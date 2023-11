Bir ruj kitinden milyar dolarlık servete

Henüz 26 yaşında... İki çocuk annesi... Ve yaklaşık 680 milyon dolarlık bir servete sahip... Ve bu serveti tamamen kendisi kazanmış... Forbes'un 40 yaş altı servetini kendi kazanan milyoner listesindeki en genç isim... Ve listede yaklaşık altı yıldır da yer alıyor... 2007-2021 yılları arasında E! televizyon kanalında yer alan Keeping Up with the Kardashians'ta rol aldı... 2022 yılından bu yana da Hulu kanalında yer alan The Kardashians'ta rol alıyor... Kardashian-Jenner klanının en genç üyesi... Daha da detay vermeye gerek yok...Bahsettiğimiz isim 1997 doğumlu Kylie Jenner... Arka arkaya oldukça ünlü rap şarkıcılarıyla ilişki yaşadı. Birçok ünlü ismin video kliplerinde yer aldı. Son dönemde Hollywood'un yeni gözbebeği Timothee Chalamet ile beraber... Önü oldukça açık bir Hollywood yıldızıyla beraber olması şov dünyasında bambaşka bir ağırlığa sahip olmasının da önünü açtı. Kardeşi Kendall Jenner ve anne ve babasının daha önceki ilişkilerinden olan sekiz üvey kardeşiyle zaten şov dünyasında erişimi olmayan hiç kimse yok gibi... Şan, şöhret, ünlü, popülarite hepsi onda kısacası... Hem de henüz çok genç... Birkaç yıl içinde milyar dolarlık bir servete sahip olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Zaten ünün ve şöhretin içine doğan Kylie Jenner'ın nasıl böyle bir servete sahip olduğunu ve tüm kardeşlerinden de fazla paraya ulaştığını hiç merak ettiniz mi?2014 yılında henüz 17 yaşındayken o dönemin en ünlü rap'çileri arasında yer alan Tyga ile yakınlaşıyor. Tyga onun için henüz yeni doğan bebeğinin annesini bırakıyor. O ana kadar ailedeki en silik kız kardeş olan Kylie Jenner seksi ve iddialı bir kadın rolüne oynamaya başlıyor. 2015 yılında dudaklarına dolgu yaptırması hem bu duruşunu hem de milyonlarca dolarlık servetinin ilk adımı oluyor.Dudaklarına yaptırdığı işlem medyada geniş yer alan Kylie Jenner, dudaklarına yönelik bu ilgiyi kendi ismini taşıyan bir ruj kitini sosyal medya üzerinden satışa çıkararak büyük bir ticarete çeviriyor. Kylie Lip Kit sosyal medyada satışa çıkar çıkmaz yani dakikalar içinde tükendi. Bu ilgi her geçen gün o kadar çok büyüdü ki ticaret hayatında yaklaşık bir yıl sonra sadece ruj ve dudak kalemiyle ilerlememe kararı aldı. Ve Kylie Cosmetics isimli bir kozmetik markası kurduğunu açıkladı.15 bin ürün satarak başladığı ticaret yolculuğu 500 bin ürüne kadar çıktı bir yıl içinde... 2017 yılında serveti 41 milyon dolara ulaştı. En çok kazanan ünlüler listesine girdi. 2019 yılında kozmetik şirketinin yüzde 51'lik hissesini Coty'ye 600 milyon dolara sattı. Yani servetinin esas bel kemiğini bu kozmetik ürünlerinin hisselerinin satışı oluşturdu. Kozmetik dünyasında yakaladığı başarıyı bir yandan da moda dünyasına taşıma kararı alan Kylie Jenner, adım adım bu yolda çeşitli projelere imza attı.Bir yandan kız kardeşi Kendall Jenner ile Kendall+Kylie isimli bir marka kuran, bir yandan plaj giyim markası kuran Kylie Jenner; kısa süre önce de kendi giyim markasını piyasaya çıkardı. Khy'yi isimli marka farklı satış stratejisi ve dev modaevlerinin koleksiyonlarında yer alan parçaların benzerlerini 200 dolar ve altındaki fiyatlara satmasıyla bir anda ilgi odağı oldu. Belirli aralıklarla markaya ait ürünleri sosyal medya hesabında tanıtan ve hepsi satıldıktan sonra yeni ürünleri tanıtarak farklı bir strateji izleyen Jenner, bu reklam ve pazarlama stratejisiyle de başarı kazandı. Instagram'da 300 milyondan fazla takipçisi olan Kylie Jenner şimdiden popüler kültürün en güçlü isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.Kız kardeşi Kim Kardeshian gibi kariyerinde belirli bir noktaya geldikten sonra üniversite eğitimi almayı planladığını söyleyen ve Instagram'daki 300 milyonluk takipçi rakamıyla dünyadaki tüm medya kuruluşlarından daha büyük bir güce sahip olan Kylie Jenner'ın gelecek 20 yıl içinde ABD'nin en güçlü kadınlarından biri olmasına kesin gözüyle bakılıyor.