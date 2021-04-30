Ramazan ayı 18. günü iftar menüsü | Bugün iftarda ne pişirsem diyenler için leziz ve pratik iftar menüsü…



NANELİ BULGUR PİLAVI TARİFİ

MALZEMELER

2 su bardağı pilavlık iri bulgur

Yarım demet nane

3 çorba kaşığı tereyağı

12 adet arpacık soğan

1 Türk kahvesi fincanı soyulmuş badem

2'şer adet kırmızı ve sivri biber

Üç buçuk su bardağı et suyu veya tavuk suyu

1'er Türk kahvesi fincanı haşlanmış nohut, yeşil mercimek ve kurufasulye

Yarım Türk kahvesi fincanı kuşüzümü

Tuz, pul biber

YAPILIŞI:

Bir tencereye tereyağını koyun ve eritin.

Arpacık soğan ve bademi hafif pembeleşene kadar kavurun. Doğranmış biberleri ilave edip, 1-2 dakika soteleyin. Bulguru katın ve şöyle bir çevirdikten sonra et suyu veya tavuk suyu ekleyin.

Kaynamaya başlayana kadar harlı, sonra suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirin. Ocaktan aldıktan sonra nohut, yeşil mercimek, kuru fasulye, kuşüzümü, kıyılmış nane, tuz ve pulbiberi ekleyin. Karıştırdıktan sonra sıcak olarak servis yapın.