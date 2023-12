Filmlere konu olacak hikaye

Giresun'da doğup büyüyen Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 3. sınıf öğrencisi milli sporcu Cansu Bektaş'ın (20), hayatı antrenör Ömer Has ile tanışması ile değişti. Yaklaşık 7 yıl boyunca jimnastikle uğraşan Bektaş, ameliyat geçirdikten sonra bir süre spora ara verdi. İyileştikten sonra tekrar kapalı spor salonuna giden Bektaş, oradaki görevliye jimnastik salonunun yerini sordu. Bu sırada kendisini gören Ömer Has, ben seni götüreyim diyerek genç Cansu'yu jimnastik salonu yerine halter salonuna götürdü.Cansu Bektaş, "Burası halter salonu, beni yanlış yere götürdünüz" diyerek oradan çıkmak istedi. Ancak antrenör Ömer Has, "Sen haltere başla, gerekirse haftasonu da jimnastiğe gidersin" dedi. Bununla da kalmayan Has, "Senin kapıdan girer girmez duruşundan, yürüyüşünden iyi bir sporcu olduğun belli" diyerek Bektaş'ın ailesi ile görüştü. Salonda hiç kız olmaması nedeniyle gitmeye sıcak bakmayan Bektaş, yaklaşık 5 yıl önce halter antrenmanlarına başladı.Zaman geçtikte haltere ısınan ve çok seven Cansu Bektaş, kırılmadık rekorda bırakmadı. Bektaş, geçen süre içerisinde gençlerde 4 dünya, 4 Avrupa, Türkiye şampiyonlukları, büyüklerde Avrupa şampiyonluğu, dünya üçüncülüğü ve sayısız başarı elde etti.Önündeki Avrupa şampiyonluğuna hazırlanan Cansu Bektaş, "Büyüklerde Avrupa şampiyonluğu daha sonra da Dünya Şampiyonluğu var. Oralarda da şampiyon olmak istiyorum. Benim hedefim sadece kürsüye çıkayım değil, şampiyon kazanmak. Her yarışmadan hedefim kürsünün bir numarasına çıkmak. Bunun içinde çok çalışıyorum" ifadelerini kullandı.Artık büyüklerde yarıştığına dikkat çeken Cansu Bektaş, "Oradaki rakiplerim güçlü. Ama ben sadece kendimle yarışıyorum. Kendi rekorlarımı kırıp, şampiyonluklar istiyorum. Jimnastikten haltere geçip takibi zorlu bir süreçti. Ama spor altyapım sağlam olduğu için kısa sürede adapte oldum. Yoksa halter gibi bir sporda kısa sürede başarılı olmak gerçekten zordu. 2028 Olimpiyatlarına da sağlam bir şekilde hazırlanıp, olimpiyat altınını da almak istiyorum" dedi. Cansu Bektaş, halterle uğraşan kız kardeşinin de Avrupa derecelerinin olduğunu ifade etti.