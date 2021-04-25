Bugün ne pişirsem? Ramazan'ın 13. günü iftar menüsü

Ramazan ayı, tüm İslam dünyası için en keyifli dönemlerden biri. Ramazan ayının bolluk ve bereketini sofralarınızda görmek için ise aradığınız tüm lezzetleri sizler için derledik. Farklı ve kolay iftar menüsü tarifleri sayesinde eşsiz sofralar hazırlayabilirsiniz. İşte tatlısından çorbasına Ramazan'ın 13. günü iftar menüsü.

RAMAZAN'IN 13. GÜNÜ İFTAR MENÜSÜ

BROKOLİ ÇORBASI TARİFİ



MALZEMELER:

500 gr brokoli

1 havuç

1 patates

1 soğan

½ çay bardağı süt

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı buğday unu

1 çay kaşığı karabiber

Tuz



YAPILIŞI

Geniş bir tencereye doğranmış brokoli, havuç, patates ve soğanı alıp kavurun.

Üzerini geçecek kadar su ekledikten sonra malzemeleri haşlanmaya bırakın.

Geniş bir tencerede zeytinyağı, tereyağı ve sütü kavurun.

Haşlanan malzemeleri ve 5 su bardağı sebze suyunu diğer tencereye alın.

Çorbayı kapağı kapalı olarak kısık ateşte pişmeye bırakın.

Pişen çorbaya, karabiber ve tuzunu ekleyin. Karışımı blenderden geçirin.

Brokoli çorbası tarifi hazır. Afiyet olsun…



HUMUS TARİFİ

MALZEMELER

2 su bardağı nohut (Haşlanmış veya Konserve)

1 çay bardağı tahin

Yarım limon suyu

1 çay kaşığı tuz

1 diş sarımsak

Yarım çay kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Üzeri için:

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Kırmızı biber

Sumak



YAPILIŞI

Tercihe bağlı olarak, konserve ya da haşlanmış nohutu püre haline gelinceye kadar blenderden geçirin.

İçerisine sırasıyla tahin, limon suyu, tuz, sarımsak, kimyon, karabiber ve zeytinyağını ekleyerek el yordamıyla karıştırın.

Hazırlanan karışımı bir tabak içine alarak üzerine zeytinyağı, pul biber ve sumak ile süsleyin.

Humus servise hazır, afiyet olsun.



YALANCI MANTI TARİFİ

MALZEMELER

2 adet hazır yufka

300 gram kıyma

1 adet kuru soğan

yağ ve su karışımı yufkanın üzerine sürmek için;

Kırmızı biber, tuz ve karabiber

Sosu için;

3 diş sarımsak

4 yemek kaşığı yoğurt

Tuz ve salça



YAPILIŞI:

Öncelikle yufkaları mutfağınızda bulunan tezgâhın üzerine açınız. Daha sonra bir kabın içerisine kıyma, tuz, kırmızı biber, karabiberi ilave edip iyice karıştırınız.

Ardından yufkaları 8 eşit parçaya bölünüz. Yufkalarınızın içerisini hafif yağ ve su ile ıslatınız. Daha sonra tam köşesine gelecek şekilde kıyma karışını yapınız. Dışarıdan içeri doğru katlayarak yufkanızı kapatınız. Ardından rulo hale getirdikten sonra sağ kenardan içeri doğru kıvırınız ve gül şeklini yufkanıza veriniz.

Fırına koymadan önce, tepsinize yağlı kâğıt koyunuz ve yaklaşık olarak 200 derece üzeri hafif kızarana kadar pişiriniz.

Son olarak sosu için ayrı bir tencereye salça ve hafif yağ ile salça karışımını hazır hale getiriniz. Ardından bu sosu pişiriniz. Daha sonra yoğurt sosunu da yapın. Bu sosları daha sonra pişmiş olan mantıların üzerine döküp servis yapabilirsiniz.

ÇOBAN SALATASI TARİFİ



MALZEMELER

3-4 adet küçük boy soğan

5 adet orta boy domates

4 adet orta boy salatalık

5-6 adet sivri biber

5-6 dal maydanoz

1 adet limonun suyu

Yarım çay bardağı zeytinyağı, tuz

YAPILIŞI

Soğanları temizleyip piyazlık doğrayın.

Arzunuza göre tuzla ovun ya da olduğu gibi geniş bir kaba aktarın.

Üzerine küp doğranmış salatalık ve domates ile ince kıyılmış sivri biber ilave edin.

Maydanozları kıyıp salataya ekleyin. Limon suyu ve zeytinyağını üzerine gezdirin.

Tuz serpip harmanlayın.

Tabağa ya da kaseye aktarıp servis yapın.





YALANCI TAVUK GÖĞSÜ TARİFİ

MALZEMELER

125 gram margarin

3-4 kahve fincanı un

4.5 su bardağı süt

1.5 çay bardağı şeker

1 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilya

Siyah pötibör bisküvi

YAPILIŞI

Geniş bir tencerede unu ve yağı kavurun.

Rengi hafif pembeleştikten sonra üzerine süt, şeker, nişasta ve elenmiş unu ekleyin.

İyice karıştırarak karışımı pişirin.

Katılaşan muhallebiyi ocaktan alın.

Ocaktan alınan karışıma vanilyayı ekleyin ve son kez karıştırın.

Sunum tepsisinin altına ezilmiş siyah pötibör serpin. Ardından tavukgöğsünü sunum tepsisine alın ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

İlk sıcağı çıkan tatlıyı buzdolabına atın ve birkaç saat soğumaya bırakın.

Soğuyan tatlınızı dilimleyin ve üzerine pötibör serperek servis edin.