Karabağ için de futbol sadece futbol değil

Karabağ futbol kulübünün başarısını anlatmadan önce bu bölgenin önemini hatırlamak için yakın geçmişine bakmalıyız. Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği'nin 1991'de dağılması sonrası bölgede Azerbaycan da Ermenistan da bağımsızlığını ilan eder. Ancak Karabağ bölgesi sorunludur. İki milletin de yaşadığı bölge için taraflar anlaşamaz ve sürtüşme yaşanır. Ancak 26 Şubat 1992 Çarşamba insanlık tarihine kara gün olarak geçer. Ermeni silahlı birliklerinin Hocalı bölgesinde sivillere yaptığı saldırıda 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk 613 Azeri katledilir. 487 ağır yaralı, 1275 esir istatistiktir sadece! O dönem Cem Karaca yaşananlara sessiz kalamayarak Karabağ adında bir şarkı yapar: Karabağ'da talan var / Ak gerdana saldıran var / Demirsen durun gedim / Gözü yolda kalan var / Demirsen durun durun gedim / Gözü yolda kalan var...Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Hocalı'da yaşananları 2010 yılında 'soykırım' olarak kabul etti. Acaba bugün Gazze'de yaşananların da soykırımın olduğunun resmi olarak kabul edilmesi 20 yıl beklenecek mi? Tüm bunları niye hatırlattık? Çünkü Azerbaycan futbol kulübü Karabağ, UEFA Avrupa Ligi'nde tarihe geçecek bir başarıya imza attı. Galatasaray'ın veda ettiği turda Portekiz ekibi Braga'yı elemeyi başarıp son 16 turuna yükselen Karabağ temsilcisi, İngiliz yazar Simon Kuper'in dediği gibi "Futbol asla sadece futbol değildir" sözünü hatırlattı. Çünkü Karabağ kulübü, taşıdığı misyon gereği bir futbol takımından ibaret değil.Karabağ da adını aldığı bölge gibi başı dertten kurtulmayan bir kulüp. 1951 yılında, Ağdam şehrinde Karabağ Ağdam olarak kurulur. İlk kez Sovyetler Birliği döneminde 1966'da Azerbaycan yerel liginde yer alır. 1968 senesinde ekonomik sebeplerle ligde mücadele edemez. 1977 senesinde Şafak ismiyle yerel ligde yer alır. 1988'de ise Azerbaycan'da ilk yerel lig şampiyonluğunu kazanır. Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrası 1992'de Karabağ, Azerbaycan Premier Ligi şampiyon olup Azerbaycan Kupası'nı kazanır. Ancak 1993'te Ermenistan'ın bombardımanı sırasında Karabağ'ın stadyumu kullanılamaz hale gelir. Kulüp pes etmez ve başkent Bakü'ye taşınır. Savaşlar, ekonomik krizlere rağmen Karabağ, 1999 senesinde UEFA İntertoto Kupası'nda İsrail'in Maccabi Haifa takımını eleyerek Avrupa kupalarında tur atlayan ilk Azerbaycan takımı olur. 2001 senesinde sponsorluklarla hedef büyütülür. Türkiye'den Beşiktaş kulübünün altyapısında büyük başarılara imza atan Serpil Hamdi Tüzün'ü göreve getirir. Altyapıdaki değişim üç sezon üst üste lig şampiyonlukları getirir. 2013-2014 sezonunda 21 yıl aradan sonra Azerbaycan liginde şampiyonu olur ve başkent Bakü'nün takımlarını alt eder. 2009-2015 arasında dört sezon UEFA Avrupa Ligi elemelerinde mücadele eden Karabağ, 2014-2015 sezonu başında Hollanda ekibi Twente'yi saf dışı bırakarak Neftçi Bakü'den UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan ikinci Azeri takımı olmayı başarır.Ermenistan'ın Karabağ'ı işgal etmesi sebebiyle maçlarını Ağdam yerine farklı yerlerde oynayan Karabağ, iç saha maçlarını ülkenin doğusundaki statlarda, lig karşılaşmalarını Azersun Arena'da, Avrupa kupası maçlarını ise Tevfik Behramov Stadı'nda oynuyordu. Bunun sebebi UEFA kuralları gereği Karabağ'daki iki bin kişilik Ağdam Stadyumu'nun yeterli olmaması. Tarihi başarı, Karabağ'ın geçen yıl düşman işgalinden kurtulmasından ardından gelen sezon olması sebebiyle büyük anlam kazandı.UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final öncesi rakip Almanların güçlü kulübü Bayer Leverkusen oldu. Karabağ Teknik Direktörü Gurban Gurbanov, ciddiye alınmayacak iddialı demeçler yerine dünyaca ünlü futbolcuların geçen sene olduğu gibi yine Azerbaycan'a gelecek olmasına dikkat çekti: "Bayer Leverkusen'le geçen sezon yine grup aşamasında rakip olmuştuk. Yine rakip olduk. Böylesine büyük takımların Bakü'ye gelişi Azerbaycan'da futbol sevgisinin artmasına neden oluyor, bu yüzden şimdiden önemli bir başarı kazandığımızı düşünüyorum" diyor.UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanş maçında Karabağ ile Braga karşı karşıya gelir. Azerbaycan temsilcisi Karabağ, defans oyuncusu Elvin Cafarguliyev'in 53 ve 57. dakikalarda gördüğü iki sarı kartla atılması 10 kişi kalır. Braga, 70. dakikada 1-0 öne geçer. 83'te ise Djalo'nun golüyle fark ikiye çıkar ve maç uzatmaya gider. 102'nci dakikada Karabağ'ın ilk golünü atar ama Braga 115'te penaltıyla 3-1 yapar ancak Karabağ, 120 2'de Akhundzade ile skoru 3-2 yapar tarihinde ilk kez Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalmayı başarır, gözyaşı sel olur.