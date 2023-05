Burası dünyada en mutlu olduğumuz yer

"Eğer İspanya'da olsa, göreceği ilgiden yolda rahat yüreyemeyebilirdi." Bu sözler, KNN54 Riders belgeselini çeken Altuğ Gültan'a ait... Superbike Dünya Şampiyonası'nın efsanesi Jonathan Rea'nın altı yıllık şampiyonluğunu 2021'de son vermiş birisi Toprak Razgatlıoğlu. Superbike Dünya Şampiyonası'nın efsanesi Jonathan Rea'nın altı yıllık şampiyonluğunu 2021'de son veren kişi o...Beş kez Dünya Supersport Şampiyonu olan Kenan Sofuoğlu'nun mentörlüğünde yola çıkan Red Bull sporcularını konu alan belgeseldeki yarışçılardan Toprak Razgatlı ile görüşmek için Sakarya'daki Kenan Sofuoğlu Pisti'ndeyiz. Burası Türk spor tarihinin en başarılı isimlerinden birinin, kendisinden sonra gelecek sporcuları yetiştirmek için yaptığı bir pist. Burada, Kenan Sofuoğlu'nu geçmesi için yetiştirilen, sonra bizzat onun elinde yıldızlaşan ve ustasını geçen Toprak Razgatlıoğlu ile bir aradayız. Efendilik, hırs ve çok samimi bir insan Toprak... Kendisi biraz hızlı ama onu izlemeye devam edin derim...Röportaj için Razgatlıoğlu'na giderken, yeni sezon için takımı Yamaha takımından ayrılarak BMW'ye geçtiği açıklanmıştı. Kimsenin beklemediği bu tercihi, ilk ağızdan dinliyoruz:"Evet çoğu insan bu kararıma şaşırmış olabilir, artık Moto GP'de yarışmamı istiyorlar, biliyorum. Geçen sezon Deniz Öncü'nün yarışı için Valencia'ya gittiğimizde 'Neden biz burada değiliz' dedik. Daha sonra Yamaha ile görüştük ve bir motor ayarlandı. İlk önerilen motorda bazı değişiklikler istedik. İki ay sonra tek motor geldi. Deneme yarışında sorun çıksa, ikinci motor yoktu. Bu stresle bindim. Yamaha'dan önemli isimler de izlemeye geldi. Ancak MotoGP motosikletiyle istediğim bağı yakalayamadım. Zaten gelecek sezon için de boş koltuk yok. Bu tip aksaklıklar varken 'doğru zaman' olmadığına karar verdik. Sadece 'Moto GP'ye katılan ilk Türk' olmak değil benim hedefim. Moto GP'de olacaksam, iyi bir motorla doğru hedefler için yarışmalıyım. Podyum savaşı vermem lazım, bunun Yamaha ile olamayacağını gördüm. Superbike'da kalacaksam da yeni bir hedefe ihtiyacım vardı. Bu zamana kadar hiç Superbike şampiyonluğu olmayan bir takım olan BMW ile anlaşma fikri cazip geldi. Superbike'ta en büyük efsane Jonathan Rea... Altı kez üst üste dünya şampiyonu oldu ama aynı motorla. Benim de düşüncem; farklı takım ve motorlarla dünya şampiyonu olmak. Yani hep en iyi motora binerek kazanmak yerine farklı motorlarla, hiç şampiyonluk yaşamamış takımları şampiyon yapmak en büyük hedefim. İnşallah bunu başarırım. Şu an kimse buna inanmıyor çünkü BMW her yarış podyumda değil. Yamaha takımı da çok şaşırdı ama benim bu challenge'a, yani meydan okumaya ihtiyacım vardı. Beni tanıyanlar, rahatı sevmediğimi bilir. (Gülüyor) İnşallah bu sezonu şampiyonluk bitirip Yamaha'ya güzel bir veda, BMW'ye iddialı bir giriş yapabilirim.Ben bu spora başladığımda babamın en çok istediği Kenan Sofuoğlu gibi bir dünya şampiyonu olmamdı. Aslında daha çok babamın çevresindeki arkadaşlarının arzusuydu bu da, o başka bir konu. (Gülüyor) Aslında Kenan Abi ile çalışmıyorken de onun açtığı yoldan ilerledik babamla. Yani ülkede motor sporlarında uluslararası başarı yakalamış tek bir isim varsa, siz de onun yaptıklarını tekrar edersiniz. Zaman zaman temaslarımız vardı ama beraberlik yoktu.Her şey, bir abi kardeş gibi yaptığımız bir araba yolculuğu ile başladı. 