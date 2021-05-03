Ramazan'ın 21. günü iftar menüsü! "İftara ne pişirsem?" diyenlere en pratik iftar menüsü...

Ramazan'ın 21. gününde sevdiklerinize muhteşem bir iftar menüsü hazırlamak istiyorsanız çorbasından tatlısına hem lezzetli hem pratik seçenekleri sizler için hazırladık. Kuşkonmaz çorbasının şifalı etkisinden faydalanarak etimek tatlısının lezzetiyle iftar sonrası muhteşem bir çay keyfi yapacaksınız. İşte 'Bugün ne pişirsem?' diyenler için en lezzetli iftar menüsü...

KUŞKONMAZ ÇORBASI TARİFİ



MALZEMELER:

1 bağ (yaklaşık 400 gr) kuşkonmaz

1 orta boy kuru soğan

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı tam buğday unu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

4 su bardağı su

YAPILIŞI

Yıkadığınız kuşkonmaz ve soğanı doğrayın, bir tencereye alın ve zeytinyağı ile soteleyin. Hafif soteledikten sonra, tam buğday ununu ekleyerek kısa bir süre karıştırarak kavurun. Sonrasında sıcak su ve sütü ilave edip, kuşkonmazlar iyice yumuşayana kadar pişirin. Piştikten sonra blenderize ederek servis edebilirsiniz.

PATLICAN KEBABI TARİFİ

MALZEMELER

Bir kilo patlıcan (kemer patlıcanı).

Köftesi İçin:

Yarım kilo kuzu-dana karışık kıyma

Yarım demet maydanoz

4-5 diş sarımsak

1 adet büyük soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Karabiber

Tuz

Garnitürü İçin:

Domates

Sivri biber



YAPILIŞI

Patlıcanları 3 parmak genişliğinde doğrayalım. Fırın tepsisine bir kaç damla zeytinyağı damlatalım ve tepsiyi yağlayalım. Patlıcanların şeklini bozmadan (patlıcanlar bölünmemiş gibi) tepsiye dizelim. Önceden ısıtılmış 230° fırında 40 dakika pişirelim.(patlıcanların inceliğine ve fırının pişirme hızına göre pişirme süresi değişiklik gösterebilir) Robota sarımsağı, maydanozu, soğanı koyalım ve robottan geçirelim. Herhangi bir kabın içine robottan geçirdiğimiz malzemeleri, kıymayı, zeytinyağını, karabiberi, tuzu koyalım ve güzelce yoğuralım. Harçtan küçük parçalar koparalım ve elimizle yuvarlak şekil verelim. Patlıcan dilimlerinin arasına köfteleri yerleştirip, patlıcanları birbirine yaslayalım. Kalan boşluklara domates, sivri biber yerleştirelim. Köfteli Patlıcan Kebabımızı tekrar 220° fırına koyalım ve köfteler pişene kadar bekleyip, servise sunalım.

PİRİNÇ PİLAVI TARİFİ

MALZEMELER

2 su bardağı pirinç

3 su bardağı sıcak su

1 Türk kahvesi fincanı arpa şehriye

İsteğe göre tavuk suyu ya da bulyon

3 yemek kaşığı tereyağı

Tuz – isteğe göre

YAPILIŞI:

Önce pirinci bir kasede (sudaki beyaz renk kaybolana kadar) bir kaç kez yıkayın. Tereyağını tencereye alarak hafif kızdıktan sonra şehriyeleri ekleyin. Şehriyeleri rengi biraz koyulaştıktan sonra ise pirinçleri tencereye ekleyin. Aşağı yukarı 5 dakika kadar pirinçleri kavurun. Bu işlemi yaparken pirincin dibinin tutmaması için pirinç pilavını sık sık karıştırmanız gerekiyor. Ardından 3 su bardağı soğuk suyu ve tavuk suyunu ya da bulyonu ekleyip karıştırın. İsteğe göre de 2 ya da 3 çay kaşığı tuz ekleyin. Bu karışımı da tencereye ekleyerek hepsini karıştırıp tencerenizin kapağını kapatın. Karışımınız kaynadıktan sonra ocağın altını kısarak pişmeye bırakın. Yaklaşık olarak 10-15 dakikada pirinç pilavınız pişecektir. Bunu anlamak için tencerenin kapağını sık açıp kapatmayın. Pişmeye yakın, hafif çıtırtılar gelecek ve bu pilavınızın suyunu çektiğini ve piştiğini gösterir. Pilavınızı tahta kaşıkla bir kez karıştırıp bırakın ve kapağını yeniden kapatın. Eğer bir miktar sulu kaldığını düşünüyorsanız pirinç pilavının üzerine bir kağıt havlu sererek de kapağını kapatabilirsiniz. Pilavınız biraz dinlendikten sonra servise hazır olacaktır. Afiyet olsun.

ETİMEK TATLISI TARİFİ

MALZEMELER

1 paket etimek

1 paket süt

1 paket vanilya

6 yemek kaşığı un

6 yemek kaşığı şeker

2 yemek kaşığı nişasta

1 tatlı kaşığı tereyağı

Kreması için;

1 paket krem şanti

1 bardak süt

Şerbeti için:

2.5 su bardağı su

1.5 su bardağı şeker

Üzeri için;

1 paket hindistan cevizi

YAPILIŞI