Ailemin izlediği dizide oynuyorum

atv'nin ikinci sezonunda da merakla takip edilen dizilerinden Aldatmak; Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu ve Cem Bender gibi usta oyuncularla reyting listelerinde hep zirveye oynuyor. Dizide Serra karakterini canlandıran genç kuşak oyunculardan dikkat çeken İrem Tuncer ile buluşup diziyi, Serra'yı ve Zeytinburnu'nda büyüyen İrem'i konuştuk. Annesi Bulgaristan'dan gelen Türklerden, babası Edirneli... Çocukken halasının götürdüğü Alice Harika Diyarı oyunuyla hayatı değişen İrem Tuncer; bir saati aşkın sohbetimizde samimiyetten ödün vermedi.Zeytinburnu'nda 14 yaşında iken belediyenin tiyatro kursu ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi, sonrasında Haliç Üniversitesi'nde konservatuar derken Mahşeri Cümbüş tiyatro topluluğunda bulmuş kendini. Tiyatrodan konuşurken heyecanı sesinin tonuna yansıyor. Kendine dair yazdıkları için kalem kullanıyor, kitap okuyarak daldığı uykularında harika rüyalar gördüğünü anlatıyor.Nasılsın diye topu atıyorum: "İyiyim ama stresliyim. Şu an Aldatmak' ta müthiş bir heyecan var, her şey iç içe girdi. Senaryo nasıl ilerleyecek, nasıl olacak, büyük bir stres altında hissediyorum kendimi. Ekip arkadaşlarımla konuşuyorum, bir yol bulmaya çalışıyorum. Ama açıkçası kazanın kaynamasını seviyorum. Bu stres bir yandan da beni motive eden bir dürtü.Canlandırdığım karakter Serra için her şey para ama ben onun hırsını seviyorum. Bu başarı azmi bende de var. Etik ahlak kuralları içerisinde, kimseye zarar vermeden hedefe giden tüm yolları arar bulurum. Burada ilk kural çalışmak. Ama gerçekten çok fazla çalışmak. Ben bir de kendimi çok fazla gömerim. Diziyi izlerken kendi hatalarımı bulmaya çalışırım. Sürekli kendimi daha çok geliştirmek için gayret gösteririm.Bugünlere gelmemde halam Nevin'in büyük katkısı var. Annem babam çalıştığı için benimle daha çok o ilgilenirdi. Konser, tiyatro, sinemalara götürürdü. Mesela hayatımda gittiğim ilk konser Serdar Ortaç'ındı. Ben hâlâ çok severim kendisi. Halamla gittiğim Alice Harikalar Diyarı'nda kendimi buldum diyebildim. O oyundaki Alice beni büyüledi. Tiyatro var, sahnede büyüyen çok güzel bir kız var. O bende kaldı. İlk sahneye çıktığımda Aristofanes'in Kuşlar oyununda kuş rolünde idim. Perde açılırken kanatlarım kapalı olduğu için seyirciyi göremiyordum, biraz gergindim. O an göz göze geldiğim yönetmenin bana güven veren bakışıyla kanatlarımı açtım ve salondaki seyirciler alkışlamaya başladı. O an salona bakarken 'Benim yerim burası' dedim. Tüm hikayemin başlangıç anıdır diyebilirim. Çocukken televizyon izlerdim ama kitaplar daha çok ilgimi çekiyordu. Hâlâ da kitaplar benim için çok önemli. Liseyi bitirirken hostes olma imkanı doğdu. Babam da destek verdi, maddi imkanları iyiydi. Ama ben 'Aç da kalsam tiyatro yapacağım' dedim.İlk zamanlarda saçım nasıl, rujumu tazelesem mi diye çok takılırdım. Artık sahne aralarında bile makyajımın tazelenmesini istemiyorum. Çünkü benim iyi gözükmeden ziyade iyi oynamam önemli. Ekip olarak enerjimiz çok yüksek ama bazen üzerime oynuyorlar. (Gülmeye başlıyor) Cem Bender, Burcu Söyler, Caner Şahin ile sahnemiz vardı geçtiğimiz günlerde. Oyun gereği Caner'e bakmam gerekli ama o bana bakmamalı. O bana bakıp gülmeye başladı, sonra diğerleri de gülmeye başlayınca kendimi tutamadım. Zaman zaman beni güldürmeye