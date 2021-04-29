Ramazan'ın 17. günü örnek iftar menüsü | Bugün ne pişirsem?

Ramazan'ın 17. gününde ailenize lezzetli bir iftar menüsü hazırlamak istiyorsanız sizler için hem pratik hem lezzetli bir iftar menüsü hazırladık. İftarda hem besleyici hem lezzetli bir çorbayla orucunuzu açarak kan şekerinizin hızla yükselmesinin önüne geçeceksiniz. Ardından lezzetli bir piliç topkapı tarifi ve tane tane pirinç pilavıyla lezzetli iftar menünüzün tadını çıkaracaksınız. Ramazan'ın 17. gününe özel örnek iftar menümüzde limonatayla günün susuzluğunu gidereceksiniz. İşte en lezzetli iftar menüsü...

EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ



MALZEMELER:

8 su bardağı su

1 su bardağı kırmızı mercimek

1.5 yemek kaşığı bulgur

1.5 yemek kaşığı pirinç

1 adet soğan

2 diş sarımsak

5 yemek kaşığı sıvıyağ

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 adet tavuk bulyon

Yarım limon suyu

Tuz

EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ BAHARATLARI

1 tatlı kaşığı nane

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı kimyon



YAPILIŞI

Bulgur ve pirinci süzgeçte yıkayın ve ufak bir tencerede 2 bardak su ile haşlayın. Çorba tenceresine yağı alın, minik minik doğranmış soğanı ve sarımsağı kısık ateşte kavurun. Soğanlar yumuşayınca salçaları ekleyin, biraz karıştırdıktan sonra çorbanın suyunu koyun. Su kaynamaya başlayınca sıcak suda erittiğiniz bulyonu tencereye dökün. Bulyonun tadına göre tuz miktarını ayarlayın. Su kaynamaya başladıktan sonra yıkanmış mercimek ve haşlanmış bulgur, pirinç eklenir. Kaynamaya başlayınca kısık ateşte karıştırın ve baharatları ekleyin. Yaklaşık 30 dakika kısık ateşte pişirin. Çorbanızı blendırdan geçirin. Çorbanız hazır afiyet olsun.

PİLİÇ TOPKAPI TARİFİ

MALZEMELER

6 adet derili kemiksiz tavuk budu

1 çorba kaşığı domates salçası

1 çay bardağı su

2 çorba kaşığı zeytinyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 çorba kaşığı karabiber

Yeteri kadar tuz

İç harçı için:

1 su bardağı pirinç

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı dolmalık fıstık

1 çorba kaşığı ince kıyılmış soğan

1 tatlı kaşığı kuş üzümü

1'er çay kaşığı yenibahar, nane ve karabiber

Yeteri kadar tuz

YAPILIŞI

Öncelikle pilav için pirinci ılık tuzlu suda 30 dakika dinlendirin. Daha sonra yıkayıp, suyunu iyice süzün. Zeytinyağını tavaya alıp, dolmalık fıstığı rengi dönene kadar kavurun. Soğan ekleyip pembeleşene dek kavurmaya devam edin. Pirinç ekleyip, 10 dakika kavurduktan sonra kuş üzümü, yenibahar, nane ve karabiber ilave edip tuzunu ayarlayın. Bir buçuk su bardağı suyu ekleyin ve önce harlı sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Ocaktan alıp dinlenmeye bırakın. Ayrı bir yerde 1 adet açılmış tavuk budunu derisi dışarıda kalacak şekilde bir kâsenin içine yerleştirin. Ortasına pilav koyup, kenarda kalan tavuk parçalarını ortada birleştirin. Ters çevirip fırın tepsisine alın. Kalan tavuk butlarını da aynı şekilde hazırlayın.

PİLAV TARİFİ

MALZEMELER

2 su bardağı pirinç

3 su bardağı kaynamış su

2 yemek kaşığı sıvıyağ

3 yemek kaşığı dolusu tereyağı

1 et bulyon (isteğe göre)

1 tatlı kaşığı tuz



YAPILIŞI:

Pirinci pişirmeden birkaç saat önce tuzlu sıcak suda bekletin. Pirinçleri yıkayın ve süzün. Yağları pilav tenceresine alın. Yağ eridikten sonra pirinçleri pilav tenceresine alın. Pirinçleri pembeleşene kadar yaklaşık 5 dakika kavurun. Üzerine birkaç damla limon suyu sıkıp kavurmaya devam edin. Bulyonu pilavın kaynamış suyunda eritin ve tencereye dökün, tuzunu da ekleyip iyice karıştırın. Tencerenin ağzını kapatın, kısık ateşte yaklaşık 20 dakika pişirin. Pilav suyunu çektikten sonra bir sofra bezine sarın ve yarım saat kadar demlendirin. Tane tane pirinç pilavınızı istediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

EV YAPIMI LİMONATA TARİFİ

MALZEMELER

2 adet limon

1 adet portakal

1.5 su bardağı şeker

13 su bardağı su

YAPILIŞI