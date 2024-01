Tezgahta kıyafet satmaktan milyar dolarlık servete

2022 yılında ilk çocuğunu dünyaya getirdi, geçtiğimiz yıl sonunda da ikincisini... Şu anki hayat arkadaşıyla 2013 yılında ilk kez bir iş projesi için bir araya geldi. 2020 yılındanda da ilişkileri başladı. Kimden mi bahsediyoruz? Rihanna'dan tabii ki... 1988 doğumlu Rihanna bu ilişkiyle, kurduğu aileyle ve çocuklarıyla tam anlamıyla başarının zirvesinde olduğu günler yaşıyor. Louis Vuitton'un son reklam kampanyasında yer alan, kendi iç giyim markası Savage'ın Sevgililer Günü çekimlerinde yer alan ve kozmetik markası Fenty'nin son ürünleriyle büyük beğeni toplayan Rihanna tam anlamıyla başarılı bir iş kadınına dönüşmüş durumda...9 Grammy ödülü sahibi olan Rihanna son olarak ABD futbol liginin final maçının oynandığı Super Bowl sırasında hem de hamile olarak sahneye çıkarak müzik ve dans konusundaki iddiasından da bir şey göstermediğini ortaya koydu. Forbes tarafından 1.4 milyar dolarlık bir servete sahip olduğu açıklanan Rihanna, 2005 yılında piyasaya çıkan Pon de Replay isimli albümü ve albümün aynı adlı şarkısıyla tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başardı. Hani sözlerinde sürekli "Hey Mr. DJ" cümlesi geçen şarkı diye hatırlatayım... Rihanna şarkı yayınlandığı sırada henüz 17 yaşındaydı... Kusursuz fiziği, bronz teni, gözleri ve danslarıyla dikkat çekmemesi de imkansızdı doğrusu... 2003 yılında iki sınıf arkadaşıyla bir grup kuran ve 2004 yılında anavatanı Barbados'a gelen yapımcı Evan Rogers ile bir görüşme ayarlayan Rihanna o görüşme sayesinde bugün bildiğimiz noktaya geldi diyebiliriz. Rogers görüşmeyle ilgili olarak, "İki kız daha vardı grupta. Ancak Rihanna odaya girdiği anda sanki diğer kızlar tamamen ortadan yok olmuş gibi oldu. Bir yıl sürdü ondan bir demo alabilmemiz. Çünkü okuyordu ve ancak okul tatilleri sırasında kayıt yapabiliyordu. Bizim şirketimiz bünyesine kattık ardından Jay- Z'nin CEO koltuğunda oturduğu Def Jams Recordings ile görüşme ayarladık. Rihanna kendisinden istenen her şarkıyı kusursuz okuyordu. En son yeni bir parçayı denemesini istediler. Pon de Replay'di şarkının ismi... Ve o şarkıyı söyler söylemez herkes Rihanna'nın şarkıyla bir çıkış yapabileceğini düşündü. Binadan ayrılırken 6 haneli bir anlaşmayı zaten imzalamıştı. Sonra albüm, şarkı ve kliple her şey çok hızlı gelişti zaten" diye konuşuyor.Rihanna çıkış yakaladığı albüm için üç ay stüdyoda çalışmış. Albüm de 2005 yılının mayıs ayında piyasaya çıktı. Şarkı 15 büyük ülkede ilk beşten giriş yaptı. Tüm yaz klüplerde çaldı ve parçanın her çaldığı yerde Rihanna'nın ününe ün katıldı doğal olarak. Güzel şarkıcının ilk albümüyle platinium plak aldığını söylememize gerek yok. İlk albümü 1 milyon fazla satan ve henüz 20 yaşında bile olmayan süper bir yetenekti Rihanna... Good Girl Gone Bad albümü ise artık onun yetişkin bir pop star olarak kabul edildiği albüm oldu. Albümden piyasaya çıkan şarkılar haftalarca listelerde bir numarada kaldı. Albümün piyasaya çıkmasının ardından aynı yıl albümle aynı ismi taşıyan bir dünya turnesine çıktı Rihanna... 2008 yılında da albümde yer alan Umbrella şarkısıyla ilk Grammy'sini kazandı... Kariyerinin ne kadar hızlı bir şekilde ilerlediğinin farkındasınız öyle değil mi? Hepsi başka annelerden üç üvey kardeş ve iki kardeşi olan üç odalı bir bungalovda yaşamını sürdüren Barbadoslu Rihanna'nın hikayesi cidden bir başarı hikayesi... Babasıyla sokaktaki tezgahlarında kıyafet satan Rihanna bir gün kendi giyim markasının, iç giyim markasının olacağını hayal ediyor muydu acaba? Annesine şiddet uygulayan, alkol ve uyuşturucu bağımlısı bir babayla hayatta kalmaya çalışan bir Rihanna düşünün...Rihanna çocukluk döneminde ve özellikle de başarı basamaklarını tırmanırken yaşadıklarını genel olarak anlatmıyor. Tek bildiğimiz kadarı hep kendi sektöründe ünlü isimlerle düzenli ve sağlam ilişkiler kurmaya çalıştığı... Rihanna'nın hepimizin gözleri önünde yaşadığı en büyük kriz rap'çi Chris Brown ile yaşadığı ilişki oldu. 2007 yılında başlayan ilişkileri, 2013 yılına kadar kavga gürültü devam ediyor. Brown'un Rihanna'yı dövmesi ve uyguladığı şiddete rağmen güzel şarkıcının defalarca bu ilişkiye tutunmaya çalışması hepimizin gözleri önünde yaşandı... Rihanna dediğimiz gibi şov dünyasında tek başına hayatta kalabilmek için çok fedakarlıkta bulundu. Ve şov dünyasının bu zor denkleminden iş hayatına ve kurduğu markalara daha sıkı sıkıya bağlanarak kurtulmayı başardı.Rihanna'nın anne ve babası 14 yaşındayken boşanma kararı alıyor. Şiddetin etkisindeki aile yaşantısından böylece bir nebze de olsa uzaklaşıyor. Lise eğitimini sürdürürken bir yandan da müzikle ilgilenmeye başlıyor. Düzenli ve kusursuz bir müzik eğitimi de almıyor tahmin edersiniz ki...Sonuç olarak Rihanna tüm o zorlu çocukluğun ardından yaşıtları lise ve üniversite eğitimlerini sürdürürken kurtlar sofrası olarak kabul edilen müzik piyasasının içine adım atmış bulunuyor