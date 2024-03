30 yıllık Yunan kulübü Türklere emanet

Almanya'nın Wuppertal kentinde 1994 yılında kurulan Yunan futbol kulübü Hellas, Türklerin yönetimi altında liglerde mücadele ediyor. Amatör liglerde altı takımı olan Hellas'ın sportif direktörü Selahattin Doğan oldu. Doğan aynı zamanda Wuppertal Fatih Camisi'nde de gençlik kollarında yöneticilik yapıyor.Takımın antrenörleri arasında yer alan Mert Toy, Ömer Yıldırım ve Eyüp Burnaz genç oyuncular ile başarılı bir grafik çiziyorlar. Kulüp başkanı Georgios Avramidis, Türk ve Yunan kültürünün birbirine yabancı olmadığını belirterek "Yönetim kurulumuza Türk dostlarımızı aldık. Genç takımlarımızı Türk hocalara emanet ettik. İki toplum da Almanya'da yaşıyor. Biz yıllardan beri süregelen birtakım önyargıları yıkmak istiyoruz. Biz her zaman dostuz" diyor.Ailesinin geçmişinin Samsun Bafra'ya dayandığını belirten başkan Avramidis, "Mübadeleden sonra ailem Yunanistan'a göç etmiş. Biz iki aynı kültürün temsilcileriyiz. Birkaç fanatiğin söylemleri ile düşman olmayız. Yönetim kurulumuzda bazı arkadaşlarımızın aile kökenleri İzmir'e ve Trabzon'a dayanan var. Mesela Fatih Camisi lokalinde birlikte maç izliyoruz. İçimizde dört büyük takıma sempati duyan arkadaşlarımız var. Wuppertal Belediyesi bize mükemmel tesisler verdi. Burada genç futbolcuları hem eğitiyoruz hem de yetiştiriyoruz" ifadelerini kullandı.Yeni neslin futbola karşı soğuduğunu belirten Avramidis, "Çocuklar pandemi döneminden sonra biraz daha evcil oldu. Onları yeniden sokağa, futbol sahalarına taşımak istiyoruz. Bunu yönetmek içinde bu işten anlayan yöneticilere ihtiyacımız oldu. Sürekli birlikte olduğumuz Türk dostlarımızın bizimle birlikte Hellas kulübünde aktif yönetici olarak görev almaları gurur verici. Sonuç olarak kentteki Türk nüfusu bizim nerede ise üç katımız. Kulübün bir anahtarı da onlarda artık. Ortada kazanılacak bir başarı var ise bunu birlikte kutlayalım" diye konuştu.Sportif Direktör Selahattin Doğan, Amatör A Ligi'nde oynayan takımı devraldıklarından bu yana 10'da 10 yaptıklarını belirterek, "Yunan dostlarımızla birlikte takımlarımızda oynayan futbolcularımızı eğitiyoruz. Sosyal olarak da birçok faaliyeti birlikte yapıyoruz. Wuppertal Belediye Başkanı maçlarımıza geliyor, Eyalet Milletvekili Dilek Engin bizleri tebrik etti. İktidar Partisi SPD´nin Wuppertal il Başkanı Servet Köksal her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi. Her yıl belediye tarafından verilen Wuppertal dostluk ödüllerine adayız. Wuppertal Belediye Başkanı Uwe Schneidewind davetimizi kabul ederek bizimle kahvaltı yaptı. Kendisine projelerimizi sunduk ve desteğini aldık" dedi.Almanya'da iktidar partisi SPD'nin Wuppertal İl Başkanı Servet Köksal fırsat buldukça takımı desteklemeye geldiğini belirterek "İl meclisinde hem Yunan hem de Türk arkadaşlarımız kentimiz Wuppertal için çalışıyoruz. Yunan dostlarımızın kendi kurdukları takımlarına Türk vatandaşlarımızı davet ederek 'Gelin bu bayrağı birlikte taşıyalım' demeleri güzel. Spor dostluk ve kardeşliktir. Bizleri sürekli maçlara davet ediyorlar. Fırsat buldukça ailemizle birlikte gelerek destek veriyoruz. Yakın bir zamanda bütçe çıkararak bu tesisleri kulübe kazandırdık. Burada yüzü aşkın genç spor yapıyor, Aralarında farklı milletlerden çocuklar var. Alman vatandaşları da çocuklarını burada Hellas kulübü çatısı altında eğitiyor. Uyum konusunda mükemmel çalışmalar var" dedi.Almanya'nın en kalabalık Eyaleti Kuzey Ren Vestfalya Parlementosunda milletvekilliği görevini sürdüren Dilek Engin, hafta sonu güzel havalarda çocukları ile birlikte Hellas'ın maçlarına geldiğini söyleyerek "Yönetim kurulundaki Türk vatandaşları ile kent siyasetinde yıllardır birlikte çalışıyoruz. Türk ve Yunan yöneticilerin bir çatı altında olmaları çok güzel. Burada yaşanan dayanışma ve dostluk birçok yere örnek olmalıdır. Maça geldiğimizde baklavamız mutlaka hazırdır. Birbirine çok benzeyen iki mutfağa sahibiz. Baklava ve börekler bazen yarışıyor" dedi.Almanya'nın asma treni ile ünlü 400 bin nüfuslu Wuppertal kentine Türk vatandaşları 1961 yılında gelmeye başladı. Sivas, Trabzon ve Kütahya illeri başta olmak üzere yaklaşık 25 bin Türk yaşıyor. Sivas'ın Gemerek ilçesinden 8 bine yakın Türk vatandaşının Wuppertal da ikamet ediyor. Yunanlılar ise 1959'dan itibaren kente çalışmak için gelmeye başladı. Günümüzde her iki toplum da yaklaşık olarak kent nüfusunun yüzde 10'luk bir kesimini oluşturuyor. Lokanta sektöründe ağırlık yine Türk ve Yunan işletmecilerde. Türkler gibi Almanya´ya çalışmak için gelen birinci nesil Yunan vatandaşları Türkiye´de doğup büyüyen ve mübadele sonrası Yunanistan'a göç etmek zorunda kalan insanlar. Türkler amatör futbol takımlarını Vatanspor, Türkgücü isimlerinde kurarken, Yunanlılar da Hellas adı ile sahaya çıktı. 90´lı yıllarda oldukça fazla olan bu futbol takımları günümüzde eriyerek sadece ikiye düştüler. Şimdi TFC Wuuppertal adında sadece bir Türk kulübü bulunurken, Yunanlıların da Hellas kulübü ayakta durmaya çalışıyor.Wuppertal yaklaşık 25 bin Türk nüfusu ile Almanya'da Türklerin yaşadığı en kalabalık 20'nci şehir olarak geçiyor. Wuppertal ve civarı ayrıca Yunanistan dışında en çok Yunanlının yaşadığı kent olarak dikkat çekiyor. Kentte ki Yunan nüfusu ise 10 bin civarında.