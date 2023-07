Tasarımcıların ilham perileri

Bir moda tasarımcısının esas işi, kıyafetler aracılığıyla bize hayal kurdurmak, bambaşka bir dünyaya inandırmak, hayatın tek düzeliğinden kurtulmamızı sağlamak... Tabii ki bunu yapabilmeleri için her sezon yeni ilham kaynakları bulmaları gerekiyor kendilerine... Ve tabii ki bu kıyafetleri nasıl bir kadın üzerinde görmek istediklerini de hayal etmeleri gerekiyor. Hatta bu ilham perisi çoğu zaman o kadar farklı, elegan, kışkırtıcı, yaratıcı, güzel, büyüleyici ve ilham verici oluyor ki onun enerjisiyle sayısız kıyafet tasarlıyorlar... Uzun lafın kısası bugünün konusu moda tasarımcıları ve onların ilham perileri... Haydi gelin yakından bakalım hangi tasarımcı hangi kadından ilham alarak nasıl koleksiyonlar yaratmış diye...Givenchy modaevini duymayanınız yoktur herhalde... 1952 yılında bu iddialı modaevi Fransız tasarımcı Hubert de Givenchy tarafından kuruldu. Bu ismi daha doğu söylemek gerekirse Kont Hubert James Marcel Taffin de Givenchy... Fransa'da monarşi yıkıldığı için soyluluk unvanını kullanmayan tasarımcı, oldukça varlıklı bir aileden geliyordu. Soyu 17'nci yüzyıla kadar dayanan bu köklü aile fabrikatör ve sanata yakınlığıyla da tanınıyordu. Tasarım eğitimi yoktu, çok ünlü tasarımcıların yanında çalışma fırsatı yakalamıştı ve oldukça ucuz kumaşlarla 25 yaşında ilk tasarladığı koleksiyon stabil, köklü ve kuralcı Fransız moda dünyasında büyük yankı uyandırdı. Cristobal Balenciaga en hayran olduğu tasarımcıydı ancak moda konusunda derin bir bilgisi olmasa da aristokrat bir aileden geliyor oluşu bile zengin ve ünlü kadınların kendisinden tasarımlar istemesi için yeterli oldu. Sayısız aristokrata, siyasetçi eşine ve şöhretli isme tasarım yaptı. Ancak döneminin en güzel ve zarif kadınlarından biri olarak kabul edilen Audrey Hepburn ile çalışması ikisi için de bir milat oldu. Hepimizin kafasına kazınan ve başrolünde Hepburn'ün oynadığı Breakfast at Tiffany's isimli filmdeki tasarımlar Hubert de Givenchy'ye aittir diyerek bu etkileşimin en kadar çarpıcı olduğunun altını bir kez daha çizelim...Bir tasarımcının yaptığı kıyafetler tabii ki tek başarına da büyüleyici olabiliyor. Ama bir kadının ruhuyla o ruhla uyumlu kıyafetler bir araya geldiğinde işte o zaman hafızalara kazınan görüntüler ortaya çıkıyor. Madonna ve modaevini 1982 yılında kuran Jean Paul Gaultier arasında da tam olarak böyle bir bağlantı var. Madonna'nın 1990'larda giydiği sutyen görüntülü bralet'ler hepimizin hafızalarına kazındı mesela... Madonna'nın Blonde Ambition isimli turnesinin de tüm kostümlerini yine Gaultier tasarladı. Yaklaşık 30 yıldır da çok yakın dost olan ikili, 2018 yılında da tasarımcı ve ilham perisi olarak Met Gala'ya birlikte katıldı.1980 doğumlu Kim Kardashian ve şöhrete nasıl kavuştuğu hakkında sayısız şey diyebiliriz ama bu döneme olan etkisini de kabul etmemizde fayda var... Bir dönem evli olduğu Kanye West'in ve onun Yeezy koleksiyonlarının ilham kaynağı da olan Kim Kardashian, son dönemde de İtalyan modaevi Dolce&Gabbana'nın ilham perileri arasında... Markanın 2023 ilkbaharyaz koleksiyonunun küratörlüğünü üstlenen, marka için podyuma çıkan ve hatta reklam kampanyasının da yüzü olan Kardashian'ın şu an marka için ne büyük etkiye sahip olduğunu fark etmemek olamaz... Stefano Gabbana ve Domenico Dolce 1985 yılında Dolce&Gabbana'yı kurup 1990 yılında ilk butiklerini açtıkları günden bu yana farklı stil ikonlarıyla çalıştılar. Bir dönem tek ilham perilerini Monica Bellucci olarak gösteren tasarımcılar, Kim Kardashian ile kaybettikleri popülariteye yeniden kavuştular.Aslına bakarsanız Donatella Versace yıllar boyunca Versace modaevinin kurucusu abisi Gianni Versace'nin ilham perisiydi. İncecik, uzun sarı saçlı, gösterişli ve feminen bir kadın için tasarladı yıllar boyunca Gianni Versace koleksiyonlarını... Ancak Donatella Versace abisinin ölümünden sonra modaevinin yönetimin başına geçince tabii ki ilham periliği günleri de sona ermiş oldu.Ancak Gianni Versace abisinin genel tasarım çizgisini sürdürdüğü koleksiyonları için bu sefer son dönemlerin en önemli müzik ve stil ikonları arasında gösterilen Dua Lipa'dan ilham aldı. İkilinin Lipa'nın çizgisinden ilham alarak tasarladığı koleksiyon bu yazın en çok beğenilen koleksiyonlarından biri oldu.