bayılıyorlar. Ama artık yavaş yavaş bunu aşıyorum.Anne babamın birçok evde olduğu gibi haftanın her günü bir dizileri vardır. Perşembeleri de Aldatmak'ı izliyorlardı. Ben de ara sıra odamdan çıkar ucundan bakardım. Cem Bender'in çıktığı sahnelerde 'Ne karizmatik adam' derdim. Hatta ben bazen ben odamdayken annem 'İrem gel, Oltan çıktı' diye çağırdı. Aldatmak kadrosuna dahil olduktan sonra set başladı, bir baktım sürekli Cem Abiyle oynuyorum. Kendisinin oyunculuğu zaten sorgulanamaz bir yerde benim için. Annem babam haberi alınca çok şaşırıp, heyecanlandılar."- Nisan ayından bu yana kendisiyle çalışıyorum. İlk kez bir aradayız. O geleceği zaman sette her şey tamamdır. 10 metre kala ben hazır ola geçip 'Hocam merhaba' deyip selamlarım kendisini. Onun aurası çok yüksek. Set hazır olmadan karavandan çıkmaz. Gelir prova alır ve çekime geçer. Pratiktir, çok hızlı çalışır. Murat Saraçoğlu kariyerimde dönüm noktasıdır diyebilirim.- İletişimsizlik! Konuşurken ya da tartışırken kimse karşısındaki dinlese de dinlemiyor aslında. Herkes kendi söyleyeceğine konsantre oluyor. Keşke karşımızdakini daha çok anlamaya çalışsak. Konuşmaktan çok dinlememiz lazım. Bence günümüzün her tür ilişkisindeki en büyük sorun dinlememek.- Yapmayı çok istedim ama olmuyor ne yazık ki...- Çok zeki bir insan aklımı çelebilir. Ne iş yaparsa yapsın, mesleğinden bağımsız "Of be, ne güzel yapıyor" dedirtmeli. Oturunca bir kitap, film, müzikle ilgili konuşabilmeli insan karşısındakiyle. Kitap okurken bir kelimeye takıldığımda anlamı biliyorsa bu benim için harika bir şeydir mesela. Artık her şey çok yüzeysel konuşuluyor. "Aynen, ben de, tamam abi" Herkes benzer cümlelerle birbirine aynı şeyleri söyleyip duruyor.- Babaannemin evi kesinlikle... İki katlı, bahçeliydi. Orada birçok çocukluk hatıralarım var. Amcamlar, halamlar toplanırdık. Ortaokuldayken bir sürü oje almıştım, onlarda kalmıştı. Ertesi gün almak için onlara gittim. Sırtı dönüktü, telefonla konuşuyordu. Dedem gir dedi ama okula gideceğim için beklemedim. Onu görmeden gitmiştim. Ertesi gün sabah 8'de beni babaanneme çağırdılar. Vefat etmiş... (Gözleri yaşarıyor.)- Beyoğlu kesinlikle... Asmalı Mescit'i çok seviyorum. Cihangir'in yeri başka ama... İçime işledi diyebilirim. Yakında taşınacağım ve artık başka semtte yaşayabileceğimi sanmıyorum.- Galata'nın tam karşısında ufak bir çay ocağı... Oraya daha çok Beyoğlu'nun yerel halkı geliyor. Oradaki hiç tanımadığım insanlarla sohbet etmek beni rahatlatıyor. Açıkçası mesleğim açısından da işime yarıyor.Hızlı okumayı sevmem; sindire sindire, altını çize çize okurum. Yazarın yarattığı bir imgelem var, onları hayal edip içine giriyorsun. Yazmayı da seviyorum. Kendime dair bir şeyler yazacaksam, o günümü, hislerimi yazacaksam kalemi tercih ediyorum, daha samimi geliyor. Ama kafamda bir şey varsa, kurgu olacaksa klavye kullanıyorum."Setten sonra uyumam gerekiyor. Çok fazla insan ve gürültü var sette. Eve gelip hemen yatıp uyuyabiliyorum. Ama bunun sırrı, sanırım kitaplarda saklı. En güzel uykularımı, kitap okurken daldığım zamanlarda yaşıyorum diyebilirim. İnanılmaz dinlenmiş oluyorum.""Miniş'i altı aylıkken sokakta buldum. Bir patisinden yaralanmıştı, tedavisini yaptırıp tekrar sokağa bıraktım ama gitmedi. 'O zaman biz de beraber yaşarız' dedim. Onu kokladığımda kendimi anne gibi hissediyorum."