2014 sonunda bir yarışım için Kenan Abi ile Fransa'ya beraber gittik arabayla. O yolculukta birbirimizi baya tanımış olduk. Orada bana bir motosiklet ayarlamış. Beni denedi, izledi, yarışırken yakından görmek istedi.Bilmediğim pistte ilk kez yarışıp birinci oldum. Sanırım orada benimle çalışma kararı almış. Sonrasında da abi-kardeş olduk. Kararlarımızı hep birlikte aldık. Onun hayatını, kariyerini görüyoruz. Kendi yaptığı hataları bizim yapmamamız için hep beraber adım atıyoruz. Kenan Abi ile yakınlaşmamız zaman aldı. Ama emek vermeye başladıktan sonra onu geçmemden büyük mutluluk duymaya başladı. Bunu beraber çalışırken görüyorsunuz. Hep daha iyi olmamız için çaba harcıyor. Benim hedefim, hep onu geçmekti. Şimdi de arkamızdan gelen Can Öncü, Deniz Öncü, Bahattin Sofuoğlu geliyor. Onların da hedefi beni geçmek. Sonra dünya şampiyonu olmak. Bu bir nevi bir bayrak yarışı."Kenan Abi kariyerinin başında iken yarışmaya İzmit'e gidiyor. O zaman şartlarında zor ve masraflı tabi. Sonra buranın arazisini alıyorlar babası rahmetli İrfan Amcayla. Bitmeden önce Kenan Abiyle burada motor sürmüştük. O zamanki haliyle şu an bambaşka tabi. Avrupa tarzında, çok uzun değil, bir kilometre. Zaten uzun olmasının anlamı yok. Antrenman için harika bir alan. Burası bizim en mutlu olduğumuz yer dünyada diyebilirim. Bize çok yararı var antrenmanlar açısından. Virajlarda geçişlere çalışmamız için. Kenan Abi çok çile çekti, bizim çekmemiz için, Türk sporunun daha iyi bir noktaya elinden ne geliyorsa; maddi manevi ortaya koyuyor."Toprak Razgatlıoğlu'nun kariyeri Kenan Sofuoğlu rol modeliyle başlamış. Sonra abi-kardeş olduktan sonra adeta el alıp onu geçmiş. Peki ya Kenan Sofuoğlu bir gün pistlere dönmeye karar verirse ne olur? Toprak bir an panik yapıyor: "Aman abi dönme, gençler hızlı, yapma derim" diyor. Niye çekiniyor musun onunla yarışmaktan? "Dönmesin ya, bıraktı artık. Başarılı olacağını hissederse döner. Ama bak tekrar ediyorum. Ustamızı zorlamayalım. Biz varız, gelmesin!""Otomobil sporlarında yer almayı düşünüyorum. Çünkü arabalarla uğraşmayı seviyorum, eski yeni fark etmiyor. Moto GP efsanesi Valentino Rossi kariyerini bitirdikten sonra otomobil sporlarında boy gösteriyor. Benim de böyle bir hayalim var. Rallycross olur, GT 4 olur, o tarz klasmanda düşünüyorum. Ama tabi ileride, daha motorla çıkılacak çok podyumlar, kazanılacak çok şampiyonluklar var." (Gülüyor)Toprak Razgatlıoğlu ile röportaj yaparken Bahattin Sofuoğlu'na da mikrofonu uzatıyoruz. Ay başında Dünya Supersport Şampiyonası'nda bir yarış kazanarak, amcası Kenan Sofuoğlu ve Can Öncü'den sonra Supersport'ta yarış kazanan üçüncü Türk oldu. Genç sporcuya, Sofuoğlu soy ismiyle yarışmayı soruyoruz: "İyi tarafı, saygı uyandırıyor. Zor yanı onun gibi bir efsanenin yeğeni, beklenti de büyük oluyor. Üç dört ay önce antrenmanda düşürünce çapraz bağları koptu. Ameliyat oldu, iyileşiyor. 'Bekleyin geliyorum' diye mesaj yolluyor. Dönmesini bekliyoruz.""Mahir büyüdükçe Kenan Abi ona motor sporlarını sevdirmek istedi. Araba aldı, go kart falan denediler ama Mahir pek yanaşmadı. Mahir geri durdukça Zayn atladı. Ufacık olmasına rağmen ısrarlı davrandı. Daha 1.5 yaşında. Sonra Kenan Abi bir gün Zayn atlayınca kullandırmış. Hemen kavramış, hayda... Sonra bir uğraşmaya başladı Kenan Abi, çocuk motor kullanmayı başladı, yaş 1.5... Ben bile 4 yaşında başlamışım, adam daha emeklerken beni geçti. Şaka bir yana size işin arka planını anlatayım. Düşüyor, kalkıp tekrar sürüyor. Bazı çocuk korkar, bir daha binmez. Zayn'da ağlama falan yok. İnanılmaz bir yetenek var. Genetik belli zaten. Kenan Abi, 'Şu an aklı ermiyor ama bir gün eğer isterse onun Formula 1 pilotu olması için elimden ne gelirse yaparım' diyor. Burada en önemli olan Zayn'ın istemesi. Kimileri 'Daha çocuk, bu yaşta olur mu?' diyor. Bu kişiler ne yazık ki spor konusunda bilgi sahibi değiller. Ben üç yaşında başlamışım bu işlere. Dört yaşında da motor kullanmışım. Eğer küçük yaşta bu tip eğitimler vermezseniz, çocuğunuz bu tarz sporlar yapamaz. Bunun en bariz benim. Zayn'ın aldığı eğitimden hiç haberleri yok. Burası profesyonel bir pist ve her aşamada profesyonellerin elinde Zayn. Şimdi benim çocuk olsa sıkıntı. Zayn 1.5 yaşında motora başlayıp çıtayı yükseltti. Bizim çocuk ne yapacak? Hedef çok yükseldi şu an." (Gülüyor)