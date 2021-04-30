Ramazan ayı 18. günü iftar menüsü | Bugün iftarda ne pişirsem diyenler için leziz ve pratik iftar menüsü…

Uzun süreli açlıktan dolayı uzmanlar özellikle Ramazan'da sağlıklı ve doyurucu gıdaların tüketilmesinin önemini vurguluyor. Size Ramazan boyunca iftarda sevdiklerinize sunabileceğiniz iftar menüsü önerileri hazırladık. Bugün iftarda ne pişirsem' diyenler için bu leziz tarifler kurtarıcınız olacak. Ramazan ayı 18. gün iftar menüsünde hangi tarifler var? İftara ne pişirsem? İşte hem enfes hem de sağlıklı iftar menüsü tarifleri…
SOĞAN ÇORBASI TARİFİ
MALZEMELER:
YAPILIŞI
Soğanları temizleyip, piyazlık doğrayın.
Tereyağını bir tencerede eritin ve soğanı sote edin.
Üzerine biberiyeyi ekleyin.
Tavuk suyu, tuz ve karabiber ilave edip soğan yumuşayana dek pişirin.
2 Diğer taraftan tost ekmeklerinin kenarlarını alıp, ikiye bölün.
Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin.
Bir fırın tepsisine koyup önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana dek pişirin.
Pişen çorbayı blenderden geçirip, servis tabaklarına aktarın.
Üzerine kızarttığınız ekmek dilimlerini koyarak servis yapın.
TAZE FASULYE TARİFİ
MALZEMELER
YAPILIŞI
Fasulyeleri bir kabın içine koyup güzelce yıkayın.
Fasulyeleri ayıklayın. İsteyen kenarlardaki kılçıkları da çıkartabilir. Daha sonra doğrayalım.
Şimdi tencereyi ocağa koyun. İçine zeytinyağı dökün.
Kuru soğanı doğrayalım. Soğanları tencerenin içine koyup kavuralım.
Soğanlar kavrulunca salçayı döküp karıştıralım. Sonra domatesleri doğrayıp içine dökelim.
Fasulyeleri de tencereye koyalım. Baharatları da üzerine döküp hafif karıştıralım.
3 Su bardağı su ilave ederek tencerenin kapağını kapatın.
30-45 dakika piştikten sonra yemeğimiz hazır.
NANELİ BULGUR PİLAVI TARİFİ
MALZEMELER
YAPILIŞI:
Bir tencereye tereyağını koyun ve eritin.
Arpacık soğan ve bademi hafif pembeleşene kadar kavurun. Doğranmış biberleri ilave edip, 1-2 dakika soteleyin. Bulguru katın ve şöyle bir çevirdikten sonra et suyu veya tavuk suyu ekleyin.
Kaynamaya başlayana kadar harlı, sonra suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirin. Ocaktan aldıktan sonra nohut, yeşil mercimek, kuru fasulye, kuşüzümü, kıyılmış nane, tuz ve pulbiberi ekleyin. Karıştırdıktan sonra sıcak olarak servis yapın.
ORMAN MEYVELİ TART TARİFİ
MALZEMELER
Kreması için:
Tart hamuru için:
Üzeri için:
YAPILIŞI
Tart hamurunu hazırlamak için; elenmiş un, pudra şekeri ve tuzu mutfak robotu ya da miksere alıp hamur yoğurma aparatıyla karıştırın.
Küçük parçalar halinde kestiğiniz soğuk tereyağını azar azar katıp karıştırma işlemini sürdürün.
Son olarak yumurta sarıları ve soğuk suyu katıp bir parça daha karıştırmaya devam edin.
Tahta bir kaşıkla toparladığınız tart hamurunu, yatay şekilde streç filmle sardıktan sonra buzdolabında 30 dakika kadar dinlendirin.
Tartın kremasını hazırlamak için; derin bir kaba aldığınız yumurta sarılarını toz şeker ve mısır nişastası ilavesiyle çırpın. Toz şeker taneleri erimiş ve karışımın rengi beyaza dönük olmalı.
Ortadan ikiye kestiğiniz vanilya çubuğunun iç kısmında kalan çekirdekli kısmını sivri bir bıçağın ucu ile kazıyın. Soğuk sütü küçük bir tencereye aktarın. Elde ettiğiniz vanilya özü ile kısık ateşte kaynatın.
Çırpılmış yumurta sarılarını, kaynamakta olan süt ile azar azar karıştırıp ılıştırdıktan sonra süt tenceresine aktarın. Kısık ateşte koyu bir krema kıvamını alana kadar pişirin.
Ocaktan aldığınız krema karışımına azar azar tereyağı katıp, kıvam alması ve renginin berrak olması için bir çırpıcı yardımıyla karıştırın.
Soğuması için ayrı bir kaba aldığınız kremanın üzerini ılındıktan sonra streç filmle kapatın. Buzdolabında bekletin.
Dinlenen hamuru, tereyağıyla yağladığınız maksimum 27 cm.'lik bir tart kalıbına elinizle bastırarak yayın.
Hamurun eşit oranda pişmesi ve kabarması için tart kalıbı büyüklüğünde bir yağlı kağıt kesin ve hamurun üzerine açın. Orta kısmını ağırlık yapması ve hamura düz şeklini vermesi için nohut, kuru fasulye gibi bakliyatlarla doldurun.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, yaklaşık 25 dakika hafif bir renk alana kadar tart hamurunu pişirin.
Fırından çıktıktan sonra üzerindeki yağlı kağıt ve kuru bakliyatları alın. Aynı ısıda 5 dakika daha fırınladığınız tart tabanını fırından çıkartın, oda ısısında dinlendirin.
Buzdolabında soğuyan kremayı tartın orta kısmına yayın, arzuya göre krema sıkma poşeti kullanın.
Tartın üzerini bol suda yıkayıp fazla sularını süzdürdüğünüz kırmızı orman meyveleriyle kaplayın. Pudra şekeri eledikten sonra dilimleyerek sevdiklerinizle paylaşın.