Türk dizisi izliyorum Kapadokya’yı çok merak ediyorum

Dün akşam İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının açılış töreni Pepsi Kick Off Show'a sahne oldu. Açılış töreninde, Afrobeats yıldızı star Burna Boy ile ödüllü pop yıldızı Anitta aynı sahneyi paylaştı. Anitta ile şov öncesi buluştuk, ilk kez geldiği Türkiye hakkındaki fikirlerini öğrendik.Grammy adaylığı bulunan global süperstar Anitta, altı yıl önce Brezilya'daki muhteşem çıkışından sonra yeni nesil Latin Amerika müziğinin önde gelen sanatçısı oldu. Brezilya kökenli en büyük global kadın pop yıldızının 64 milyondan fazla Instagram takipçisi ve yaklaşık 17 milyon YouTube abonesi bulunuyor. Videoları ise toplamda altı milyardan fazla görüntülenme sayısı elde etti. Anitta kısa süre önce "En İyi Yeni Sanatçı" kategorisinde ilk kez Grammy adayı oldu ve Billboard tarafından sosyal medyada dünyanın en etkili 15 müzisyeni arasında gösterildi.Anitta bu yaz, "Envolver" şarkısıyla "En İyi Latin" kategorisinde 2022 MTV Müzik Videosu Ödülü® kazandı. En İyi Latin dalında ödül alan ilk Brezilyalı kadın solo sanatçı" olarak ikinci Guinness Dünya Rekorunu kırdı. Bu ödülün ardından, Video Müzik Ödülü yayınında performansını "Envolver" ile yapan Anitta, ses getiren bir gösteri sergiledi.Anitta, Nisan 2021'de ABD'deki Radyo Top 40 listesine giren ilk single hit şarkısı "Girl From Rio"yu yayınladı. Bundan önce, DJ Snake ve Sean Paul ile "Fuego" şarkısını, Cardi B ve Myke Towers ile "Loco" ve "Me Gusta" şarkılarını seslendirdi ve 350 milyondan fazla dinleme ile şimdiye kadarki en büyük başarılarından birini yakaladı. Bu şarkıların ulaştığı başarılı rakamların toplamı, daha albüm yayınlanmadan bir milyar dinlenmeyi geride bıraktı. 2021'in sonunda Anitta, Global Spotify 200 listesinde 1 numaraya ulaşan "Envolver" şarkısını yayınladı.- Evet. Buraya ilk gelişim, daha önce hiç gelmemiştim ama bayıldım! Birçok yeri görmeyi planlamıştım fakat çoğu şeyi görecek zamanım daha olmadı çünkü zaman farkından dolayı çok jetlag oldum. Çok fenaydı! Bütün gece uyanıktım ve sabah olduğunda kendimi çok yorgun hissediyordum. Ama yarın (Cuma) her şeyi görmek istiyorum. Pazarı, camileri... Bir de hamama gitmek istiyorum.- Aylardır koreografinin ve şarkının hem Amerika'da hem de Brezilya'da provasını yaptım. Pepsi ile beraber de şarkı listesi üzerinden çalıştık, muhteşemdi. Ayrıca sahne kıyafetlerimiz de öyleydi... Çok büyük bir hazırlık gerekiyor. Türkiye'ye üç gün önce geldim ve burada stadyumda da prova yaptık. Gerçekten çok iyi, tüm süreçten çok keyif aldım. Hazırlık süreci en az sahneye çıktığımız an kadar önemli.- Umarım vermem zaten çok verdim! Ama şovdan sonra Türkiye'deki gidilecek en iyi partiyi bulmaya çalışıyorum. Çünkü maçı kim kazanırsa kazansın gidip kutlamak istiyorum. Türk insanlarıyla beraber kutlama yapmak istiyorum.- Futbolcuların kıyafetlerini benzer bir şey giyeceğim, forma gibi. Yani kendi formam olacak.- Evet Kapadokya'ya gidecektim çünkü peri bacalarını ve mağaraları görmek istiyordum ve odamı da rezerve etmiştim. Ama erkek kardeşim kız arkadaşıyla beraber geliyor ve ben de sevgilim olmadığı için onların yanındaki 3. kişi olmak istemedim. Biri bana bu gezinin çok romantik olduğunu söyledi ve ben de tek başıma romantik bir seyahat yapmak istemedim. Bir sevgilim olmasını bekleyip sonra onunla gelmem gerekecek. Eğer şovdan sonraki partide iyi görünürsem belki Kapadokya'ya beraber gidecek birini bulurum. Kim bilir, belki de bir Türk olur! Eğer şovdan sonraki partide Türk bir sevgili bulursam, Kapadokya'ya gideriz.- Yıllardır bildiğim bir şarkının Türkiye'den olduğunu öğrendim! Birkaç gün önce otelimde bir düğün vardı ve o şarkı çalıyordu, o zaman şarkının buradan olduğunu anladım. ("Şımarık" şarkısını mırıldanır) Bu şarkıya bayılıyorum! Brezilya'da bir dizi vardı ve burada geçiyordu, orada Türkiye ile ilgili çok şey öğrendik, Kapadokya gibi. Brezilya dizisiydi fakat Kapadokya'da çekilmişti. Diziyi çok izliyordum ve Türkiye hakkında çok şey öğrendim, muhteşemdi. Kapadokya'da Aziz George adında bir aziz var ve biz onu çok seviyoruz.- Öğrenecek çok zamanım olmadı, fakat bu yüzden bir kulübe gitmek ve insanların burada kulüplerde ne dinlediğini öğrenmek istiyorum.- Brezilya'da bir toplulukta (favela) doğdum ve büyüdüm. Orası Funk müziğin de doğduğu ve büyüdüğü yer ve Funk şarkılarımda kullandığım ritim oradan geliyor. O yüzden bunu müziğimde kullanmak her zaman nereden geldiğimi hatırlatıyor çünkü bugünlerde benim geldiğim yere bir şarkıcı olarak gelmek çok zor. Bu aynı zamanda çok çalışma gerektirdi. Bazen çılgın olabildiğimi ve komik şeyler söylediğimi biliyorum ama bu aynı zamanda çok istikrarlı olmayı ve ciddi bir şekilde hedefe odaklanıp arkasından koşmayı gerektirdi. Bunu büyük bir sorumluluk ve profesyonellikle yapmak gerekiyor. O yüzden çok önemli.- Evet iptal ettiğim seyahatimde Bodrum'a da gitmeyi planlıyordum. O yüzden şimdi bir erkek arkadaşım olmasını bekleyip sonra gideceğim. Yemin ederim hem Kapadokya hem Bodrum'a gidecektim sonra erkek kardeşim "kız arkadaşım da geliyor" dedi! Bir çiftle gitseydim tüm gün onların öpüşmesini izlerken stres olurdum. O yüzden bir erkek arkadaşım olunca geri geleceğim!- Evet! Çünkü bana en iyisinin Bodrum olduğunu söylediler.- Evet sanırım adı "Yeni Bir Kadın". Burada yaşayan bir kız hakkında; iki arkadaşı var ve biri hasta. Dizide kızlar ruhani bir şey yapıyorlar ve kız iyileşiyor. Size göstereceğim! (Telefonunda gösterir, dizinin adı "Zeytin Ağacı")- Benzer olduğunu düşünmüyorum, burası daha muhafazakâr. Brezilya'da her şey çok çılgınca. Burası Brezilya'ya göre daha dindar.