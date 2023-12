Değiştiremediğin insanlara karşı ne yapmalısın?

Merhaba değerli okuyucum. Aile, iş ve sosyal çevrende zorunlu olarak etkileşimde bulunduğun, enerjini düşüren insanlarla nasıl başa çıkabilirsin? Aileni, işini veya sosyal yaşantını değiştirmek istemiyorsun ama olumsuz etkilerden nasıl kurtulacaksın? Bu durumda, ilişkilerini hemen değiştiremeyebilirsin ve yeni insanlarla karşılaşmanın da garanti olmadığını unutma. Her an, tanıdık ya da yabancı, enerjini düşüren biriyle karşılaşabilirsin. Örneğin, dış görünüşüne önem verirken, birisi sana zarifçe ama aynı zamanda enerjini düşüren yorumlar yapabilir. Bu yorumlar karşısında kendini kötü hissetmeye başlayabilirsin. Ancak önemli olan, bu durumda enerjini korumak ve olumsuz etkiden hemen kurtulmaktır. Karşındakinden özür beklemek veya onu ikna etmeye çalışmak zaman kaybı olabilir ve daha fazla enerji kaybına neden olabilir. Bunun yerine, kendini kötü hissettiğin noktada durup düşün. Enerji kaybına neden olanları fark et ve bu duruma izin verme. Öfke veya çatışma yerine, sevgi enerjini hatırla ve olumsuz durumları sevgiyle ele al. Unutma, başkalarını inciterek mutlu olan insanlar, bilinçaltı düzeyde sevgiye ihtiyaç duyarlar. Ailen veya akrabaların arasında sorun yaşarsan, açıkça konuşmak etkili olabilir. Duygularını ifade etmek, konuşma yoluyla çözüm aramak önemli. Mektup yazmak da bir seçenek olabilir; duygularını yazılı olarak ifade etmek, çözüm bulmada yardımcı olabilir. Ancak olumsuz davranışlar devam ederse, sevgi ve merhametle yaklaşarak öfkeden uzak durabilir ve enerjini koruyabilirsin.Zamanın birinde kendi halinde yaşayan mütevazı bir ev kadını varmış. Kocası zengin değilmiş ama ailesine karşı sorumluluklarını yerine getirmeye gayret eden bir adammış. Gelinin kayınvalidesi de bu çiftle aynı evde yaşıyormuş.Kadın, zaman içinde kayınvalidesiyle pek de geçinemez olmuş. Sürekli kavga etmeye başlamışlar. Evliliği de giderek cehenneme dönmüş. Ne huzur kalmış, ne mutluluk... Komşular da gelin ve kayınvalide arasındaki hoşnutsuzluktan haberdar olmuşlar. Kadın, bu huzursuzluğun iyi bir sona varmayacağını düşünmeye başlamış.Bir çözüm yolu bulabilmek umuduyla akrabalarının kapısını çalmış. Kadının derdini dinleyen akrabaları onu alıp bir aktara götürmüşler. Aktar, bölgenin en akıllı, en sorun çözücü bilgesiymiş... Kadına yardımcı olabileceğini düşündükleri için çalmışlar kapısını.Aktar kadını dinledikten sonra "Çözüm belli" demiş. "Kayınvalideni ortadan kaldıracaksın.Ancak şüphe çekmemek için dikkatli olman gerekir." Çeşitli bitkilerle hazırladığı bir karışımı kadına vermiş. Bu iksiri üç ay boyunca kayınvalidesinin yemeklerine azar azar katmasını istemiş ve "Bu üç ay içinde kayınvalidene karşı sert ve kırıcı olmamaya gayret et" demiş. "Herkes aranızın iyi olduğunu düşünsün. Böylece kimse senden şüphe etmez." Kadın aktardan aldığı karışımı çantasına koyup dönmüş evine. Talimatları adım adım uygulamaya başlamış.Kayınvalidesine karşı anlayışlı ve hoşgörülü davranmaya özen göstermiş. Ona sevdiği yemekler hazırlamış, tatlı ikramlarda bulunmuş. Karışımı da azar azar yemeklere katmış.Gelininin yakın ilgisi kayınvalidenin dikkatini çekmiş.Aralarındaki ilişkinin olumlu yönde değişmesinden çok hoşlanmış.Buna karşılık o da gelinine iyi davranmaya başlamış. Zamanla gelinini kızı gibi görür olmuş. Aralarından su sızmaz olmuş. Böylece evin huzuru da yerine gelmiş. Herkesin keyfi yerindeymiş.Kadın, bir zaman sonra kayınvalidesinin yemeklerine kattığı karışım yüzünden kendini suçlamaya başlamış, pişmanlık duymuş. Kayınvalidesinin aslında kötü bir kadın olmadığını düşünüyormuş artık. Onun ölümüne yol açacağını düşünmek içini acıtmış. Sonunda soluğu aktarın yanında almış yine..."Bana bir panzehir yap lütfen" demiş."Kayınvalidemin içtiği karışım yüzünden ölmesini istemiyorum." Aktar gülmeye başlamış kadının isteğini duyunca. "Merak etme" demiş. "Kayınvaliden ölmeyecek. Sana verdiğim karışımın içinde kuvvet veren bitkilerin özleri var. Asıl zehir, ikinizin kafasındaydı. Sen ona iyi davrandıkça zehir dağıldı ve yerini sevgiye bıraktı. Artık huzur içinde evine dönebilirsin."Bil ki o noktada bütün sınav seninle ilgilidir. Yaradan, senin kendini onarabiliyor olmanı görmek istiyordur. Bu değişimi hak edip etmediğini sınıyordur. Yeryüzünde bir ağacın yaprağının rüzgârda hareket ediyor olması bile tesadüfe bırakılmamışsa, sonsuz bir iradenin kontrolü altındaysa, değiştiremediğin insanlar da ilahi planın bir parçasıdır, bunu unutma. Sevgi ve coşku enerjisini, senden enerji çalmaya çalışan insanlara karşı bile bonkörce verebiliyorsan, gönlünün zenginliği almadan vermeye yetebiliyorsa, değişimi hak edersin. Her şeyin bir sebebi vardır. Elinden geleni yaptığın halde hiçbir şeyi değiştiremiyorsan, Sonuç olarak, hayatımızdaki değiştiremediğimiz insanlarla başa çıkmak, hem sabır hem de anlayış gerektirir. Kendi sınırlarımızı belirlemek, olumsuz etkilerden korunmak ve pozitif bir yaşam sürdürmek için bilinçli çabalarımızı sürdürmeliyiz. İletişimde açık olmak, empati yapmak ve kendi duygusal sağlığımızı korumak, bu süreçte bizim için rehber olacaktır. Unutmayalım ki, hayatımızda karşılaştığımız zorluklar ve insanlar, aslında bizi daha güçlü ve daha bilinçli hale getiren deneyimlerdir. Bu deneyimler sayesinde kendimizi geliştirir ve hayatın zorluğuna rağmen mutluluğu bulma yolunda ilerleriz. Bir başka yazıda görüşmek üzere hoşça kal yol arkadaşım