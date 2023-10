Çölde safariden çık geleceğe yolculuk yap

Geçen hafta Dubai Ekonomi ve Turizm Bakanlığı'nın (DET) davetlisi olarak Dubai'deydik. İstanbul'dan Dubai'ye yaklaşık 4.5 saat süren bir uçak yolculuğuyla ulaştık. Türkiye'den bir saat ileride olan Dubai'de ilk karşılaştığımız kişi, pasaport kontrol noktasındaki polis oluyor. Türk olduğumuzu öğrenen polis bizi, Dünya Kupası'nda üçüncü olduğumuz 2002 yılına götürüp tatlı bir nostalji yaşatıyor. Bize, o dönemin başarılı futbolcusu Hasan Şaş'ı soruyor. "Futbolu bıraktı" diyoruz, gülüyor. Hızlı bir giriş yaptığımız şehirde otelimize doğru hareket ediyoruz.Şehirdeki ilk durağımız Şeyh Muhammed bin Raşid el Mektum Kültürel Anlayış Merkezi (SMCCU) oluyor. BAE kültürünü ve geleneklerini yakından tanıtmayı amaçlayan merkezde ziyaretçiler, yerel halkın yaşam tarzını deneyimliyor. Halı ve yastıkların üzerinde oturup geleneksel yemeklerin tadını çıkarıyorsunuz. Görevli size kendi sofra adaplarını gösterip geleneksel yemekleri ikram ediyor. Menüdeki lokmayı görünce heyecanlanıyoruz. Görevli lokmanın en sevilen tatlılardan biri olduğunu söylüyor.Dubai seyahatinin nefes kesici deneyimlerinden birini Dubai Frame yani Dubai Çerçevesi'nde yaşadık. Yapımına 250 milyon dolar harcanan dev yapı, uzaktan içi boş bir çerçeve gibi görünüyor. Ancak karşısına geçtiğinizde size muazzam bir Dubai fotoğrafı sunuyor. Frame'in içinde BAE kültüründen kesitler sunan özel bir müze de var.Şehrin heyecan verici noktalarından biri ise Sky Views Gözlemevi... Burada dev binaların, yolların üzerinde yer alan 25 metre uzunluğundaki cam bir zemin üzerinde yürüme fırsatı buluyorsunuz. Yükseklik korkusu olmayanlar için bulunmaz fırsat. Kalbi dayanabilenler ayrıca şeffaf bir cam tüp içinde yer alan cam kaydıraktan aşağıya kayma fırsatı da buluyor.Dubai gezimiz sırasında yolumuz Atlantis The Royal'e de düşüyor. Girişteki dev akvaryum ve görkemli bir lobinin sizi karşıladığı merkez, lüks mü lüks! Orta Doğu'nun en büyük su parkı olan Aquaventure'nın yanı sıra restoranlar ve plaj da emrinize amade... Buradaki süitlerde Umman Denizi ve Palmiye Adası manzarasına karşı konaklamak da mümkün.Sosyal medya sayfalarını renklendirmek isteyenler için doğru adres AYA. 40.000 metrekarelik geniş bir alan üzerine kurulu merkez, yüksek teknolojili ses, ışık ve grafikleriyle sizi çevreliyor. Kendinizi bir anda çiçek açan bitkiler, dalgalar ve ışık nehirlerinin içinde buluyorsunuz.Dubai'de yolumuz çöle de düşüyor. Şehir merkezine yaklaşık 130 km uzaktaki dağ kasabası Hatta, enteresan bir yer... Akşam için de Sonara Kamp'a hareket ediyoruz. Burası ise size müthiş bir çöl deneyimi vaat ediyor. Burada develerle otantik pozlar verebilir, çölde safari yapabilir, finalde ise lezzetli yemekler eşliğinde sergilenen gösterileri izleyebilirsiniz.Gelelim asıl büyüleyici deneyime... Son dönemin en popüler cazibe merkezi ise Museum of the Future yani Gelecek Müzesi... 2022'de açılan müze, bilim ve teknolojiyi buluşturan, dünyanın önümüzdeki 50 yılda nasıl bir evrim geçireceğini araştıran bir merkez. Geleceğin dünyasını hayal etmek isteyenler için ilham verici bir yer. Burada sanal ortamda astronot kıyafeti giyebiliyor, dev asansörler vasıtasıyla geleceğe yolculuk yapabilirsiniz. Bu arada görkemli yapının dünyanın en güzel 14 müzesinden biri olarak seçildiğini de not olarak düşelim.