Sürdürülebilirlik bir seçenek değil sorumluluktur

Dünyanın en prestijli yayınlarından Time dergisi ''TIME100 İklim'' kapağında iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konusunda çalışmalar yapan 100 sürdürülebilirlik lideri ve iklim aktivistinin ismini yayınladı. Yayınlanan isimler arasında Mina Hasman da bulunuyordu. İsim eminim hiç birinize uzak gelmedi. Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden iş adamı Nurettin Hasman'ın iki kızlarından mimar Mina Hasman'dan bahsediyoruz çok doğru tahmin ettiniz... Hasman ekibiyle birlikte bir binanın inşası ve kullanım ömrü boyunca saldığı karbonu hesaplayan bir ölçüm sistemini hayata geçirerek listeye girmeye hak kazandı. "İklim yalnızca bir olgu değil, geleceği nasıl gördüğünüze dair bir argümandır" mottosuyla yola çıkan Time dergisinin seçtiği isimler arasında Türkiye'den bir ismin yer alması hepimizi gururlandırdı.- TIME100 En Etkili İklim Liderleri arasında gösterildiğimle ilgili haberi aldığımda, gerçekten çok onur duydum. Hiç beklemediğim bir şekilde, yıllardır tutku ve bağlılıkla icra ettiğim katkılarımın, küresel düzeyde takdir edildiğini görmek beni çok mutlu etti.- Bu önemli listede, özellikle son senelerde üzerine yoğunlaştığım çalışmalardan dolayı yer aldığımı düşünüyorum.2020 yılından bu yana BM'nin COP konferanslarına katkıda bulunuyorum. İklim Çerçevesi girişimini kurdum... Bunun beraberinde, yapı ve inşaat sektörünü hedef alarak hazırlanan, İngiliz Mimarlar Kraliyet Enstitüsü'nün adına yaratmış olduğum iklim okur yazarlılığı üzerine zorunlu yeterlilik şartları, iklim değişikliğine yönelik yazdığım İklim Rehberi kitabı... Ayrıca hem üniversitede hem de sektör kapsamında bu konudaki eğitim düzeyini arttırmak amacıyla yaptığım eğitim programlar... Küresel çapta, özellikle yapı ve inşaat sektörüne öncü olan, karbon emen binalar konsepti üzerine kurulmuş Urban Sequoia (Kentsel Sekoya) araştırması... Dünyada ilk kez yaratılan Net Sıfır Karbon Binalar Standardı... Hepsi bu listede yer almamda etkili olmuştur.- Binalar, yılda küresel karbon emisyonlarının neredeyse yüzde 40'ından sorumludur. Bu oran, mevcut yaşam ve tüketim biçimlerimizle artmaya devam edecektir. Bir binanın inşası ve kullanım ömrü boyunca saldığı karbonu hesaplayan 'Tam Yaşam Karbon Muhasebesi' hizmeti, bu duruma son veriyor.- Tam Yaşam Karbon Muhasebesi, şu an başta inşaat, gayrimenkul veya sürdürülebilirlik alanlarında faaliyet gösteren kişiler, işletmeler, kuruluşlar ve kurumlar tarafından kullanılabilen bir hizmettir. Bu hizmet, hem yeni ve var olan bireysel binalar (ve hatta iç mekanlar) hem de toplu binalar için kullanılabiliniz. Tam Yaşam Karbon Muhasebesi hizmetini, dünya genelinde birçok farklı müşterimize sunuyoruz.Gizlilik anlaşmaları nedeniyle ne yazık ki isimlerini burada açıklayamıyorum.- Ben sürdürülebilirliğe ve iklim üzerine olan tutkumu bilinçli olarak ilk kez Amerika'daki Cornell Üniversitesi'nce okurken keşfettim. Ama geriye dönüp baktığımda sürdürülebilirlik benim çocukluktan beri tabii ki o zaman daha az bilinçli olarak ilgimi çeken bir alandı.İlk kez ilkokulda gittiğimiz Kapadokya gezisinde idrak ettiğimi anlıyorum.- Kişisel olarak, çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak için birçok uygulamaya öncelik veriyorum. Tek kullanımlık plastikleri mümkün olduğu kadar kullanmamaya çalışıyorum, yeniden kullanılabilir alternatifleri tercih ediyor ve geri dönüşüm alışkanlıklarını destekliyorum. Yenilenebilir kaynakları kullanarak enerji tasarrufu yapmak ve su tüketimini minimumda tutmak, günlük rutinimin ayrılmaz bir parçası.Ayrıca, çevre dostu ürünleri destekleyerek ve günlük hayatta daha minimalist bir yaklaşım benimseyerek bilinçli tüketimi savunuyorum.Bireysel eylemlerin topluca daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunduğuna inanıyorum ve çevre dostu yaşam tarzı tercihlerimle diğer kişilere ilham vermeyi amaçlıyorum.- Çevreye duyarlı bir birey olarak, gardırobuma ve alışveriş alışkanlıklarıma sürdürülebilir uygulamaları entegre etmeye elimden geldiğince çaba sarf etmeye özen gösteriyorum. Çevre dostu malzemelerden yapılmış giyim ürünlerini tercih ediyorum ve etik ve çevre dostu üretim süreçlerine bağlı markaları destekliyorum. Ayrıca, minimalist bir yaklaşım benimseyerek, hızlı moda trendleri yerine zamansız parçaları tercih ediyor ve böylelikle gardırobumdaki ürünleri uzun vadeli kullanabiliyor ve gerektiğinde geri dönüştürerek mevcut ürünlerin atık sahasına gönderilmesini önlemeye çalışıyorum.- Genellikle işlerimi yurtdışında yürüttüğüm doğru, ancak her ülke gibi Türkiye'nin de çeşitli çevresel zorluklarla karşı karşıya olduğunun farkındayım. Çevre eğitiminin geliştirilmesine, endüstride sürdürülebilir uygulamaların teşvik edilmesine, yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılmasına ve doğal habitatları korumak için daha sıkı düzenlemelere ihtiyaç olduğuna inanıyorum. Ülkenin daha çevreci ve sürdürülebilir bir geleceği için çevre dostu girişimleri teşvik etmek, halkın farkındalığını artırmak ve yeşil teknolojilere yatırım yapmak son derece önemli olacaktır.- Ailem ve yakın çevrem, kariyerimde attığım bu önemli adıma her zaman son derece destekleyici ve cesaretlendirici oldular. Onların desteği benim için gerçekten çok kıymetli; iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik günümüzdeki kadar sıkça konuşulmazken, seneler önce mimarlığı iklim odaklı girişimlerle birleştirmedeki kararlılığım, ailemin sağladığı destek ve rehberlik ile hayat buldu ve her gecen gün daha da güçlendi. Onların teşviki, alanımda yenilikçi yollar keşfetmemi sağlayarak, kişisel ve profesyonel is yolculuğumda kendime olan güvenimi arttırmaya ve işbirliği ile mümkün olması imkansız görünen her şeyin aslında gerçeğe dönüşebileceğine inanmama sebep oldu.