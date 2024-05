Bu okullarda anne-baba adayları eğitiliyor

Sağlıklı bireylerin yetişmesi, düzenli toplumun en kritik aşamasını oluşturuyor. Devlet hastanelerinde hizmet vermeye başlayan Gebelik Okulları, sağlıklı bir ebeveyn- evlat ilişkisini daha anne karnında başlatıyor.Eğitimler, anne adaylarına hamilelik sürecinin her alanını kapsayan bilinçlendirici eğitimler veriyor. Annelerin doğum esnasında nasıl davranması gerektiği, doğru emzirme şekilleri, doğum sürecinin öncesi ve sonrası dahil olmak üzere birçok ana başlıkta anne ve baba adaylarına ücretsiz eğitimler veriliyor. Gebelik Okulu'nda eğitimleri verenlerle keyifli ve bir o kadar da bilgilendirici sohbetler yaptık."Anne ve baba adaylarının doğum öncesi, doğuma hazırlık, doğum ve doğum sonrası dönemi sağlıklı ve rahat geçirebilmeleri için bilgi sahibi olmalarını ve bu süreci bilinçli bir şekilde geçirebilmelerini sağlayacak, deneyimli ve uzman sağlık personeli ile hastanemiz bünyesinde bulunan eğitim ve danışmanlık merkezinde hizmet vermekteyiz. Gebe okullarımızdan faydalanan anne ve baba adayları aldıkları eğitim sayesinde doğum sonrası dönemle ilgili korkularının azaldığı, doğum sonrası lohusalık sürecini daha rahat atlattıklarını ifade ediyorlar. Eğitim yüz yüze yapılırken şehir dışında olan anne babaların online olarak derslere katılabilmelerini sağlıyoruz. Sağlıklı nesilleri yetiştirmek için Sağlık Bakanlığımızın teşvik ve destekleri ile bu projeyi daha geliştirmeyi ve yaygınlaştırmayı hedefliyoruz."Kadın doğumda yüksek lisans yaptım. Uzman hemşireyim. Gebe okulu, kadın doğum polikliniğinin yanındadır. Gebeler, polikliniğe geldiği zaman, danışmanlık için bize başvurur. Haftalarına uygun olarak danışmanlık veriyoruz. Gebelik ve doğum, anne ve baba adayları için birçok değişimin yaşandığı ve yeni rollerine hazırlandıkları önemli bir dönemdir. Bu nedenle yeni rollerine hazırlanırken gebelik, doğum ve gebelik sonrası dönem hakkında bilgi ve uygulamalı eğitim almak en doğal haklarıdır. Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'nde Gebe Okulu'nda yüz yüze ve online olarak her gebe ve eşi haftada iki gün, her ders üç saat olacak şekilde eğitim alabilirler. İlk derste gebelik ve sağlık, ikincilik derste gebelikte egzersizler işleniyor. Egzersizlerin doğuma yararları, nefes egzersizi çalışmaları verilmektedir. Üçüncü derste, doğumun fizyolojisi, doğumun nasıl olduğu ve doğumda müdahaleler işlenmektedir. Dördüncü derste, doğum kasılmaları ile baş etmede ilca dışında kullanılan doğal tekniklerden bahsedilmektedir. Beşinci derste, anne sütünün önemi ve emzirme teknikleri anlatılmaktadır.Altıncı derste yeni doğan bebek bakımı ele alınır. Yedinci derste ise lohusalık bakımı, hastane ve doğumhane gezisi anlatılmaktadır. Lohusalık dersini anlattıktan sonra katılım belgesi ve bileklik veriyoruz. Bileklikle doğumhaneye gittiklerinde, ekip onun gebe eğitimi aldığını biliyor. Bilgili anne-baba olduğu zaman nesil de sağlıklı olmuş oluyor. O nedenle Gebelik Okulu eğitimleri önemli. Gebelik Okulları'nın bir amacı normal doğum oranını artırmak, sezeryanı azaltmaktır. Gebe Okulu'nun amaçlarından biri de anne ve baba adaylarının yeni rollerine hazırlanırken destek olmaktır.""Gebelik, aileye