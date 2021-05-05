Ramazan'ın 23. gününde hazırlayabileceğiniz kolay ve enfes iftar menüsü

Ramazan, getirdiği bolluk ve bereketi sofralara da taşıyor. İftarda hangi yemeği yapacağım diye düşünenler için enfes bu tarifler ile sevdiklerinizle muhteşem bir Ramazan sofrası paylaşabilirsiniz. İşte kolay ve lezzetli o tarifler...

ZERDEÇALLI SEBZE ÇORBASI TARİFİ



MALZEMELER:

1.5 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zerdeçal

4'er adet bebek kabak ve bebek patlıcan

12-14 adet taze fasulye

1 adet havuç

1'er adet kırmızı ve sarı dolmalık biber

1 adet soğan

3 çorba kaşığı zeytinyağı

6 su bardağı sıcak su

4-5 yaprak pazı

1 kutu(200 ml) krema

tuz

YAPILIŞI

Kabak, patlıcan, havuç, taze fasulye ve dolmalık biberleri temizledikten sonra ince parçalar şeklinde doğrayın. Zeytinyağını bir tencereye alıp ince kıyılmış soğanı hafifçe kavurun.

Doğradığınız sebzeleri ekleyip 1-2 dakika soteleyin. Su ilave edip sebzeler hafifçe yumuşayana kadar pişirin. İnce parçalar şeklinde kestiğiniz pazıyı ilave edip 3-4 dakika daha pişirin. Rendelenmiş taze zerdeçal ve kremayı karıştırın.

Çorbanın suyundan birkaç kaşık dolusu karışıma ekleyip ılınmasını sağlayın. Yavaşça ve çorbayı karıştırmaya devam ederek ilave edin. 2 dakika pişirin. Tuzunu ayarlayıp servis yapın





PATATES KÖFTESİ TARİFİ

MALZEMELER

1 adet yumurta

4 adet büyük boy patates

1 çay bardağı galeta unu

1 yemek kaşığı salça

1 tutam maydanoz

½ çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pul biber

Tuz

YAPILIŞI

Patatesleri bol suda haşlayın. Pişen patatesleri soğumaya alın ve ardından ezin.

Tüm malzemeleri patatesin içine ekleyin. Malzemeleri güzelce yoğurun.

Harçtan eşit parçalar kopartıp elinizle yuvarlayın ve yağda kızartın. Patates köftesi tarifi hazır. Afiyet olsun…

FIRINDA MAKARNA TARİFİ



MALZEMELER

1 paket makarna

250 gr mantar

1 paket krema

½ çay kaşığı pul biber

¼ çay kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Üzeri için:

Kaşar peyniri

Beşamel sos için:

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı tereyağı

Muskat

YAPILIŞI

Makarnayı 1 litre kaynar suda yaklaşık 5 dakika kadar haşlayın. Mantarları ince ince doğrayın. Sıvıyağ, karabiber ve pul biberi bir tavaya alın. Mantarları tavada 5 dakika kadar kavurun.

Beşamel sosu yapın. Tereyağını eritin, unu ekleyip kavurun. Sütü ve rendelenmiş muskatı ekleyip katılaşana kadar çırpın. Katılaşan sosu soğumaya bırakın.

Geniş bir fırın tepsisine makarnanın yarısını alın. Kremanın yarısını tepsiye dökün. Ara kata harç olarak mantarları serpin.

Geri kalan makarnayı mantarların üzerine ekleyin. Kalan kremayı tepsinin üzerinde gezdirin. Tepsinin üzerine beşamel sosu yayın ve tepsinin üzerini rendelenmiş kaşar peyniri ile kaplayın.

180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Fırında mantarlı makarnanız hazır. Afiyet olsun…

DONDURMALI İRMİK HELVASI TARİFİ

MALZEMELER

1 su bardağı irmik

4 yemek kaşığı margarin

1 su bardağı su

1 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

YAPILIŞI

Tenceremize margarinimizi ekleyip eriteceğiz. Margarinimiz eridikten sonra içine bir su bardağı irmiğimizi ekleyeceğiz. Orta ateşte 15 dakika boyunca sürekli karıştırarak irmiğimizi kavuracağız. Bu sırada irmiğimiz kavrulurken irmik helvamızın şerbeti için küçük bir sos tenceresine bir su bardağı suyumuzu, bir su bardağı sütümüzü ve bir su bardağımızı şekerimizi ekleyip kısık ateşte kaynamaya bırakacağız.

İrmiğimiz kavrulduktan sonra sıcak şerbetimizi tavaya azar azar ekleyeceğiz. Bu sırada irmik helvamızı karıştırmaya devam edeceğiz. Sosumuzu ve irmiğimizi birbirine kattıktan sonra 5 dakika kadar kısık ateşte kapağını örterek pişirmeye bırakalım. Beş dakika sonra altını kapattığımız irmik helvamızı kapağı kapalı şekilde 5 dakika kadar da dinlenmeye bırakalım. Demlenen irmik helvamızı servis tabağına alıp üzerine isterseniz dondurma isterseniz tarçın isterseniz toz Antep fıstığı ekleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun :)