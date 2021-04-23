Ramazan ayı 11. günü iftar menüsü | Bugün iftarda ne pişirsem diyenler için pratik ve nefis iftar menüsü…

TOYGA ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER:

1 çay bardağı aşurelik buğday

Yeteri kadar su

1 su bardağı yoğurt

2 çorba kaşığı un

Tuz

Üzeri için:

2 çorba kaşığı tereyağı

1 adet soğan

1 çay kaşığı nane



YAPILIŞI

Aşurelik buğdayı 1 gece öncesinden ıslatın ve ertesi gün suyunu süzün. 5 su bardağı suyu tencereye alıp üzerine buğdayı ekleyin. Kısık ateşte 40 dakika buğday şişene kadar pişirin.

Ayrı bir kapta yoğurt ve unu çırpma teli ile çırpın. 1 su bardağı su ekleyin ve çırpma işlemine devam edin, içine kaynayan buğdaydan 1 kepçe ilave edip karıştırın. Daha sonra azar azar ve bir yandan da karıştırarak çorbaya ekleyin.

Dibinin tutmaması için 5 dakika süreyle karıştırmaya devam edin. Diğer taraftan küçük bir tavada erittiğiniz tereyağında soğanı pembeleşene kadar kavurun. Naneyi ekleyin ve çorbaya katın. Tuzunu ayarlayıp karıştırdıktan sonra sıcak olarak servis yapın.