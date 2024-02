Neden her şeyi kontrol etmeye çalışırız?

Hayatın karmaşık ve belirsiz doğası, bizleri sıklıkla kontrolü elimizde tutma arayışına iter. Bu yazıda, insanların neden her şeyi kontrol etmeye çalıştığını ve bu eğilimin altında yatan temel psikolojik nedenleri ortaya koyacağız. Güvenlik ihtiyacından başarıya olan arzuya, öğrenilmiş davranışlardan kontrol yanılsamasına kadar, bu çeşitli motivasyonlar, kişilerin yaşamlarını nasıl yönlendirdiği ve etkilediği üzerine bir ışık tutuyor. İnsanların her şeyi kontrol altında tutma çabasının yedi ana nedeni bulunur; ancak bu nedenlerin her biri sizin için geçerli olmayabilir. Her bireyde farklı faktörler daha öne çıkabilir ve daha baskın hale gelebilir.İnsanlar gelecekte ne olacağını bilmediklerinde genellikle endişelenirler ve bu belirsizlik korkusu, her şeyi kontrol etme isteğine yol açar. Örneğin, bir tatil planlarken, hava durumu, konaklama veya ulaşım gibi her detayı önceden kontrol etmeye çalışırız, böylece tatilimizin mükemmel geçeceğinden emin oluruz. Ya da, bir aile etkinliği düzenlerken, herkesin ne yiyeceğinden, nerede oturacağına kadar her şeyi planlarız, böylece herhangi bir sürprizle karşılaşmayız ve her şeyin sorunsuz ilerleyeceğinden emin oluruz. Bu örnekler, insanların gelecekteki olası problemleri önlemek ve kendilerini daha hazırlıklı hissetmek için kontrol ihtiyacı hissettiklerini gösterir.İnsanlar kendilerini güvende hissetmek isterler, bu yüzden çevrelerindeki şeyleri kontrol altında tutmaya çalışırlar. Güvenlik, yiyecek, barınak gibi temel ihtiyaçlarımızın sürekli karşılanmasını içerir. Örneğin, birisi evini güvenli bir mahallede tutmak ister, böylece hırsızlık gibi kötü şeylerin olma ihtimalini azaltır. Bir başkası ise, işindeki pozisyonunu sağlamlaştırmak için ekstra saatler çalışır, böylece işini kaybetme endişesi azalır. Bu durumlar, insanların kendilerini fiziksel ve duygusal olarak güvende hissetmelerini sağlamak için çevrelerindeki durumları kontrol etme çabalarını gösterir.Toplum, başarıyı ödüllendirir ve başarısızlığı genellikle olumsuz karşılar. Başarısız olma korkusu, insanları her şeyi kontrol etmeye itebilir. Örneğin, bir öğrenci sınavdan yüksek not almak için gece gündüz çalışabilir çünkü düşük not almanın kendisini kötü hissettireceğinden ve başkaları tarafından yargılanacağından korkar. İş yerinde, bir çalışan projelerini mükemmel yapmaya çalışır; çünkü başarısız olursa işini kaybetme veya terfi alamama korkusu vardır. Bu örneklerde, insanlar olası başarısızlık korkularını yönetmek için her detayı kontrol altında tutmaya çalışırlar.İnsanlar, kendi yeteneklerine ve etraflarındaki dünyayı biçimlendirebilme güçlerine güvenmek isterler. Bu, kendilerini yetenekli ve etkili hissetmelerini sağlar. Örneğin, bir bahçıvan kendi bahçesinde yetiştirdiği bitkiler üzerinde tam kontrol sahibi olmak ister; bu ona kendi yeteneklerini doğrudan görebilme ve doğayı şekillendirme gücü verir. Bir başka örnek, bir öğretmenin sınıfındaki eğitim programını ve öğretme tekniklerini kendi bilgi ve deneyimlerine göre şekillendirmesi olabilir. Bu, öğretmene kendi profesyonel yeteneklerini kullanma ve öğrencilerin öğrenme süreçlerini etkileme gücü verir. Her iki durumda da, insanlar kendi yeteneklerini ve etraflarındaki dünyayı etkileyebilme kapasitelerini gösterdikçe öz-yeterlilik ve yetkinlik duygularını güçlendirirler.