Bodrum’da bir kültür sanat vahası

Bunca yıldır Bodrum'a gider gelirim, bu kez hedefimde popüler lokasyonların dışında çok farklı bir rota var. Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü'nü ve içinde yer alan fine dining bir restoran deneyimledim.Yakaköy'deyiz... Bunca yıldır Bodrum'u her yaz giden biri olarak adını hiç duymadığım bir yer Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü... Ortakent-Yalıkavak kavşağından Yalıkavak yönüne gittiğinizde 2 km. sonra sola Yakaköy'e saptığınızda 200 m. sonra sağda doğa ile bütünleşmiş bir taş yapı burası... Bodrum'da bir Mardin esintisi gibi... Ortakentli demirci ustası Hayati Değirmenci'nin yaptığı iki kanatlı demir kapı, kemerli ve sütunlu fuayesi bizi bambaşka bir Bodrum'a davet eder gibi... Deniz, güneş, kum, yeme-içme mekanları, marinası, gece hayatı derken Bodrum beni bir kez daha şaşırtmayı başarıyor bu yerle. Ve hikayesi...Cenap Tezer ve eşi 2008 yılında, 90'lı yıllarda Yakaköy'de 40 dönüme yakın bir arsayı, bir kültür ve sanat köyü yapma hayaliyle alıyorlar. Şimdi adı Dibeklihan olan sanat köyünü, yani hayallerini gerçekleştirmek için Anadolu'yu karış karış geziyorlar. Anadolu kentlerinden toplanan her şey, bu köyün her bir köşesinde yerini alıyor. Dekorasyonun birer parçası olup, bu özel kültür sanat mekanına ruh katıyor. Duvarlarda, zeminde eski kadim Anadolu evlerinden kapılar, taşlar karşılıyor sizi. Dedim ya artık bildiğimiz Bodrum'da değiliz... Başka bir kentte, bir adım uzağımızda bize uzanan deniz kokusu, dağlardan esen rüzgarın arasında bir yerdeyiz.2009'da kurulmasına rağmen bu kadar az bilinmesinin nedeni, Cenap Tezer, "Burayı herkesin gelip gittiği bir yer değil, kıymetini bilecek kişilerin gelip, arkadaşlarına önerdiği bir yer yapmak istiyorum" diyor... Anadolu kültürünün teşhir edildiği dükkanlar, el sanatları merkezi, resim galerileri, etkinlik alanıyla Bodrum'a başka bir renk katmış Dibeklihan. Sanatçılarla sanatseverleri buluşturmak, akşamları güzelleştirecek konserler düzenlemek birincil hedefleri olmuş. Bu yaz caz festivaline ev sahipliği yapacaklar mesela...Dibeklihan'da her sanat sezonunda 50'ye yakın sergi açılıyor.Devlet desteği, vakıf, dernek, sponsorluk olmaksızın bağımsız hareket eden bu yapının kurucularından petrol mühendisi Cenap Tezer hayatta değil. Türkiye'nin ilk kültür sanat köyü olma özelliği olan yeri şu anda oğulları Uluç Tezer yönetiyor.Buradaki her sokak ve meydanın ismi yazar, çizer bir değere atfedilmiş. Yıldız Kenter Sanat Galerisi, Erdinç Bakla Sanat Galerisi, İsmail Hakkı Tonguç Sanat Galerisi, Orhan Kemal Meydanı, Bedri Koraman Sokağı gibi...Her yıl kültür sanat sezonunu kapsayan etkinliklerini de Tarık Akan Kültür ve Sanat Sezonu başlığı altında hayata geçiriyorlar. Bu yıl, 2023 yılı Ferhan Şensoy Kültür ve Sanat Sezonu olarak ilan edilmiş bile... Üstelik etkinliklerin yüzde 95'i ücretsiz.Birkaç cümleyle anlatılan bir manifestoları var. Popüler kültür karşıtı, Bodrum'daki yapılaşmaya doğaya uyumu ve mimarisiyle bir duruş aynı zamanda aydınlanmanın kültür ve sanatla var olan bir inanç temeli üzerine kurulu tam anlamıyla çölde bir vaha burası.Bu özel mekana yakışır bir de restoran açıldı Dibeklihan'da... Ru Bodrum... Bu tarihi ve sanatsal atmosfer içinde, mekanın özgünlüğüne yaraşır biçimde misafirlerini ağırlayan bu restoranı da deneyimledik. Restoranın mutfak ekibinin başında ünlü şef Emre Çilek var. Yüz yüze anlamını taşıyan 'Ru' özel hazırlanmış gastronomik lezzetleri ile dikkat çekiyor. Alışılmış Bodrum yeme-içme kültüründen farklı bir mönüleri var. Bu yönüyle de Bodrum için alternatif olduğu kesin. Emre Çilek'in menüde bulunan yemekleri hem çeşitleri hem de pişirme teknikleri ilgi çekici.