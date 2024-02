Durmayan bir savaşçı

Henüz 55 yaşında... 2022 yılından bu yana nadir görülen bir nörolojik hastalıkla karşı karşıya... Merkezi sinir sistemini etkileyen bir hareket bozukluğu olarak açıklanan katı kişi (stiff person) sendromu ile karşı karşıya olduğunu sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla tüm dünyaya duyurdu. Bu hastalık nedeniyle çok sevdiği sahnelerden, konser vermekten ve şarkı söylemekten uzak kalacağını ve kendisini en çok da bunun üzdüğünü dile getirdi.Ve kısa süre önce düzenlenen Grammy Ödül Gecesi'nde sahneye çıkması, ödül vermesiyle hem hastalığı hem kendisi yeniden gündeme geldi. Dünya genelinde 200 milyondan fazla albüm satan bu ünlü ismin eminim kim olduğunu hepiniz tahmin etmişsinizdir. Evet bahsettiğimiz kişi Celine Dion. İngilizce, Fransızca baladları hepimizin zihnine yerleşen İtalyanca, İspanyolca, Almanca, Çince hatta Latince mükemmel şekilde şarkı söyleyebilen müzik dünyasının gelmiş geçmiş en önemli figürlerinden biri...Kusursuz bir müzisyen olarak bildiğimiz Dion'un hiç hayat yolculuğunu merak ettiniz mi? Ben Grammy Ödül Töreni'nde sahneye çıktığı an Celine Dion'un Kanadalı olması, eşini birkaç yıl önce kaybetmesi ve nadir görülen bir hastalığın pençesinde olması dışında bir şey bilmediğimi fark ettim... Ve yavaş yavaş onunla ilgili röportajları ve yurt dışında yayımlanmış makaleleri okumaya başladım...Dion'un 14 çocuklu bir ailenin en küçüğü olduğunu bilmiyordum mesela... Ve kardeşleriyle aynı yatağı paylaştığını, ablalarından biri ilk çocuğuna hamileyken annesinin de kendisine hamile kaldığını kesinlikle bilmiyordum mesela... Ya da okulda kendisiyle sivri diş yapısı ve aşırı zayıf olması nedeniyle 'vampir' denilerek sürekli damga geçildiğini de bilmiyordum.Hep zarif, iddialı, seksi olan bu kadının ailesiyle ilgili daha çok detay merak ediyorum. Mesela annesi temizlik için evlere giden bir hanımmış Dion'un... Babası ise bir kasap. Montreal şehrinden birkaç kilometre uzaklıkta bulunan bir köyde dünyaya gelmiş.Verdiği röportajlarda, "Fakir bir aileden geliyorum. Ama mutlu ve birbirine bağlı bir aileydik. Henüz bir çocukken aile fertlerinin doğum günlerinde ve düğünlerinde şarkı söylüyordum. Kendimi bildim bileli şarkı söylemek, sahnede olmak istiyordum. Bu insanın içine sonradan yerleştirilebilecek bir şey değil. Çocukluğumu hiç yaşamadım diyebilirim. Ama tek bir gün bile bundan pişmanlık duymadım. Ben 12 yaşındayken bir albüm kapağının içinde abim ve annem Rene, Angelil ismini görüyor. Bana bir şarkı söyletiyorlar ve bu ünlü menajere yolluyorlar. Angelil sesimi duyar duymaz çok etkileniyor. Ve benimle çalışmayı kabul ediyor. O şarkıyla tüm hayatım değişmiş oldu aslına bakarsanız" diye anlatıyor ünlü şarkıcı çocukluğunu, müziğe duyduğu aşkı ve kariyerine nasıl start verdiğini.1990 yılında yani ilk İngilizce albümünü piyasaya çıkarmasından sadece beş yıl sonra dünya çapında 40 milyondan fazla albüm satmış bir şarkıcı oluyor Dion. 1997 yılında anında kült filmler arasına yerleşen Titanic filminde şarkı söyleyenler arasında yer alıyor. Ve söylediği her şarkı klasik aşk şarkıları arasına yerleşiyor.Sonrası mı sayısız ödül, albüm, konser, turne... 2014 yılına kadar hiç aralıksız bir koşturmaca ve çalışma hayatı yaşıyor Dion.Daha sonra kocası olacak olan ve yıllar boyunca menajerliğini üstlenen Angelil ile 1980 yılında kendisi henüz 12 yaşındayken tanışmış... Angelil o sırada 38 yaşındaymış... Aralarındaki romantik ilişki 1988 yılında Dion, Eurovision Müzik Yarışması'nı kazandığında başlamış. Dion o sırada 20 yaşındaymış... Biyografisinde o dönem ve ilişkileri hakkında Dion, "Rene'ye aşıktım. Bunu biliyordum. Ama o benimle baş başa bile kalmazdı. İkinci evliliği bittikten sonra zaten Kanada'dan ayrıldı ve vaktinin büyük kısmını ABD'de geçirmeye başladı. Birkaç yıl boyunca onu hiç görmedim. 19 yaşıma kadar tüm toplantı, etkinlik ve konserlerimde annem bana eşlik etti. Rene'ye aşık olduğumu söylediğimde en büyük tepkiyi o verdi. Sonuçta iki kez boşanmış ve benden yaşça çok büyük bir adamdı onun gözünde... Beş yıl boyunca aramızdaki ilişkiyi sadece çok yakın arkadaşlarımız ve ailelerimiz bildi. Herkesten gizledik. 1993 yılında ben 25 yaşımdayken nişanlandık. 1994 yılında da evlendik" diyor.18 yaşına geldiğinde sadece kendi ülkesinde değil tüm dünyada tanınan bir isim olmak istediğinden emin oluyor. En az Michael Jackson kadar ünlü olmak istediğini menajerine söylüyor. Ve bir ekiple Dion'un üzerinde çalışılmaya başlanıyor. Dans dersleri, stil danışmanlığı, aklınıza gelebilecek her ince detay düşünülüyor ve bu yetenekli genç yıldızın dünya çapında şöhrete kavuşabilmesi için gerekli olan imaj çalışılması yapılıyor. Beauty and the Best filminin müzik albümünde yer almasıyla dünya çapında şöhret geliyor. Tam beklendiği gibi değil doğal olarak ama sesinin kusursuzluğundan etkilenmeyen kimse kalmıyor o albümle... İngilizce albümler çıkarmaya başlıyor...Angelil 12 yaşında tanıştığı bu küçük yıldıza o kadar inanıyor ki onun ilk albümünü finanse edebilmek için kendi evine ipotek koyduruyor. O ilk albüm zaten kendi ülkesinde anında bir star olmasını sağlıyor. Ardından arka arkaya uluslararası yarışmalara katılıyor Dion. Tahmin edeceğiniz üzere hepsinde de birinci oluyor. Öyle bir ses, öyle bir yetenek, öyle bir çalışma azmi ödülsüz bırakılmıyor.Nevada'da eşiyle 2010 yılında aldıkları evde yaşayan, büyük bir yapı şirketinin sahibi olan Dion'un büyük oğlu da onun arkasından müzik kariyerinde ilerlemek istemiş. Rap şarkılar söyleyen ve The Weeknd gibi ünlü isimlerle çalışan oğlu 2020 yılında ilk albümünü de piyasaya çıkardı.2016 yılı Dion için çok üzücü geçmiş. Büyük oğlunun 15'inci yaş gününü kutlamaya hazırlanırken kanser hastası olan 73 yaşındaki eşini kaybetmiş. Cenaze töreninden iki gün sonra da abisini yine kanserden toprağa vermiş.