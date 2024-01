Ayasofya’nın halılarını temizlemek istiyorum

O bir fenomen, ınfluencer... Milyonlarca takipçisi var. Dip bucak yaptığı temizliği çektiği videolar binlerce kişi tarafından izleniyor. Bu videoları terapi niyetine izleyip o temizlik yaptıkça rahatlayanlar bile var. Yolda yürürken 'aaa foşur foşur' deyip fotoğraf çekilenler, onu çok sevdiklerini söyleyenler var. Öyle ki, sokağa çıkıp çeşme temizlediği oldu, okullarda temizlik yaptığı da! Hayali ise Ayasofya'nın halılarını yıkamak... Biz de Cem Özkök ile bir araya geldik ve sıcacık bir röportaj yaptık.- Doğuştan. Her zaman temizdim. Daha 3 yaşında, koltuğa süpürgenin fişini takıp, 'wuuu' diye ses çıkarıp evi süpürürmüşüm. Hep düzenliydim. Annem her zaman sorumluluklarımı söyleyen ve bu anlamda yönlendiren bir anne oldu. Odamı hep kendim temizlerdim. Üzerine anneme de yardım ederdim.- Kadınlar, özellikle bebekli ve çocuklu anneler "çocuğunuz olsun da göreyim sizi" şeklinde yetişemediği için söyleniyor. Çok pozitif, sevgi dolu yaklaşan binlerce yorum ve mesaj alıyorum. Beni takip etmeyen ama yazmış olmak için yazan alaycı erkek dediklerimiz ise "babasıyla arası iyi olan erkek, bir lahmacun yiyen erkek, annesinin prensesi, sanayide tanıdığı olmayan erkek" şeklinde alaycı ve cinsiyetçi şeyler yazabiliyorlar. Ahlaksız teklifler de alıyorum tabi.- Her gün yatak toplanır, mutfak temizlenir, banyo ovulur, koltuk çevresi giriş ortalık süpürülür, ütü varsa yapılır. İki günde bir tozlar alınır. Büyük temizlik çok detaylı tabi. Camlar, tüm kıyı köşe, her şeyin altı çekilerek detaylıca temizlenir.- Elbette fazlasıyla. Bir videosu totalde 20 milyon izlenen biri olarak özellikle AVM, çarşı, konser gibi kalabalık yerlerde fotoğraf çekilmekten yürüyemiyorum desem abartmış olmam. Bu oldukça hoşuma gidiyor tabi, asla rahatsız olmuyorum. Sevgi paylaştıkça güzel. Yakınlıkları, samimiyetleri, Güleryüzleri bana öyle geçiyor ki sarıldığım takipçilerim oluyor. "aa foşur foşur" verdikleri ilk tepki oluyor.- Titiz, düzenli, kendine bakan insanlar genelde 'takıntılı' olarak nitelendiriliyorlar. Ben dahil (Gülüyor). Bunu diyenler genelde dağınık ve pis yaşayan insanlar. Asla bizleri anlayamayacaklar. Bana saygılı olana benim de saygım sonsuz tabi. Kimseyi pis temiz diye ayırmam.- Bence hakkı verilmiyor. Bana en çok yapılan yorumlardan biridir. 'Böyle devam, temizlik imandan gelir Cem Bey...'- İnançlıyım çok şükür. Herkes birbirine saygılı olmalı öncelikle. Şükrettikçe hayatımı hep güzelleştirdim. Yerleştirmek denmez aslında, ben olduğum gibiyim ve her anımı olduğum gibi aktardığım için "neyse o" geçiyor sizlere de. Evden çıkarken duamı ediyorsam bunu çekinmeden paylaşmalıyım. Çünkü ben o izledikleri kişiyim. Olmadığım biri gibi davranamam. Ya da bir şeyleri saklayamam. Ya da oturarak su içmek; dinimiz bize ne buyuruyorsa sağlığımız için. Oturarak su içmek sağlığımız için oldukça önemli.- Tamamen sosyal proje ve farkındalık. Parkta oturduğu banka çekirdek atan, çöplerini bırakan, sokakta yürürken izmarit atan, yosunlaşmış şadırvandan rahatsız olmayan, kısacası olduğu her yeri kirleten insanlara karşı çıkarak "herkes kapısının önünü temizlese, dünya daha yaşanacak bir yer olur" sloganı ile yola çıkarak ülkeyi temizlemeye başladım. Örneğin, okullarda sağlık açısından çamaşır suyu kullanılmamalı. Bunu vurgulamak üzere, bir sınıfı sirke ile temizledim. Ayasofya Camii'nin halılarına ve toplu taşımalara el atmak için sabırsızlanıyorum!