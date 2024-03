Tribünler yeni podyum

2000'lerin pop kültürünü bilenler bilir o dönemin en çok konuşulan, magazin dünyasına en çok yansıyan konularından biri futbolcu eş ve sevgilileriydi... Aralarında Victoria Beckham'ın da bulunduğu bu kadınlar grubu yaşantılarıyla ve özellikle giyim tarzlarıyla düzenli olarak gazetelere ve dergilere konu oluyordu. Futbolla yatıp futbolla kalkan İngiltere'de hatta bu yüksek profilli sporcuların eşleri ve kız arkadaşlarına atıfta bulunmak için WAGs yani wife and girlfriends (of high-profile sportsmen) kısaltması kullanılmaya başlamıştı. Popüler kültürü, moda dünyasını hatta lisanı bile domine eden o dönemin mankenleri ve oyuncuları kadar popüler olan kadınlardan bahsediyorum. Bu kadınlar Victoria's Secret melekleri neyse oydu diyebiliriz... Onların izlemek için katıldıkları maçlar da müsabakalar da daha popüler oluyor. Hemcinsleri giysilerine, aksesuvarlarına, mücevherlerine bakmaktan kendilerini alamıyordu... Ancak sonuç olarak o dönem de geçti... 2000'lerin bitmesiyle birlikte insanların bu sporcu eş ve sevgililerine olan ilgisi de düştü... Kimse de onların ne giyip ne yaptığıyla ilgilenmeme başladı...Ancak bu durum son birkaç yıldır değişmeye başlamış durumda... Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in yaşam tarzının bir mini belgesele konu olması boşuna değil sonuçta... Maçlara giderken her giydiği dikkat çeken, taktığı mücevherler, saatler çok konuşulan Rodriguez ile uzun süredir çok da dikkat çekmeyen bu sevgili ve eşler yeniden gündeme gelmeye başladı.Kardashian ailesinin çeşitli fertlerinin de arka arkaya ünlü basketbol oyuncularıyla ilişki yaşamaya başlaması hatta son olarak Kim Kardashian'ın Odell Beckham Jr. ile beraber olması yeniden ünlü sporcuların hayatlarındaki kadınların gündeme gelmesinin kapısını açtı.Kendisi de bir kadın futbolcu olan ardından bir kadın futbol takımı satın alan Britanni Mahomes de mesela son dönemin en dikkat çeken, giydikleri en çok konuşulan isimlerinden biri... Bunda tabii ki kocası futbolcu kocası Patrick Mahomes'in popülaritesi de çok etkili... Manken ve televizyoncu Kamille Kostek'in sporcu Rob Gronskowski ile yaşadığı ilişki kadar, ünlü futbolcunun sevgilisinin tribünlerde giydikleri de konuşuluyor.Manken ve sosyal medya içerik üreticisi Olivia Culpo'nun, futbolcu Christian McCaffrey ile yaşadığı ilişki sonrası spor giyim markalarının gözdesi olması da boşuna değil... Business Insider ve Business of Fashion gibi prestijli yayınlar bir süredir bu kadınların moda dünyasının yeni gözdesi olduğuna dair makaleler yayınlıyor. Özellikle pop dünyasının prensesi Taylor Swift'in Travis Kelce ile yaşadığı aşka birlikte bir anda tribünlerde görünmeye başladığına dikkat çeken Business of Fashion, "Pop dünyasının en popüler isimlerinden biri sürekli tribünlerde...Moda dünyası, müzik dünyası ve spor dünyası bir araya gelmiş gibi bir şey bu... Bir anda bir moda markasının ne kadar farklı alanlara ulaşabildiğini bir düşünsenize? Sadece bir pop star giydirmekle kalmıyorlar artık. Çok ünlü, milyonlarca takipçisi olan bir sporcunun da sevgilisini giydirmiş oluyorlar artı... Popülaritenin, ulaşımın en yüksek noktası resmen... Her tasarımcı, her moda markası, her modaevi böyle bir isme ulaşmak, giydirmek ister... O yüzden rahatlıkla diyebilir ki tribünler şimdi yeni bir podyum... Markalar bu popüler kadınları giydirmenin peşine düşmüş durumda... Ve bu kadınlar da ne kadar çok dikkat çektiklerinin çok ama çok farkındalar" yorumunda bulunuyor.