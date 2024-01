Sorunlu bir gençlikten başarılı ve popüler müzik efsanesine

Son dönemde en çok konuşulan kadın kim sizce? Eminim hepiniz tek bir ağızdan "Lana del Rey" demişsinizdir... 1985 doğumlu Del Rey kesinlikle son zamanların en dikkat çekici, en çok konuşulan, en tartışılan ismi...Kısa süre sonra Coachella'da sahneye çıkacak olan ve festivalin en önde gelen isimlerinden biri olarak açıklanan Del Rey, bir yandan da yeni single'ından bir parçayı sosyal medyasında paylaşarak bir anda gündeme oturdu.Bir yandan aldığı kilolar nedeniyle ağır eleştirilerle karşı karşıya kalan şarkıcı henüz bu haberler unutulmadan Kim Kardashian'ın Skims isimli iç giyim markasının Sevgililer Günü yüzü olduğunu açıkladı...İnanılmaz değil mi? 2024 yılının ilk haftalarının magazin basınındaki ana gündem maddesi resmen Lana del Rey oldu desek yanılmış olmayız... Peki hiç merak ettiniz mi kim bu genç kadın diye?Bir kere hikayeye en baştan başlayalım... Lana del Rey bu ünlü şarkıcının sahne ismi... Kendi ismiyse Elizabeth Woolridge Grant... Grant, New York'ta doğdu.15 yaşındayken aile dostlarının işlettiği kulüpler zincirinde sahne almaya başladı.Babası öğretmen, annesi ticaretle uğraşan mutlu bir aile hayatı olan bir genç kadın... Oldukça şanslı bir şekilde başlıyor aslına bakarsanız hayatı... Ancak şarkılarındaki melankoliden de anlayacağınız üzere psikolojik sorunları olan bir genç kadın Del Rey...Henüz çocuk denecek yaşta ölüm korkusu yaşayan ve bundan kurtulabilmek için kendisini alkole veren Del Rey, 14 yaşında alkolizm terapisi görmeye başladı. O tedavinin ardından özel bir okulda okumaya başlamış... Bu eğitimi de amcası karşılamış...Del Rey'in üniversiteden önceki bu dönemi aslında şu anki hayatının temellerinin atılmasına de neden oluyor. Çünkü o dönem amcası Del Rey'e gitar çalmayı öğretiyor. Hayatı daha büyük felaketlere gebe olabilecekken tabiri caizse müzik onun hayatta kalmasını sağlıyor.2004 yılında felsefe daha doğrusu metafizik üzerine eğitim almaya başlamasının nedeni de bu oluyor. Derin bir şekilde inancı, insanı, ölümü analiz etmek istiyor. 2008 yılında üniversiteden başarıyla mezun oluyor.2010'da kendi ismini taşıyan albümünü yayınlıyor. O dönem onu tanıyanlar, "Hiçbir şey olmadı. Kimsenin dikkatini çekmedi albüm. O da Londra'da yaşamaya karar verdi bir süre için. 2011 yılında albümde yer alan bazı şarkıları için kendi kendine albüm çekti ve internette yayınladı. The Video Games isimli şarkı bir anda tek kelimeyle patladı. 2012 yılında piyasaya çıkan Born to Die albümü ise tüm dünyada tanınmasını sağladı" yorumunda bulunuyor.Ve gerisini siz de biliyorsunuz. Evlilik hazırlığı içindeki şarkıcı hayatının en parlak dönemini yaşıyor.Lana del Rey'in tüm dünyada tanınmasını sağlayan albümünün ismi Ölmek için doğmak... Albüm farkındaysanız tam da Del Rey'in yaşadığı tüm o gel-gitli sürecin bir sonucu, bir somutlaşmış hali gibi değil mi? Amy Winehouse'u en büyük ilham perilerinden biri olarak sayan Del Rey, kendisinden sonra gelen Billie Eilish gibi birçok şarkıcının ilham perisi olarak kabul ediliyor. Toplam dokuz albümü var Del Rey'in... Sonuncusu da geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Norman Fucking Rockwell... Geçtiğimiz yıl 1982 doğumlu müzisyen Evan Winiker ile nişanlanan Del Rey bir yandan da yeni albüm hazırlıkları üzerinde çalışıyor.