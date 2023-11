Coşkun Karademir, Buray ve Ceylan Ertem ‘Dost Meclisi’nde buluşuyor

- Beraber çalıp söylerken neler yapabildiğimizi, nasıl keyif aldığımızı, dinleyicilere duyurma fırsatımız olduğu her anı değerlendirmek istiyoruz. Müthiş bir vesile oldu bizim için.Coşkunla sıkı dost olduğumuz için, müzikal bazı konularda artık konuşmayla değil telepati yoluyla anlaşıyoruz. Bir sonraki notayı birbirimize konuşmadan anlatacak kadar iyi tanıyoruz birbirimizi. Müzikal dehası çok yüksek bir yetenek. Böyle bir uyumu her müzisyenle maalesef yakalayamıyorum, o yüzden benim için paha biçilmez bir takım işi.- Mesleğim gereği her tarz müzikle kendimi besliyorum aslında, kendi tarzımın dışına da taşmak ayrı bir zevk ve deneyim veriyor. Türküler söylerken o kadar keyifli geçiyor ki, anlatamadığım tonlarca duyguları döküyorum içimden. Çocukluğuma gidiyorum. Küçükken babamın bana söylediği ezgiler adeta içimde titreşiyor. Midemde kelebekler uçuşuyor.- Konserden beş dakika önce haydi şunu da ekleyelim diyebilecek bir repertuara sahip olduğumuz için sürprizleri sahneye saklayalım.- "Dost Meclisi"nin fikir ve isim yaratıcısı İş Sanat'tır. Teklif de bana yine İş Sanat tarafından geldi. Daha sonra ben de dostlarım Ceylan ve Buray'a ulaşarak projeyi anlattım. Neticede hepimiz çok mutlu olduk, hayatımızdan "an" bırakacağımız bir konser... Daha ne isteriz!- Ceylan'ın bestelerinin birçoğunu çok severim. Bunların dışında, geleneksel türkülere ya da kendi bestelerinin dışına çıktığı tercihlere de bence son derece lezzetli yorumlar bırakmıştır. Bunlardan birini daha çok beğeniyorum demek benim için zor. Buradaki en ince nokta, ne söylerse söylesin, daima kendinden söylemiştir. Ceylan'ca söyler o... Ondan süzülen de bana zaten hoş gelir...- Konseri aslında dört bölümden ele almak lazım. Birincisi benim bölümüm: Burada enstrümantal bestelerimin yanı sıra geleneksel türküleri de harika bir orkestrayla, hatta yer yer elektronik alt yapılarla harmanladığım özel bir müzikal kurguyla sunacağım. İkinci bölüm Buray ile: Bu bölüm sürpriz olsun. Üçüncü bölüm Ceylan ile: Burada ise Ceylan ile birlikte ürettiğimiz bestelerimizle birlikte, yine yıllar içinde söylemekten her zaman keyif aldığımız türkülerden bir seçki yapacağız. Son bölüm ise, dost meclisini birlikte nihayetlendireceğimiz süreci yaşayacağız. Özetle, dostluktan doğan eşsiz bir müzik muhabbetine tanık olacak gelen dinleyiciler. Bu, her zaman her yerde bulunabilecek bir şey değil. Kaçırmamalarını tavsiye ederim.- Buray, benim evimden birisi gibidir. Dostluk, kardeşlik... adını ne koyarsınız koyun, bir yanı eksik kalır. Muhabbetimizin tarifi zor. Onun kariyerini ve durduğu yeri sanırım tarif etmeme gerek yok ki, başarılarından her zaman büyük bir gurur ve mutluluk duymuşumdur. Bulunduğu noktadan, Türküler ile olan kadim bağına dokunmayı hiç bir zaman elden bırakmayışı da. Zaten gönlünün durduğu yeri de söyler size. Kalbi gibi bir müziği var onun; tertemiz, herkesin sevdiği, seveceği ve hissedeceği türden...