yeni bir üye katılımının beklentisi ve heyecanıyla yaşanılan çok önemli bir süreçtir. Bu önemli süreçte hastanemiz bünyesinde anne ve baba adaylarımıza ücretsiz olarak beş oturumluk eğitim hizmeti verilmektedir. Bilgi, korkunun panzehiridir. Doğumu korkuyla değil coşkuyla karşılarsınız. Bebeğinizle güçlü bir bağ kurarsınız. Hem gebelik hem doğumda iç sesinizi geliştirir ve dinlersiniz. Anne baba olarak sizi neyin beklediğini öğrenirsiniz. Doğumda kararlara aktif katılacak kadar bilgi ve deneyime sahip olursunuz. Nefes ve gevşeme egzersizleri ve ilaç dışı rahatlama tekniklerini öğrenirsiniz. Doğum şekli ne olursa olsun doğumunuz keşkelerden uzaklaşır. Gebelik Okulu bünyesinde; bireysel danışmanlık, telefon danışmanlığı, açık grup eğitimleri, kapalı grup eğitimleri yapılmaktadır. Minik bir kalp atışıyla başlayan mucizevi yolculuğunuzda 'Gebe Okulu' ile sizlere eşlik etmeye hazırız" ifadelerini kullandı."Gebe Okulu sayesinde doğuma hazırlanan gebelerin, doğumu yönetebildikleri ve görev aldıklarını ve bu nedenle memnuniyetlerinin arttığını gözlemliyoruz. Gebe Okulu eğitimi alanlarda doğum sonrası anne bebek bağlamının arttığı, bebek bakımı konusunda daha rahat oldukları, eğitim sonrası doğum yapan anneler ile ilk altı ayda sadece anne sütü ile beslenme oranlarının ve emzirme süresinin arttığını da görüyoruz. Ebeveynler bilinçlendikçe sorumluluk da artıyor. Aile uygun hastaneler arıyor. Üzerine düşen şeyleri de bilinçle yapıyor. Nefes çalışması yapıyor. Doğum planı oluşturuyor. Talep ediyor. Hastaneye gittiğinde tentene temas istiyor, gözümün önünde giydirin diyor. Sağlıklı bir ilişki oluyor.""Gebelerimiz bu eğitim programına eşiyle ya da istediği herhangi bir doğum refakatçisiyle katılım sağlayabiliyor. 3 hafta, 6 oturum olacak şekilde bir eğitim planımız mevcut; ilk üç ders ağırlıklı olarak gebelik ve doğum süreci, doğumda kullanılan nonfarmakolojik yöntemler, egzersizler ve Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki doğum sürecinden bahsediyoruz. 4. ders; Anne Sütü, Emzirme Teknikleri ve Bakımı, 5. ders; Bebek Bakımı ve Pratik Uygulamalar ve 6.derste de; Lohusalık Süreci ve Aile Planlaması konularını anlatıyoruz. Eğitim programını tamamlayan tüm gebelerimize katılım sertifikası ve üzerinde 'Bilgili anne, sağlıklı bebek' yazan bilekliklerimizden veriyoruz. Son dersimizde; Doğumhanenin uygunluk durumunu da göz önünde bulundurarak, eğitim grubumuzla birlikte Doğumhane doğum odası ziyaretinde bulunup, mesaideki ebelerimizle gebelerimizin tanışmalarını sağlıyoruz. Doğum sonrası da gebelerimizin herhangi bir bakım durumunda desteğe ihtiyaçları olması halinde bizimle iletişime geçebileceklerini mutlaka söylüyoruz. Son olarak da Gebe Okulu'ndan aldıkları eğitimi değerlendiren bir geri bildirim yapmalarını istiyoruz."1Gebelik Süreci - Gebelik Takipleri ve Aşılar - Gebelikte Beslenme, Hijyen, Seyahat ve Cinsel Yaşam- Gebelikte Acil Durumlar2Doğum - Doğuma Hazırlık - Doğum Çantası Hazırlama - Doğum Dalgalarıyla Baş etme Teknikleri - Aktif Doğum Pozisyonları - Ikınma Teknikleri3Gebelik Masajları - Gebelik Egzersizleri - Nefes Egzersizleri - Gebelik Pilatesi Uyguluma4Lohusalık Dönemi ve Özellikleri - Lohusalıka Bakım - Lohusalık Depresyonu - Aile Planlaması5Anne Sütü ve Emzirme Eğitimi - Bebek Bakımı ve Banyosu - Bebek Masajı