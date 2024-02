Vazgeçmeyen bir divanın zirve mücadelesi

Jennifer Lopez'in fotoğraflarına bakınca ne görüyorsunuz? Bana soracak olursanız bir kadının hep 20'li yaşlarındaki güzelliği, bakımı, enerjisi, kendine saygısı, umudu, özenli giyimi ve fiziği içinde olması gerektiğini görüyorum. Jennifer Lopez 1969 doğumlu... Fotoğraflarının hiçbirinde içinin enerjisi geçmiş, umutları bitmiş ve tükenmiş bir kadın görmüyorum. Tam aksine yaşı olmayan, kendisini seven, kadın olduğu için gururlu ve bunu yücelten hoş, bakımlı ve seksi bir dişi görüyorum... Hepimizin giyim tarzından, konuşmasına, güzelliğinden kariyer başarısına kadar beğendiğimiz pek çok kadın vardır eminim. Lopez hayatın tüm hırpalamasına karşı insanın kendisini en güzel haliyle koruyabileceğinin bir ispatı gibi...Gözlerimizin önünde birçok mutsuz ilişki yaşadı. Ama kendine, hayatına, kaderine küsmedi. Tam aksine tüm bu karmaşanın içinde iki çocuk yetiştirip yıllar önceki aşkıyla mutlu bir yola çıkmayı başardı. Ben Affleck ile evlendi ve hatta onun çocuklarına da iyi bir üvey nne oldu. Başarının ve başarısızlığın bu kadar gözler önünde yaşandığı bir sektörde olduğu gibi, güçlü, duygusal, dişi, kaybeden ve kazanan olmayı başardı... Lopez adeta siz kendinizden vazgeçmediğiniz sürece, kendinizi sevip bakıp, üretmeyi sürdürdüğünüz sürece hayatın size bir şekilde güzel hediyeler vereceğinin ispatı gibi geliyor bana...Lopez kısa süre önce Can't Get Enough isimli şarkısının video klibini yayınladı. Şarkıda tahmin edeceğiniz üzere çok ama çok seksi, iddialı... Bulunduğu yaştaki vücudunu, hatlarını gururla sergiliyor. Genel kananın aksine bir kenarda durması, vazgeçmesi, başka bir role bürünmesi gerektiğini düşünmüyor. Çünkü bir kadın her zaman bir kadındır ve bir kadın her yaşta, her koşulda, her yerde de sadece var olduğu için güzel, seksi ve çekicidir... Lopez yıllardır tam olarak bunun ispatı...Paris Couture Moda Haftası'nda katıldığı defilelerde en çok dikkat çeken isim o oldu. Kombinleri, havası, aurası çok ama çok konuşuldu. Yaklaşık 400 milyon dolarlık bir serveti olan Lopez hayata New York'ta başladı. Purto Rico kökenli bir annebabanın çocuğu olan Lopez üç çocuğun ortancasıydı. İlk işi bir hukuk firmasında sekreterlikti. Bir yandan eğitimine devam ederken bir yandan dans dersleri almaya başlayan Lopez, sonunda bu tutkusunun ardından gitmesi gerektiğine karar veriyor ve okulu bırakıyor. Bu kararından ailesi hiç memnun olmuyor ve doğal olarak kızlarına sert bir tepki veriyorlar. Jennifer Lopez evden atılıyor, dans stüdyosunda kalmaya başlıyor ve ailesi onunla sekiz ay boyunca hiç konuşmuyor.90'larda MC Hammer, New Kids on the Block gibi efsane isimlerin konserlerindeki dans ekiplerinde yer alıyor. In Living Colour isimli televizyon programındaki dansçılık serüveni onun şöhret yolunda attığı en önemli adım oluyor. O programda onda bir yıldız kumaşı olduğunu fark ediyorlar. Bir yandan programda çalışırken bir yandan da oyunculuk kurslarına gitmeye başlıyor Lopez o dönem... 1994 yılında South Central isimli dizide rol almaya başlıyor. Onun dansçı olarak televizyondaki performansını beğenen bir kast ajanı Lopez'i dizinin oyuncu seçmelerine çağırıyor. Bu seçme de Lopez'in hayatındaki en önemli anlardan biri oluyor. Mi Familia isimli filmde ilk ciddi rolünü alıyor. Ve o filmdeki performansıyla da çeşitli ödüllere layık görülüyor.1997 yılında rol aldığı Selena isimli filmde yer alması karşılığında 1 milyon dolar kazanıyor. Ve oyunculuğuyla bir filmden 1 milyon dolar kazanan ilk Latin kökenli kadın oyuncu olarak tarihe geçiyor. 1999 yılında piyasaya çıkardığı On the 6 isimli ilk albümüyle de hem oyunculuk hem de şarkıcılık konusunda ne kadar iddialı olduğunu ortaya koyuyor. 30 yaşında müzik alanında iddiasıyla bambaşka bir pencere açıyor hayatına. Ardından biliyorsunuz... Arka arkaya albümler, iyi gişe hasılatlı romantik komediler, turneler... 2018'e kadar da bu süreç böyle devam ediyor. Ancak Marc Anthony ile boşanması, o anki popüler müzik dünyasına adapte olamaması, ikizleri derken popülaritesini çoktan kaybetmeye başladığını fark ediyor. Ve o an yine önemli stratejik bir adımla American Idol isimli yarışma programının jüri üyeleri arasına katılıyor. Bu jüri üyeliği yeniden genç nesille temas etmesini, tazelenmesini ve popülaritesini yeniden kazanmasını sağlıyor. Fiziği, güzelliği, kombinleri her hafta çok konuşuluyor. Bu da ona Las Vegas'ta son derece yüksek rakamlara sahne almasının kapısını açıyor. 2019'da Super Bowl'da yani ABD futbol liginin final maçında devre arasında sahne almasıyla popülaritesi zirveye tırmanıyor. 2021'de çeşitli televizyon platformlarıyla dizi ve yapım çalışmaları anlaşması yapıyor. Ve Ben Affleck ile evlenmesi onun daha da büyük bir ikon haline gelmesini sağlıyor.Tüm bunlar vazgeçmeyen bir divanın zirveye tırmanma ve orada kalma hikayesinden parçalar... Lopez'in hayatı her vazgeçme noktasına geldiğinizde size ilham verecek türden.