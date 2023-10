Teknoloji ve hız, romantizme bıçak gibi saplandı!

"Hiç anlamaz mısın yar, seni bana yazmışlar" diye haykırırken de samimiydiler, "Biz dünyayı çok sevdik, ölüm bizden uzak olsun/ Aşık olduk kenetlendik kader bizden yana dursun" diye ortalığı inletirken de...Hüzünleri de, coşkuları da sahiciydi! O yüzden çok sevdik onları. Oya-Bora çifti hem hayat arkadaşlığında hem müzikte 30 yılı devirdi. Ayrı ayrı müzikle ilgilenmeye devam etseler de, uzun zamandır birlikte bir proje içinde görünmüyorlardı.Şimdi yeni single'ları 'Sevdikçe' ile yine karşımızdalar.90'lı yılların unutulmaz şarkılarının yayınlandığı 'Şimdi 90'lar' ve 'Şimdi 90'lar 2' albümlerinin gördüğü ilginin ardından Türk pop müziğinin 90'lı yıllarına damgasını vuran 10 ünlü ismi, heyecanla beklenen 'Şimdi 90'lar 3' albümü için bir araya geldiler. Pop müziğin sevilen ikilisi Oya- Bora, 'Şimdi 90'lar 3' albümünün beşinci single'ı "Sevdikçe" ile müzikseverlerle buluşuyorlar.Oya-Bora söz ve müziği Bora Ebeoğlu'na ait olan 'Sevdikçe' isimli şarkılarını, 'Şimdi 90'lar 3' albümü için yeniden yorumladılar. Oya-Bora'nın 1994 yılında yayınlanan "Saraylı" isimli dördüncü albümlerinde okudukları 'Sevdikçe' isimli şarkılarının orijinaline sadık kalınarak hazırlanan yeni düzenlemesinde Metin Özülkü ve Hasan Çiçek'in imzası var.Şarkının yeni düzenlemesinin mix ve mastering'i Mustafa Karaduman tarafından yapıldı.Oya-Bora 'Sevdikçe' single'ının kapak tasarımını Özlem Semiz hazırladı. 'Şimdi 90'lar 3' albümünün beşinci single'ı olan Oya-Bora 'Sevdikçe'; unutulmaz isimlerin, unutulmaz şarkılarını modern soundlarla yeni nesille buluşturan projelere öncülük yapan Ossi Müzik etiketiyle, Hakan Eren'in yapımcılığında ve prodüktörlüğünde, Metin Özülkü'nün müzik direktörlüğünde, Pelin Kakırman'ın proje koordinatörlüğünde yayınlandı.Ben küçüklüğümden beri İstanbul radyosunda ve TRT İstanbul televizyonunda seslendirme yaptım. Halen özel kanallar ve dijital platformlar için seslendirme yapmayı sürdürüyorum. Pek çoğunda hem şarkı söylüyorum, hem seslendirme yapıyorum. Yani müzik benim için hiç bitmez...Ben de koro ve öğrenci kulüplerinde başlayan amatör müzik çalışmalarını, üniversite sonrası profesyonel alana taşıdım, yıllardır müzik sektöründe her alanda çalışmayı sürdürüyorum. Buna bestecilik, söz yazarlığı, yorumculuk, ses mühendisliği dahil. Son dönemde İncesaz grubunun solistliğini sevgili Ezgi Köker ile birlikte götürüyoruz. Aria olarak da dizi müziklerine imza atmaya devam ediyoruz.'Sevdikçe', Hakan Eren tarafından Şimdi 90'lar albümü için seçildi. Şarkıyı sevgili Metin Özülkü ve Hasan Çiçek'le birlikte yeniden ele aldık ve tekrar yorumladık.- Hareketli şarkılarımızın daha ön planda olduğu 90'larda biraz saklanmıştı, özel sevenleri çoktu, şimdi yeniden keşfedilmeyi bekliyor.Sevmek zamanı şarkımızda işlediğimiz "Sevgi yaşamın temelidir" temasını "Sevdikçe daha güzelsin" diyerek bu şarkıda da devam ettiriyoruz...Masumiyet henüz bu kadar kirlenmemişti. Bütün şarkılarımızı heyecanla, cesaretle, inanarak, büyük bir samimiyetle, çok zaman harcayarak ve emek vererek gerçekleştirdik. Hayatımızda müzikten başka hiç bir şey yoktu. Festivaller, yarışmalar ve televizyon programları hepimiz arasında harika bir sinerji yaratmıştı. Bir otobüs dolusu sanatçının magazin muhabirleriyle birlikte bir festivalden diğerine, güle oynaya seyahat ettiğini bir düşünün, sorunuzun cevabı işte burada saklı...Neden olmasın, zaman gösterecek...Ben hep yeni şarkılar üretmek için motive olmayı seviyorum. TRT dizisi 'Benim Güzel Ailem' için Oya yepyeni bir şarkımızı seslendiriyor...Uzun süredir kayıp bir kitabı kütüphanede tesadüfen bulmak gibi, Bora, eski DAT'ları düzenlerken bir konser kaydına rast geldi.90'ların unutulmaz konser mekanı Rumeli Hisarı'nda 1993'te verdiğimiz Oya-Bora konserini bulunca, çok değişik duygular yaşadık, nostalji en başta...90'ları merak eden herkese bu konser atmosferini yaşatmak için 'Rumeli Hisarı 93' albümünü yayınladık.1987'de tanıştık. Eurovision yarışması için Melih Kibar bizi bir araya getirdi.: Ortak çalışma enerjisi, kısa bir süre sonra tutkulu bir aşka dönüştü...Bir şarkımız şu sözlerle başlar:Sevdiklerimizin ve seveceklerimizin adları ta başından yazılmıştır kalbimize... Bizi de birbirimize yazmışlar.Yani şarkılarımız hep bizden bir şeyler de anlatır...İlişkiler, hayat gibi aşamalardan oluşur. Doğar büyür... Her aşamanın farkına varıp, tadını çıkarmak önemlidir...Birlikte bir ömür paylaşmak çok ama çok kıymetli bir şey. Sevginiz gerçek ise bunu diri tutabilirsiniz.Müzik hep değişkendir, doğası gereği. 90'lar öncesinde de 60'lar 70'ler hep dünyayı etkilemiş şarkılarla dolu... En büyük değişim akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle oldu sanıyorum. Sosyal medya, kasetten, CD'den, plaktan kopuş, dijital yayınlar, üretim maliyetlerinin azalması, müzik üretimindeki inanılmaz artış, müzik türlerinin birbirini etkilemesi... Teknoloji ve hız, 90'ların romantizmine bir bıçak gibi saplandı... Yeni dünya düzeninde müzik artık başka türlü üretiliyor ve başka türlü tüketiliyor. Ben bu milyonlarca şarkı arasında klasik ve caz ağırlıklı kendi dünyamı yarattım, orada takılıyorum bir müzik dinleyicisi olarak....: Ben de Türk Müziği, halk müziği ve caz standartlarını dinliyorum. Bir Melody Gardot ve Kurt Ellington hayranıyım, her ikisiyle de tanışma fırsatı buldum... Uzun süre sonra gerçekleştirme fırsatı bulduğumuz bu röportaj için bez de teşekkür ediyor, herkese sevgilerimizi yolluyoruz.