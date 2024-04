Moda, kadın sporcuların peşinde

Bir yandan Fransa'nın başkenti Paris temmuzda başlayacak Yaz 2024 Olimpiyatları için son hazırlıklarını tamamlıyor, bir yandan markalar ve modaevleri olimpiyatlara katılan ülkelerin takımlarını giydirme telaşında... Bu yaz kesin olan bir şey varsa ünlü tasarımcıların ve markaların moda çizgisini spor müsabakaları sırasında göreceğiz... Ekranlardan izlediğimiz her bir müsabakada bir yandan atletlerin performansını izlerken, bir yandan da düzenli olarak üzerlerindeki kıyafetlere gözlerimiz takılacak... Tüm bunlar bir de tenis ve golf giyiminin genel olarak moda dünyasında yükselişte olduğu bir dönemde yaşandığı için eminim ki tüm tasarım ekipleri çok daha iddialı koleksiyonlar hazırlamış olacak... Yine bu dönemde başrolünde moda dünyasının şu anki tek yıldızı diyebileceğim Zendaya'nın bir tenis oyuncusunu canlandırdığı The Challengers filminin vizyona girmesi de bir rastlantı değil... Kesin bir şey varsa önümüzdeki günlerde spor dünyasının ve modanın flörtüne şahit olacağız...Tam da bu süreçte Business of Fashion platformu "Atletler moda dünyasının yeni kraliyet üyeleri oldu" başlıklı bir yazıya yer verdi... Moda dünyasında son derece etkili olan bu platform sonrasında yayınladığı "Kadın atletlerin yükselişi" başlıklı makalede özellikle kadın sporcuların gelecek günlerdeki gerçek fenomenler olarak moda ve güzellik dünyasında yer alacağının altını çizdi... Modern sanat dünyasının en önemli isimlerinden biri olan Andy Warhol'ün "Herkes bir gün on beş dakikalığına ünlü olacaktır" sözüne de gönderme yapan yayın, "Serene Williams gibi nice kadın sporcu şu an moda markalarının ve modaevlerinin sıkı markajı altında.Doğal olarak bu pazarlama ve ürün tanıtım işini bir yandan bir başka işle birlikte başarıyla sürdürenler, sosyo-ekonomik durumu, yaşam tarzı, eğitim düzeyi ve 'gerçek' çevresi tanıttığı ürünle paralel gidenler yine doğal olarak işlerini yapıyor. Bu bakış açısıyla bir spor ürününü evde kendi kendine spor yapan bir ev kadınının paylaşımından etkilenerek satın almak çok eskilerde kalmış bir trend. Birebir spor yapan, ürünü gerçekten deneyimlemiş olan birinden etkilenerek satın almak yeniden trend oldu" diye yazdı...Dediğimiz gibi orijinal fenomenler yani şarkıcılar, oyuncular ve sporcular yeniden gözde olmuş durumda... Şarkıcılar kadar sporcuların da özellikle gençler üzerinde etkili olduğunu bilen markalar şimdi de kadın sporcuların peşinde. Women's Wear Daily de konuyla ilgili olarak, "Markalar marka yüzü olarak sporcuları özellikle kadın sporcuları tercih ediyor. Hepsi ünlü. Hepsinin inanılmaz bir rakipçisi var. Daha da önemlisi birer rol model olarak kabul ediliyorlar. Düzenli bir yaşantıları bulunuyor. Hayatları dengeli. Hep göz önündeler ve onların ışığı markaların da güvenli bir şekilde gençler arasında popülerleşmesini sağlıyor" yorumunda bulunuyor.Tommy Hilfiger'ın CEO'su Martijn Hagman, "Onlar gerçek birer sporcu, kahraman ve hatta ikon. Hem iyi birer örnekler hem de birer sporcu olarak attıkları her adıma yıllardır dikkat ediyorlar. Bir marka olarak onlar gibi güvenilir, sözlerine inanılır ve düzenli çalışma alışkanlığı ve prensibi olan kişilerle çalışmak çok büyük konfor. Her giydikleri yakışıyor. Gittikleri her yerde de dünya medyası tarafından takip ediliyor. Yaptıkları işin bir de lüks yanı var. Dünyanın en lüks arabalarını sürekli kullanıyorlar. Yani doğal birer marka elçisi olma durumları var" diye konuşuyor. Boss markasını global pazarlama üst düzey yöneticisi Nadia Kokni, "Fernando Alonso bizim marka yüzlerimizden biri... Çalışma azmi, hırsı sahip olduğu klas büyüleyici... Tumi markasının global pazarlama başkan yardımcısı Jill Kriezman, "Sporcular insan gücünün bir sembolü. Aynı oyuncular gibi inanılmaz bir hayran kitleleri var ve her adımları takip ediliyor. Markalar bulundukları pozisyonu korumak için daha fazla bu tarz gerçek ünlü, gerçek popüler, gerçek fenomen ile işbirliği yapmak durumda" yorumunda bulunuyor.