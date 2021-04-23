Ramazan ayı 11. günü iftar menüsü | Bugün iftarda ne pişirsem diyenler için pratik ve nefis iftar menüsü…

Ramazan ayının 11. gününde 'bugün ne pişirsem' sorusuna yanıt arayanların sayısı artmaya başladı. Birbirinden nefis tarifler iftarda hazırlamanız için sizleri bekliyor. Ramazan boyunca iftarda sevdiklerini için yapabileceğiniz ramazan menüsü önerileri hazırladık. İşte Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini örnek alarak hazırladığımız Ramazan ayının 11. gün iftar menüsü…
TOYGA ÇORBASI TARİFİ
MALZEMELER:
Üzeri için:
YAPILIŞI
Aşurelik buğdayı 1 gece öncesinden ıslatın ve ertesi gün suyunu süzün. 5 su bardağı suyu tencereye alıp üzerine buğdayı ekleyin. Kısık ateşte 40 dakika buğday şişene kadar pişirin.
Ayrı bir kapta yoğurt ve unu çırpma teli ile çırpın. 1 su bardağı su ekleyin ve çırpma işlemine devam edin, içine kaynayan buğdaydan 1 kepçe ilave edip karıştırın. Daha sonra azar azar ve bir yandan da karıştırarak çorbaya ekleyin.
Dibinin tutmaması için 5 dakika süreyle karıştırmaya devam edin. Diğer taraftan küçük bir tavada erittiğiniz tereyağında soğanı pembeleşene kadar kavurun. Naneyi ekleyin ve çorbaya katın. Tuzunu ayarlayıp karıştırdıktan sonra sıcak olarak servis yapın.
SİRON TARİFİ
MALZEMELER
Haşlamak için;
YAPILIŞI
Yufkaların her birini ayrı ayrı rulo yapın ve 2 cm genişliğinde kesin. Fırın tepsisine yan yana gelecek şekilde dizin ve üzerine erittiğiniz tereyağını gezdirin.
Kıymayı tuz, karabiber ve pul biberle kavurup yufkanın üzerine yayın. Üzeri için yoğurt ve sarımsağı çırpın. Kıymanın üzerine gezdirin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin.
Tereyağını eritin ve salçayı ekleyip bir kaç kez çevirin. Fırından çıkan sironun üzerine gezdirin ve sıcak olarak servis yapın.
ZEYTİNYAĞLI TAZE FASULYE TARİFİ
MALZEMELER
YAPILIŞI:
Fasulyeleri yıkayın ve süzülmeye bırakın. Bıçak yardımıyla üst kısımlarını ve varsa kılçıklarını alıp boylamasına 2 parçaya bölün.
Soğanı ince ince yemeklik dorayın. Domateslerin kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın.
Orta boy bir tencere içerisine soğanı alın, üzerine ayıkladıüınız taze fasulyenin yarısını koyun.
Fasulyelerin üzerine domates ve sarımsağı ekleyerek kalan fasulyeleri de tencereye dökün.
Zeytinyağı, su, tuz ve şekeri de fasulyenizi pişireceğiniz tencereye ekledikten sonra ocakta kısık ateşte 20 dakika kadar pişirin.
20 dakika kadar bir süre sonra fasulyeleri karıştırıp 10 dakika daha (fasulyeler yumuşayana kadar) pişirin ve ocağın ateşini kapatın.
Kapağı kapalı olarak oda sıcaklığına gelinceye kadar dinlendirin ve daha sonrasında istediğiniz şekilde servis yapın.
REVANİ TARİFİ
MALZEMELER
Kek için;
Şerbet için;
YAPILIŞI
Öncelikle şerbeti hazırlamalısınız. Derin bir tencereye şeker ve su alınarak kaynatılır. Kaynadıktan sonra limon suyu eklenip 1-2 dakika daha kaynatılıp altı kapatılır ve soğumaya alınır.
Kek için, yumurta ve şeker çırpma kabına alınarak iyice çırpılır.
Üzerine sıvı yağ, yoğurt ve irmik eklenip çırpılır.
Hoş bir koku ve tat vermesi için 1 adet portakalın kabuğunu rendeleyerek karışıma ekleyin.
Son olarak un, kabartma tozu ve vanilya da eklenerek iyice çırpılır.
Fırın kabını yağlayın ve kek hamuru dökün.
170°C fırında üstü kızarana dek yaklaşık 30 dakika pişirilir.
Fırından çıkarılan keki kesilir ve sıcak kekin üstüne soğumuş şerbet dökülür.
1-2 saat dinlendirdikten sonra üzeri isteğe göre süslenerek servis edilir.