Kitap kurdu pop prenses

İngiliz oyuncu Callum Turner ile yaşadığı aşk, Vogue dergisinin İngiltere baskısında 40 önemli kadınla birlikte yer alması, arka arkaya piyasaya çıkardığı Houdini ve Training Season gibi teklilerle son dönemde en çok konuşulan kadın sanatçılardan biri...Onu tanımamıza vesile olan New Rules isimli şarkısının klibi geçtiğimiz günlerde 3 milyardan fazla kez izlenerek rekor kırdı. Grammy Ödül Töreni'nde giydikleri, kızıl saçları, iddialı dansı, kısa süre içinde çıkması planlanan yeni albümü o kadar çok konuşuluyor ki şu sıralar... 2021 yılından bu yana yeni albümü üzerinde çalışan ve yeni albümü için 97 şarkı yazdığını söyleyen 28 yaşındaki pop star Dua Lipa gerçekten de inanılmaz bir başarıya ve popülariteye sahip... Arnavut kökenli, 1995 doğumlu Dua Lipa, arka arkaya müzik dünyasında aldığı ödüllerle isminden övgüyle söz ettiriyor. Son dönemde modaevlerinin de dikkatini çeken Lipa, en çok konuşulan genç yıldız! Geçtiğimiz yıl toplam servetinin 100 milyon dolar olduğu açıklandı. Barbie filminde deniz kızı Barbie rolüyle beyaz perdeye adım attı. Dazed dergisi Dua Lipa'dan, "Pop bir bilim. Dua Lipa da bu bilimin matematiğini en iyi anlayan yeni jenerasyon isimlerden biri..." diyerek bahsediyor. Dergi şarkıcı hakkındaki yorumunu şöyle sürdürüyor: "Birkaç kötü giriş denemesinin ardından dediğimiz gibi 2017 yılında New Rules isimli şarkısıyla müzik dünyasına ve bizim hayatlarımıza bomba gibi düştü. Ertesi yıl Calvin Harris ile yaptıkları One Kiss isimli çalışma büyük bir başarıya ulaştı. 2020 yılında piyasaya çıkardığı Future Nostalgia isimli albümü tüm dünyanın kendisini tanımasını sağladı. Kesinlikle diyebiliriz ki Dua Lipa pop müziğin yeni prensesidir."Dua Lipa seksi mi seksi, iddialı mı iddialı bir pop prenses, doğruya doğru. Ama bir yandan öyle yanları var ki kendi jenerasyonuna ve alttaki jenerasyonlara ilham verecek türden... Mesela sık sık kitap okurken yaptığı paylaşımlar, sosyal medyanın göbeğinde doğmuş jenerasyonlar için oldukça ilham verici. "Kendimi bildim bileli yanımda hep kitabım vardı. Nereye gidersem gideyim kitap kurduyum. Okumak bana ilham veren hayatta en çok zevk aldığım konulardan biri... Şarkı sözü yazarken de bana yardımcı oluyor" diye konuşuyor.Dua Lipa, Arnavut ve Boşnak kökenli Müslüman bir ailenin kızı. Bosna Savaşı sırasında anne ve babası topraklarını terk edip İngiltere'ye yerleşiyor. Lipa, bu zoraki göçün ardından İngiltere'deki üçüncü yıllarını geçirdikleri dönemde dünyaya geliyor. 11 yaşına kadar da ailesiyle İngiltere'de kalıyor. Savaş biter bitmez, Kosova bağımsızlığını ilan eder etmez yeniden kendi ülkelerine Kosova'ya dönüyor. Dua Lipa'nın annesi bir avukat. Babası bir diş hekimi. Ancak gençlik yıllarında, savaştan önceki dönemde kendi ülkesinde oldukça ünlenen bir rock grubunun solisti... Baba tarafı çok ünlü tarihçilerle ve akademisyenlerle dolu... Dua Lipa ailesi için "Onlar sayesinde, onların bana olan güveni ve bana öğrettikleri çalışma etiği sayesinde bugün bu noktadayım. Onların öğrettiği gibi hep çok çalıştım" diyor.