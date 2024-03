Stil dolu 102 yıl

Mart ayı moda dünyası için oldukça üzücü bir haberle başladı desek yeridir... Moda dünyasının önemli stil ikonlarından biri olan Iris Aphel hayata gözlerini kapadı... O her bakımdan farklı bir stil ikonuydu... Çünkü normalde moda dünyasının genç saplantısının aksine, stiliyle popülerliği oldukça ileriki yaşlarda yakaladı... Stili tamamen kendisinin, hayatının, yaşantısı boyunca sevdiği şeylerin yansımasıydı... Ve moda dünyasında yakaladığı popülariteyi hayata gözlerini yumuncaya kadar da sürdürdü... Gerçekten özgün, güçlü ve kendisine, var oluşuna güvenen bir kadındı Iris Aphel ve bu yüzden de hepimizde yarattığı etki sonsuza kadar sürecek...Aphel bir işkadınıydı... Çok başarılı ve etkili bir iç mimardı. Seyahat etmeyi, renkleri, farklı dokuları, etnik kökenli her şeyi, kendi hayatını ve yaşadıklarını onurlandıran bir kadındı... Tüm bunlar da daha önce dediğimiz gibi moda dünyası tarafından bir stil ikonu olarak kabul edilmesini sağladı. Son nefesine kadar yarattı. Hayatın içindeydi... Geride, geri planda durmadı. Kimse gibi düşünmek zorunda da hissetmedi. Bir iç mimardı ama 1950-1992 yılları arasında çok başarılı bir tekstil şirketinin patronu oldu. Hayatının sonuna kadar da varlık içindeydi... Son nefesini verdiği sırada yaklaşık 25 milyon dolarlık bir servetin de sahibiydi...2015 yılına kadar yani 67 yıl boyunca çok mutlu olduğu bir evliliğin de sahibi... 1921 yılında New York'ta doğan Apfel, cam ve ayna işi yapan bir baba ile butik sahibi bir annenin kızı. Eğitim hayatında sanat alanına yoğunlaşan Iris, New York Üniversitesi'nde Sanat Tarihi okurken bir yandan da moda ile ilgilenmeye başladı. Moda dergilerinde illüstratörlerle çalışma fırsatı yakalayan Apfel, Women's Wear Daily'de çalıştı. 1948 yılında Carl Apfel ile evlendi ve bundan tam iki sene sonra eşi ile birlikte Old World Weavers adlı tekstil firmasını kurdu.Daima benzersiz ve renkli bir tasarım vizyonuna sahip olan Apfel, 1992 yılında emekli olana kadar eşiyle birlikte kurdukları firmada çalıştı.Esasında Iris'in şöhreti emekli olduğu dönemde; yaşamında kilometre taşlarından biri niteliği taşıyan 2005 yılındaki MET sergisi ile başlıyor. Kendisinin o sofistike, renkli ve eklektik gardırobu, kıyafetlerinden aksesuarlarına kadar o sene MET'te sergileniyor. Böylesine bir vizyonun sergilenişi ise elbette oldukça ses getiriyor ve Iris Apfel'i moda sahnesinde önemli bir noktaya taşıyor.Dedik ya üretmenin, çalışmanın, kendi bilgisi ve emeği sayesinde ayakları üzerinde durmanın ete kemiğe bürünmüş bir sembolü gibiydi Aphel... Bu hayat biz kadınlara, hepimize örnek olmalı...