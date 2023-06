Şöhreti paraya en iyi çeviren isim

Sevelim sevmeyelim Kim Kardashian bu dönemin en önemli moda ikonu. 1980 doğumlu Kardashian, 2007 yılında erkek arkadaşıyla birlikte çektiği bir video kasetin bazı internet sitelerinde yayınlanmasıyla popülerlik kazanmış bir isim... Hiçbir yeteneği olmayan Kardashian, bu durumu lehine çevirmeyi başardı. Önce popülerlik kazandı ardından E! kanalında yayınlanan Keeping Up with the Kardashians isimli programla bu popülaritesini, somut bir sempatiye, milyonlara ulaşabilme kabiliyetine ve kurduğu şirketler ve reklam gelirleri üzerinden dev bir servete çevirdi. Program 2021 yılına kadar yayınlandı. Bu program sayesinde sadece kendisi değil, ablası Kourtney, kardeşi Khloe ve üvey kızlardeşleri Kendall ve Kylie Jenner da uluslararası bir bilinirliğe sahip oldu.Ama dedik ya Kim Kardashian bu popülariteyi yönetmeyi ve paraya çevirmeyi başarabildi. 2022 yılında Hulu'da yayınlanmaya başlayan The Kardashians isimli programla dünyanın dört bir yanındaki evlere girmeyi sürdüren Kim Kardashian, 1.8 milyar dolarlık bir servete sahip. Instagram'daki 361 milyonluk rakipçi sayısıyla da dünyadaki tüm medya kuruluşlarından daha etkili bir erişim kapasitesine sahip...Ama dedik ya, o bu iletişim ağını ve popülariteyi ticarete çevirmeyi başarabilen isimlerden... 2014-2022 yılları arasında evli kaldığı ünlü rap'çi Kanye West ile popülaritesini daha da artırmayı başaran ve beraber sahip oldukları dört çocukla örnek bir anne ve aile ferdi olduğunu da ispat eden Kim Kardashian geçtiğimiz günlerde dünyanın en güvenilir haber dergilerinden Time'ın kapağındaydı... Kardashian'ın kapakta yer almasının nedeniyse sahip olduğu Skims isimli iç giyim firmasıydı... Time dergisi, En Etkili Şirketler'e yer verdiği son sayısının kapağına, Skims markasının kurucu ortağı Kim Kardashian'ı taşıdı. İç çamaşırı, mayo ve hazır giyim markası Skims, geçen yıl bildirilen 500 milyon dolarlık kazançla dikkate değer bir başarı elde ederek sektörde adından söz ettirmeyi başardı.Şu an 3.2 milyar dolarlık etkileyici bir mevcut değere sahip olan Skims, yalnızca mali zafer elde etmekle kalmadı, aynı zamanda ünlü yıldızlarla iş birliği yaparak büyük ilgi toplamayı da başardı. SZA ve Ice Spice gibi önemli isimlerin yer aldığı kampanyalarla marka, sektördeki lider konumunu sağlamlaştırdı. Yani Kardashian doğru ortaklıklar ve akıllı reklam kampanyalarıyla şöhrete kavuştuğu günden itibaren hem servetini hem de iş hacmini daha da artırmayı bildi... Forbes dergisi Kim Kardashian hakkında yazdığı bir makalede popülariteyi ondan daha iyi paraya çevirebilen kimse olmadığını belirtmişti. Sosyal medyada bir paylaşım için 300-500 bin dolar aralığında bir ücret talep eden Kardashian, yıllar içinde kız kardeşleriyle kurduğu sayısız markayı daha sonra farklı şirketlere satarak da kar etmeyi başardı.Kız kardeşleriyle kurdukları Dash isimli butiği ardından, Sears için hazırladıkları ortak koleksiyonu ve Kardashian Beauty isimli güzellik ürünler şirketini yıllar içinde farklı şirketlere sattı. Arka arkaya Balenciaga ve Dolce&Gabbana gibi dev moda şirketlerinin yüzü olan, defilelere çıkan hatta onlarla ortak koleksiyonlara imza atan Kardashian esas başarısınıysa Skims ile kazandı. Sık sık kıyafetlerinin içine giydiği korse ve taytlarla görüntülenen, yuvarlak hatlarının bu tamamlayıcı parçalarla iyi göründüğünün altını çizen Kardashian, bundan bu iç çamaşırı imparatorluğu kurmayı başardı. Ardından Skkn ismiyle bir de güzellik ve makyaj ürünleri markası kuran Kardashian ilerleyen günlerde sahip olduğu deneyimle servetine servet katmaya devam edeceğe benziyor. Bir yandan hukuk eğitimini sürdüren Kardashian, diğer yandan da kardeşlerinin markalarıyla da ortak çalışmalara imza atıyor.Balenciaga gibi son yılların en popüler markaları onun peşinde koşuyor, reklam yüzü yapıyor. Kanye West ile yaşadığı ilişkiden sonra moda dünyasındaki yeri sağlamlaşan, kendi kurduğu kozmetik ve günlük giyim markalarından milyonlarca dolar kazanan Kardashian, 15 yıl boyunca giydiği kıyafetleri bir depoda saklıyor. Yaklaşık 30 bin parça kıyafeti olduğunu söyleyen Kardashian, "15 yıl boyunca, farklı moda dönemlerinden topladığım tüm kıyafetler bu depoda. Buraya adım attığımda sanki o dönemlere geri dönüyorum. Hepsi birbirinden farklı dönemlere ait kıyafetler. Kendimin de moda konusundan nereden nereye geldiğimi gördüğüm için bu depo benim çok önemli" diye konuşuyor.