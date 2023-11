Modern çağda Öz’e Yolculuk rehberi

Yolculuk dediğimizde genelde aklımıza farklı ülke ve şehirleri gezmek gelir. Her ülkede görecek, öğrenilecek çok şey vardır. Hepsi ayrı bir deneyimdir ve deneyimlerimiz bizi biz yapar. Peki, insanın kendisine yaptığı yolculuk? Siz özünüze doğru yolculuğa çıktınız mı hiç? Belki, öze doğru yolculuğa nasıl çıkılır bilmiyorsunuz? Bilseniz, her şeyin özüne doğru ilerlemek isteyeceksiniz...İnsanı öze yolculuk konusunda bilinçlendiren bir zirveye katıldım geçen hafta. Zirvenin yapıldığı salona girdiğim ben ile kapıdan çıkan ben aynı değildi. Bir aydınlanmanın bir farkındalık lezzetinin sunulduğu bir şölene katılmış gibi hissettim kendimi. Bu gün size işte bundan, Eğitimde 1 Adım Ötesi zirvesinden bahsetmek istiyorum.Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Eğitimde Bir Adım Ötesi zirvesi, eğitimcileri ve eğitime gönül veren herkesi "Öz'e Yolculuk" hakkında düşünmeye çağırdı. NUN Okulları Beykoz kampüsünde gerçekleşen Eğitimde Bir Adım Ötesi zirvesi, Dr. Esra Albayrak'ın hoş geldiniz konuşması ile başladı. "Bugünkü zirvemizin referans noktası insanı esas alan Anadolu'nun derin, berrak, ilim ve irfan geleneğidir. Oradan beslenerek her türlü tahakküm ve ayrımcılığı reddetme cehdine sahip" diyerek sözlerine başlayan Albayrak, konuşmanın devamında dünya genelindeki çeşitli sorunlara ve sürdürülebilirlikle ilgili zorluklara dikkat çekti.Zirve, Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin'in açılış konuşmasıyla devam etti. Tekin, "öz"e dönüş kavramının yeterli düzeyde yapılandırılması ve bir nostalji alanına dönüşmemesi için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğinin altını çizdi. "Öz'e dönüş sürecinin, kendi tarihsel, toplumsal, coğrafi ve kültürel kodlarımızın özgürlüğü içinde gelişen esaslı bir özgürleşme süreci olduğuna inanıyorum." diyen Tekin, zirve boyunca paylaşılacak bilgi ve tecrübe kadar, zirvede açığa çıkacak olan ortak dert, ortak ruh ve dostlukların Türkiye'de ve dünyada daha iyi bir geleceğe hizmet etmesini temenni ederek konuşmasını bitirdi.Zirveye katılım oldukça yoğundu. Geniş konferans salonunda merdivenler dahil her yer doluydu. Yaklaşık 20 farklı ilden 600 kişi zirveye katılmıştı. Eğitimde 1 Adım Ötesi zirvesi, cumhuriyetimizin 100. yılı için Mehmet Kalyoncu tarafından bestelenen "Emanet" isimli eserin, NUN öğrenci korosunun da katkısıyla icra edilmesi ile sonlandı.NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tayfun Kındap zirve için, "İnsanın yaradılış gayesini, yeryüzünde yaşama ahlakını, gelişen teknolojinin insan üzerindeki etkisini; coğrafyamızda, dilimizde, yaptığımız işlerde, insana ve öze dair ne var ise bugün burada konuştuk" dedi. Bildiklerini ve tecrübelerini cömertçe paylaşan değerli konuşmacılar sayesinde bilginin, gerçekliğin ve en önemlisi eğitimin amaçlarının ve araçlarının sorgulandığını söyleyen Kındap,, konuşmasını, "Sürekli olarak geliştirdiğimiz ve dönüştürdüğümüz Eğitimde Bir Adım Ötesi zirvemizi, daha da büyüterek eğitimcilerin ve eğitime gönül veren herkesin ilham alacağı, öğreneceği ve ezberlerini yeniden sorgulayacağı bir platform haline getirmeye devam edeceğiz." diyerek sonlandırdı.İslam tasavvufu alanında yaptığı çalışmalarla tanıdığımız Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, konuşmasını gerçekleştirdi. Kendi öz değerini yakalayan insanın âlim olduğunu vurgulayan Kılıç, "Bizim hâkim, dominant materyalist dünya karşısında insana sunabileceğimiz modelin yine onların bize dayattığı materyalist, maddeci, insanın 'öz'ünü belirlemeyen manasız anlamsız bir model üzerinden olmaması gerekiyor" dedi.Dilin insan yaşamı üzerindeki önemli etkilerinden bahseden Doç. Dr. Celile Eren Ökten, "Fıtrat ve mizaç insana doğuştan bahşediliyor fakat şahsiyet değimiz zaman eğitim devreye giriyor. O bakımdan 'öz'e yolculuk, özellikle hızın ve hazzın hâkim olduğu günümüzde şahsiyeti eğitimle kurmamızı gerektiriyor" dedi."Eğitimin Öz'üne Bakış" paneli sonrasında zirve, akademisyen ve yazar Doç. Dr. Mehmet Dinç, insanın yaşama daha anlamlı bir yerden bakmasına rehber olacak konuşması ile devam etti. "Yaşama sevinci doğduğumuz andan itibaren sahip olduğumuz bir şey ama bunu sürdürebiliyor muyuz?" sorusuyla konuşmasına başlayan Dinç, "Özümüzde olan yaşama sevinci, dünümüzü kurtardığı gibi bugünümüzü ve yarınımızı da kurtaracak" sözleriyle yaşama sevincinin önemini vurguladı.Program, moderatörlüğünü Doç Dr. Şule Albayrak'ın yaptığı "Yeni Nesil Akımlarda İnsan" paneliyle sona erdi. Akademisyen ve halk sağlığı savunucusu Prof. Dr. Toker Ergüder'in, akademisyen ve yazar Prof. Dr. Ferhan Odabaşı'nın ve akademisyen yazar Prof. Dr. Zeki Bayraktar'ın konuşmacı olduğu bu panelde herkesin ciddiyetle üzerinde durması gereken bağımlılıklardan ve içinde bulunduğumuz çağda nelere dikkat edilmesi gerektiğinden bahsedildi.