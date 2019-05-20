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Ramazanda kan şekerinizi dengelemek için mutlaka tüketin! İşte ramazanda sofralardan eksik edilmemesi gereken 5 ...

ayında bazı insanlarda kilo verme algısı oluşuyor. Ancak uzmanlar 17 saat süren açlığın metabolizmayı yavaşlatması sebebiyle vücudun kilo vermekle yorulmaması gerektiği konusunda birleşiyor. Ayrıca uzun süreli açlık sonrasında vücudun gerekli öğelerini sağlayamaması durumunda sağlık problemlerine de yol açabiliyor. ve Diyet Uzmanı , ramazanda sağlıklı beslenerek vücudun dengesini korumak adına beslenme önerilerinde bulundu. Ramazanda mutlaka tüketmemiz gereken besinlerden birinin tarçın olduğunu söyleyen Korkmaz, kan şekerini dengelediğini açıkladı. İşte ramazanda sofralardan eksik edilmemesi gereken 5 besin...

DHA Ramazan Haberleri
Giriş Tarihi: 20.5.2019 10:42 Güncelleme Tarihi: 20.5.2019 12:42
Ramazanda kan şekerinizi dengelemek için mutlaka tüketin! İşte ramazanda sofralardan eksik edilmemesi gereken 5 besin...

ayında sık karşılaşılan sorunlardan birinin dengesizliği olduğuna dikkat çeken Diyetisyen Çağlanur Korkmaz, iftarda sofralarda tarçına yer verilmesi gerektiğini söyledi. Korkmaz, "Ramazan'da kan şekerinizi tarçınlı çayla dengeleyin" dedi.

"KAN ŞEKERİNİN HIZLI DÜŞMESİ TATLI KRİZİNE YOL AÇIYOR"

Oruçluyken uzun süre aç kalındığı için kan şekerinin düştüğünü ve iftarda insanların daha çok tatlıya yöneldiğini belirten , "İftarda hızlı ve yüklü miktarda bir tüketimi gerçekleştiği zaman kan şekeri aniden yükseliyor, hızlı yükselen kan şekeri de aynı hızda düştüğü için bu durum da yemekten sonra tatlı krizine yol açıyor" dedi.

Kan şekeri dengesizliğinin ramazan ayında en sık karşılaşılan sorunlardan biri olarak öne çıktığına dikkat çeken Dyt. Çağlanur Korkmaz, "Tarçın kan şekerinin düzenlenmesinde önemli rol oynayan bir baharat. İftar sofranızda mutlaka tarçına yer verin. Uzun süre açlık sonrasında alacağımız besinlerle yükselen kan şekerimizi dengelemek için süte, yoğurda, suya, çaya tarçın ilave edilebilir" diye konuştu.

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