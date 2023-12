Her şeye rağmen ayakta kalan bir kraliçe

2023 yılının sizce en çok konuşulan müzik olayı nedir? Bence birçoğumuz tek bir ağızdan "Beyonce'nin Renaissance isimli dünya turnesi" cevabını verir.Beyonce'nin kostümleri, kızı Blue Ivy'nin onunla bir şarkıda dans etmesi, dans performansları, doğumgününü turnenin son günü sahnede kutlaması, ünlü izleyiciler...Günlerce, hatta haftalarca, hatta aylarca Beyonce'nin bu turnesini konuştuk hep beraber... Resmen bir delilik, çılgınlık yaşandı... Ve geçtiğimiz günlerde Beyonce bu dünya turnesinin belgesel filminin tanıtımını gerçekleştirdi... Tabii ki bu olay da çok konuşuldu...Hollywood'un ve müzik dünyasının en ünlü isimleri bu lansman için bir araya geldi... Ama belgesel kadar Beyonce'nin geceden servis edilen bir fotoğrafı daha da konuşulmasına neden oldu. Bunun nedeniyse cilt renginin her zamankinden daha açık renk görünüyor oluşuydu...Fotoğrafın yayınlandığı andan itibaren sosyal medyada "Beyonce cilt rengini beyazlatmış" türü paylaşımlar arttı.Siyahilerin ABD coğrafyasında yaşadığı korkunç olaylar göz önüne alındığında da Beyonce resmen siyahiler tarafından kendini inkar etmekle, ırkından utanmakla suçlandı.Hatta bunun üzerine şarkıcının annesi Tina Knowles, kızının fotoğraflarını paylaşarak "İnsanların kızıma saldırmasından bıktım. Kıskançlık, ırkçılık ve cinsel ayrımcılık, çifte standart..." diyerek kızına yöneltilen eleştirilerden bıktığını ifade etti.Beyonce bu konu hakkında hiç bir açıklama yapmadı hatta My Home isimli yeni single'ını piyasaya çıkarttı.Sadece bu olay bile Giselle Knowles-Carter'ın bir yandan ışıltılı bir hayatı, bir yandan aile yaşantısını ve bir yandan şöhret baskısını nasıl iyi idare ettiğine güzel bir örnek oluşturuyor.Beyonce, henüz 42 yaşında ve yaklaşık 540 milyon dolarlık servetiyle müzik dünyasında hakkında en çok konuşulan kadınlardan biri olarak tarihe çoktan geçmiş durumda...Queen Bee yani Kraliçe Arı ya da Queen Bey. yani Kraliçe Beyonce olarak tanınan ünlü şarkıcı, sınırları zorlayan sanatı, vokalleri ve olağanüstü performanslarıyla dünya çapında en çok tanınan sanatçılardan biri olmayı başardı.Yaklaşık 26 yıldır müzik dünyasında aktif olarak yer alaıyor... Ve 2008 yılından bu yana müzik dünyasının en güçlü adamlarından Jay-Z ile evli. Üstelik birini çoktan şov dünyasına hazırlamaya başladığı üç çocuğun da annesi...2014 yılında Forbes dergisi Beyonce'yi En Çok Kazanan Kadın Sanatçılar listesinde bir numaraya yerleştirdiğinde ünlü şarkıcıyla ilgili bir makale kaleme almıştım: "80'lerde doğanlar, Destiny's Child grubunu hatırlar. Billboard dergisi tarafından müzik tarihinin en başarılı üçlüleri arasında gösterilen bu üç güzel kadının yolu 2005'te ayrıldı. 1981 doğumlu Beyonce, grup arkadaşlarını geride bırakıp müzik dünyasının zirvesine yerleşti. Grup dağılır dağılmaz 2006 yılında B'Day albümüyle solo olarak müzik kariyerine devam edeceğini tüm dünyaya duyurdu." Kuaför bir annenin ve fotokopi makinesi satıcısı bir babanın kızı olan Beyonce'nin müzikal yeteneği yedi yaşında keşfedildi. 17 yaşındayken ailesinin tüm sorumluluğunu üzerine alan, grup nedeniyle sürekli kavga eden anne ve babasına rağmen ailesini korumaya çalışan Beyonce, babasının onu para makinası olarak görmesi nedeniyle korkunç günler geçirdi.2002 yılında solo kariyerinin ilk sinyalini veren Jay-Z ile birlikte yer aldığı Crazy in Love isimli single'ı ile verdi. Ve aslına bakarsanız bu minik adımla kontrolün tamamen kendi elinde olacağı farklı bir dünyaya adım atmak istedi.Beyonce, gizli bir törenle yapılan düğünlerinin görüntülerini üçüncü albümü I Am... Sasha Fierce'in tanıtımı sırasında yayınlanan bir video ile dünyayla paylaştı.O albümle sadece evliliğini değil, müzik dünyasının zor ve yıpratıcı koşullarına tahammül etmek için yarattığı alt benliği 'Sasha Fierce'i dünyaya ilan etti.Beyonce albümün yayınlanmasının ardından verdiği röportajlarda, "Beyonce Knowles, o seksi ve provokatif sahne şovlarını yapacak bir kız değil. Sahnede aslında ben yokum, Sasha var. Müzik dünyasında esas hayatta kalacak odur" demişti.2014 yılından bugüne kadar geçen yaklaşık 10 yıllık sürece baktığımız zaman eşinin kendisini aldatması, aldığı fazla kilolar, cilt rengi ve sayısız konu nedeniyle sürekli eleştirilen bir kadının nasıl da herşeye rağmen ayakta kalmayı başardığını görüyoruz aslında.