İnsanlar, çevrelerinden ve deneyimlerinden öğrendikleri davranışları taklit ederler. Bu öğrenme süreci, ailelerimiz, eğitim sistemimiz ve kültürel etkilenme yoluyla gerçekleşir. Örneğin, eğer bir çocuk ebeveynlerini her zaman mükemmel olmaya çalışırken ve her durumu kontrol altında tutmaya çalışırken görürse, büyüdüğünde benzer davranışları sergileme eğiliminde olması muhtemeldir. Okulda, öğrencilere sınavlara çalışarak ve projelerini titizlikle planlayarak başarıya ulaşabilecekleri öğretilir, bu da onlara hayatın her alanında benzer bir kontrol ve planlama yaklaşımını benimsemeleri gerektiği mesajını verir. Kültürel olarak, toplumumuz başarıyı ve hedeflere ulaşmayı yüceltir, bu da bireyleri başarının kontrol ve önceden planlama yoluyla elde edilebileceğine inandırır. Bu tür öğrenilmiş davranışlar, hayatın kontrol edilebilir ve yönlendirilebilir olduğu fikrini pekiştirir.İnsanlar, geçmişte yaşadıkları olaylardan ders çıkarır ve bu deneyimler gelecekteki davranışlarını şekillendirir. Eğer geçmişte kontrol kaybı yaşamış veya beklenmedik olumsuz olaylarla karşılaşmışlarsa, benzer durumları önlemek için daha fazla kontrol sağlamaya çalışabilirler. Örneğin, bir kişi işini aniden kaybettiğinde, bu tecrübe gelecekte daha fazla finansal güvenlik sağlama ihtiyacı doğurabilir. Bu kişi, işsiz kalmamak için kariyerinde daha fazla kontrol sağlamaya çalışabilir, daha fazla tasarruf yapabilir veya ek gelir kaynakları arayabilir. Başka bir örnek, bir sağlık sorunuyla karşılaşan bir kişinin, benzer sağlık sorunlarını önlemek için diyetini ve egzersiz rutinini daha sıkı bir şekilde kontrol etmeye başlaması olabilir. Bu durumlar, insanların önceki olumsuz deneyimlerden korunmak için gelecekte daha fazla kontrol sağlamaya yönelik eğilimlerini gösterir.İnsanlar bazen kontrol edebileceklerini düşündükleri şeylerin aslında kendi kontrollerinin dışında olduğu durumlarla karşılaşırlar. Bu, belirsizlikle başa çıkmak ve olaylara anlam katmak için bir mekanizmadır. Örneğin, bir spor müsabakasını izlerken takımın kazanması için belirli bir koltukta oturmak veya özel bir ritüel yapmak, 7 tane mum yakarsam takımım kazanacak gibi bir takım davranışlar sergileyebiliriz. Gerçekte, bu eylemlerin oyunun sonucu üzerinde hiçbir etkisi yoktur, ama bize olaylar üzerinde bir miktar kontrol sahibi olduğumuzu hissettirir. Bir başka örnek, insanların finansal piyasalar gibi karmaşık ve tahmin edilmesi zor sistemler karşısında "piyasayı okuyabileceklerine" veya "gelecek hareketleri öngörebileceklerine" dair inançlarıdır. Bu inançlar, genellikle piyasanın rastgele ve kontrol edilemez doğasına rağmen, bireyin kontrol sahibi olduğu illüzyonunu yaratır. Kontrol yanılsaması, insanların belirsiz ve kontrol edilemeyen durumlar karşısında psikolojik bir rahatlama sağlar ve hayatın öngörülebilir ve yönetilebilir olduğu hissini pekiştirir. İnsanların kontrol etmeye yönelik derin arzuları, günlük yaşantımızın her alanında kendini gösterir, Sürekli kontrol arayışı sıklıkla hüsran ve hayal kırıklığına yol açabilir. Bu yolculukta, belki de en önemli ders, kontrolün sınırlarını kabul etmek ve bazen akışa güvenmek gerektiğidir. Kontrol edemediğimiz durumlar karşısında esnek olmak, hayatın getirdiği sürprizlere açık kalmak ve mevcut anın tadını çıkarmak, daha huzurlu ve anlamlı bir yaşam sürdürmemize olanak tanır.