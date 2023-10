Tarihe ismini yazdıran stil ikonları

Giyinirken hepimiz birilerinden ilham alırız. Bu anneniz de olabilir, sınıf arkadaşınız da, sosyal medyada takip ettiğiniz ancak yolunuzun pek de kesişme ihtimali olmayan bir içerik üreticisi de olabilir. Ya da ünlü bir oyuncu, bir sporcu ya da şarkıcı da... Uzun lafın kısası birileri yaptıkları kombinlerle, giyim tarzlarıyla, kıyafet tercihleriyle her zaman başkalarına ilham kaynağı olur... Doğal olarak bu ilham kaynakları aslına bakarsanız kendi vücutlarıyla uyumlu, şık, sade ve kendilerinin en iyi halini gösteren tercihleriyle bizlere de ilham veriyor... Peki nereden açıldı tüm bu konu?CNN televizyonu geçtiğimiz günlerde gelmiş geçmiş en önemli stil ikonları listesini yayınladı. Bu liste şu an da bildiğimiz, takip ettiğimiz birçok ünlü isme giyimleriyle ve tarzlarıyla ilham kaynağı olan isimlerden oluşuyor. Yani listede incecik beli, yuvarlak kalçaları ve bu vücut formunu daha da ortaya çıkaran iddialı giyimiyle birçok kişiye ilham veren Kim Kardashian yok. Ancak Kim Kardashian'ın da kendi vücudunu bu şekilde ön plana çıkarmasında ve giyinmesinde etkili olan Camille Clifford bulunuyor.Ya da şu an ön plana çıkan sessiz lüks akımının ilham kaynakları, Sofia Richie ya da Nicky Hilton gibi sayısız popüler isme giyinirken yön veren Audrey Hepburn ve Jackie Kennedy bulunuyor. Kısaca orijinal stil ikonları bu listede bir araya getirilmiş... Bu isimlere ve giyim tarzlarına baktığınızda zaten sizler de biz yazmasak bile şu an stilleriyle ön planda olan birçok ismin onlardan nasıl da ilham aldığını net bir şekilde göreceksiniz..."Bu ismi hiç duymadım. Bu kadın da kim?" diye soranların aslına bakarsanız bu oyuncudan haberdar olmamasını anlayışla karşılayabiliriz. Ne de olsa şu an birçok kadına ilham kaynağı olan Camille Clifford 1885 yılında yani günümüzden çok çok önce Belçika'da dünyaya gelmiş. Ancak kum saati vücut hatlarını ön plana çıkaran iddialı, seksi ve oldukça dişi giyim tarzıyla ölümünden onlarca yıl sonra bile hâlâ kadınlara giyim konusunda ilham veriyor.Bir moda tasarımcısı olan Denise Poiret 1920'li yıllara giyim tarzıyla damga vurdu. Eşiyle birlikte korsenin kullanılmadığı tasarımlar yapan, harem pantolonlarının kadınlar tarafından giyilmesinin önünü açan 1886 doğumlu Poiret, 1001 gece masallarını andıran giyim tarzıyla, pudrasız ve korsesiz görüntüsüyle dünya modasına yön veren kadınlar arasına hızlı bir giriş yaptı.1906 yılında Fransa'da dünyaya gelen Josephine Baker dünyanın gelmiş geçmiş en ünlü siyahi sanatçılarından biridir. Dans şovları ve büyüleyici sesiyle birlikte iddialı giyim tarzıyla yaşadığı dönemin çok ilerisine geçmeyi başarmıştır. Maskülen bir hava kattığı aşırı seksi ve frapan giysileriyle o dönemin en önemli sanat ve stil figürlerinden biri haline geldi.1883'te Fransa'da dünyaya gelen ünlü moda tasarımcısının günümüzde de stiliyle herkese nasıl ilham verdiğini aslına bakarsanız hepimiz biliyoruz. Time'ın seçtiği yüzyılın en önemli 100 kişisi içinde Coco Chanel de vardır... Onun saten, ipek ve jarse dümdüz kesimli elbiseleri, ceketleri, inci aksesuvarları, kadın formunu serbest bırakan özgün çizgisi, biraz erkeksi ancak "Ben buradayım" diyen duruşu ile Chanel 2020'li yılların hâlâ en önemli stil ikonlarından biri... Onun kullanmayı tercih ettiği çantası, seçtiği parfüm, kemerleri, ayakkabıları günümüzde de hepimizin sahip olmayı istediği birer arzu nesnesi...1907'de ABD'de dünyaya gelen Katharine Hepburn, oyunculuğu kadar maskülen giyim tarzıyla da dikkat çekiciydi. Erkek ayakkabılarını, erkek pantolonlarını giyen, bol ve rahat ceketlerle sık sık fotoğraflanan Hepburn şu an birçoklarımızın dolabında bulunan birçok parçanın da ilk kullanıcılarındandı desek yalan söylemiş olmayız...1929'da ABD'de dünyaya gelen Jackie Kennedy, sessiz lükse ilham veren isimlerden bir diğeri desek yalan söylemiş olmayız. Babetleri, büyük güneş gözlükleri, İspanyol paça pantolonları, çizgili üstleri, döpiyes takımları, çarpıcı küpeleriyle dünyanın en sade ancak en çarpıcı stil ikonlarından biridir... Saten ve ipekli düz kesimli ipek elbiseleri, şık eldivenleri, trençkotları, şık çantaları şu an bile sadece bizlere değil moda tasarımcılarına da ilham kaynağı olmaktadır.1929 senesinde ABD'de dünyaya gelen ünlü oyuncu Audrey Hepburn, günümüzün sessiz lüks kavramını o yıllarda hayatının merkezine almış bir isim... Sade çizgisi ve zarif giyim tercihleriyle şu anın hâlâ en önemli moda ikonlarından biri... Babetleri, düz yuvarlak yaka bluzları, dar kesimli pantolonlarıyla şıklık dendiği zaman hâlâ günümüzde bile en çok ismi geçenlerden biri hiç şüphesiz Audrey Hepburn'dür...