izliyor. İlk başlarda benim adıma çok heyecanlanıyorlardı. Teneffüslerde oynadığımız 'oyunculuk' denen bir oyunumuz bile var hatta. Benim heyecanımı ve mutluluğumu gören bir kaç arkadaşım da benim gibi oyuncu oldular. Hatta aramızda projelerimizi konuşmaya bile başladık.- Güneş dilsiz değil. Tercihi konuşmamak. Bu yüzden dizide hiç işaret dili kullanmadık. Ben işaret dili kullanmayı bilmiyorum, hikayemizde konuşmuyorum ama hislerimi işaret diliyle değil gözlerimle, mimiklerimle ve vücut dili ile seyircimize anlatmaya çalışıyorum. Ama ileride işaret dilini öğrenmeyi çok isterim. Bence herkes işaret dilini öğrenmeli.