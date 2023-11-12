Coşkun Karademir, Buray ve Ceylan Ertem ‘Dost Meclisi’nde buluşuyor

BURAY:
PAHA BİÇİLMEZ BİR TAKIM İŞİ
- Coşkun Karademir'in "Dost Meclisi" konserinde Ceylan Ertem ile konuk sanatçı olarak izleyeceğiz sizi. "Dost Meclisi" kurulurken projeye dâhil olma fikri nasıl ortaya çıktı? Size teklif Karademir'den mi geldi?
- Beraber çalıp söylerken neler yapabildiğimizi, nasıl keyif aldığımızı, dinleyicilere duyurma fırsatımız olduğu her anı değerlendirmek istiyoruz. Müthiş bir vesile oldu bizim için.
- İş Sanat sahnesinde halk müziği konserinde Coşkun Karademir ile bir araya gelmiştiniz ve konser oldukça beğenilmişti. Karademir ile çalışmak nasıl bir duygu?
Coşkunla sıkı dost olduğumuz için, müzikal bazı konularda artık konuşmayla değil telepati yoluyla anlaşıyoruz. Bir sonraki notayı birbirimize konuşmadan anlatacak kadar iyi tanıyoruz birbirimizi. Müzikal dehası çok yüksek bir yetenek. Böyle bir uyumu her müzisyenle maalesef yakalayamıyorum, o yüzden benim için paha biçilmez bir takım işi.
- Seyirci sizi halk müziği söylerken dinlemeye pek alışkın değil. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Aranjör kimliğinizle de öne çıkıyorsunuz, farklı projelerde görmeye ve dinlemeye alışmalı mı sizi sevenler?
- Mesleğim gereği her tarz müzikle kendimi besliyorum aslında, kendi tarzımın dışına da taşmak ayrı bir zevk ve deneyim veriyor. Türküler söylerken o kadar keyifli geçiyor ki, anlatamadığım tonlarca duyguları döküyorum içimden. Çocukluğuma gidiyorum. Küçükken babamın bana söylediği ezgiler adeta içimde titreşiyor. Midemde kelebekler uçuşuyor.
- Konserin detaylarından, repertuvardan söz eder misiniz? Hani türküleri söyleyeceksiniz belli mi? Söyleyeceğiniz şarkıların seçimleri size mi ait olacak, konserde sürprizler var mı?
- Konserden beş dakika önce haydi şunu da ekleyelim diyebilecek bir repertuara sahip olduğumuz için sürprizleri sahneye saklayalım.
COŞKUN KARADEMİR:
DOSTLUKTAN DOĞAN EŞSİZ BİR MÜZİK ZİYAFETİ
- İş Sanat'ın yeni sezon programında 15 Kasım'da "Dost Meclisi" konserinde izleyeceğiz sizi. Fikir nasıl ortaya çıktı?
- "Dost Meclisi"nin fikir ve isim yaratıcısı İş Sanat'tır. Teklif de bana yine İş Sanat tarafından geldi. Daha sonra ben de dostlarım Ceylan ve Buray'a ulaşarak projeyi anlattım. Neticede hepimiz çok mutlu olduk, hayatımızdan "an" bırakacağımız bir konser... Daha ne isteriz!
- Ertem ile müzikal birlikteliğinizin yanı sıra geçmişe dayanan bir arkadaşlığınız da var. Siz Ertem'i en çok hangi tür müzikleri söylerken dinlemeyi seviyorsunuz?
- Ceylan'ın bestelerinin birçoğunu çok severim. Bunların dışında, geleneksel türkülere ya da kendi bestelerinin dışına çıktığı tercihlere de bence son derece lezzetli yorumlar bırakmıştır. Bunlardan birini daha çok beğeniyorum demek benim için zor. Buradaki en ince nokta, ne söylerse söylesin, daima kendinden söylemiştir. Ceylan'ca söyler o... Ondan süzülen de bana zaten hoş gelir...
- Konserin detaylarından, repertuvardan söz eder misiniz? İş Sanat dinleyicilerine özel bir sürpriz olacak mı? Konsere gelecek olanlara ne söylemek istersiniz?
- Konseri aslında dört bölümden ele almak lazım. Birincisi benim bölümüm: Burada enstrümantal bestelerimin yanı sıra geleneksel türküleri de harika bir orkestrayla, hatta yer yer elektronik alt yapılarla harmanladığım özel bir müzikal kurguyla sunacağım. İkinci bölüm Buray ile: Bu bölüm sürpriz olsun. Üçüncü bölüm Ceylan ile: Burada ise Ceylan ile birlikte ürettiğimiz bestelerimizle birlikte, yine yıllar içinde söylemekten her zaman keyif aldığımız türkülerden bir seçki yapacağız. Son bölüm ise, dost meclisini birlikte nihayetlendireceğimiz süreci yaşayacağız. Özetle, dostluktan doğan eşsiz bir müzik muhabbetine tanık olacak gelen dinleyiciler. Bu, her zaman her yerde bulunabilecek bir şey değil. Kaçırmamalarını tavsiye ederim.
- Buray ile daha önce İş Sanat sahnesinde halk müziği konserinde bir araya gelmiştiniz. Pop müziğin sevilen isimlerinden Buray hakkında ve kendi jenerasyonunuzda olan müzisyenlerle ilgili neler düşünüyorsunuz?
- Buray, benim evimden birisi gibidir. Dostluk, kardeşlik... adını ne koyarsınız koyun, bir yanı eksik kalır. Muhabbetimizin tarifi zor. Onun kariyerini ve durduğu yeri sanırım tarif etmeme gerek yok ki, başarılarından her zaman büyük bir gurur ve mutluluk duymuşumdur. Bulunduğu noktadan, Türküler ile olan kadim bağına dokunmayı hiç bir zaman elden bırakmayışı da. Zaten gönlünün durduğu yeri de söyler size. Kalbi gibi bir müziği var onun; tertemiz, herkesin sevdiği, seveceği ve hissedeceği türden...