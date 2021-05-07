Ramazan ayı 25. günü iftar menüsü | Bugün iftarda ne pişirsem? İşte pratik ve nefis iftar menüsü…

Ramazan ayının 25. gününde 'bugün ne pişirsem' sorusuna yanıt arayanların sayısı artmaya başladı. Birbirinden nefis tarifler iftarda hazırlamanız için sizleri bekliyor. Midelerinizi şenlendirecek bu lezzetlere sevdikleriniz de bayılacak. Peki Ramazan ayının 25. gün iftar menüsü nasıl? İşte Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini örnek alarak hazırladığımız Ramazan ayının 25. gün iftar menüsü...
SEBZELİ TAVUK SUYU ÇORBASI TARİFİ
MALZEMELER:
YAPILIŞI
Tereyağı ve zeytinyağını tencereye alıp, tereyağı eriyene dek karıştırın. Küçük küp doğranmış soğan ve kıyılmış sarımsak ilave edip, soğan şeffaflaşana dek karıştırarak soteleyin. Küçük küp doğranmış havuç ve patates ekleyip sotelemeye devam edin. Yapışmaz yüzeyli bir tavada unu bir-iki çevirin ve tencereye ilave edip karıştırın. Üzerine karnabahar, brokoli ve kıyılmış kereviz sapını ekleyip karıştırın.
Tavuk suyu ile sütü tencereye ekleyin ve sebzeler yumuşayana dek pişirin. Kremayı katıp karıştırın ve ocaktan almaya yakın tuz ile karabiberini ayarlayın. Sıcak olarak servis yapın.
ALİ NAZİK TARİFİ
MALZEMELER
Servis İçin:
Yoğurtlu Patlıcan İçin:
YAPILIŞI
Patlıcan ve biberleri 200 derecedeki fırına koyup her tarafını iyice pişirerek yaklaşık 30 dakika boyunca közleyin.
Kıymalı harcı hazırlamak için tavaya tereyağını ekleyin ve sıvı yağını da koyup ısıtın. Ardından ısıtmış olduğunuz yağa soğanları ve köy biberini ekleyin.
Soğanlar kızarmaya başladıktan sonra 400 gram orta yağlı kıymayı ekleyin ve kıyma suyunu alıp ektikten sonra kavurmaya devam edin.
1 yemek kaşığı domates salçasını, 2 çay kaşığı tuzu, 1 çay kaşığı karabiberi, birer çay kaşığı kekik ve pul biberi de ekleyip karıştırın ve ocaktan alın.
1 kâse süzme yoğurda 2 adet ezilmiş sarımsağı ekledikten sonra 1 çay kaşığı tuzu da ekleyip karıştırın.
Fırında közlemiş olduğunuz patlıcan ve biberleri bir kaba aktarıp üzerini kapatıp 15 dakika boyunca bekletin.
Patlıcanın kabuklarını soyup kararmasınlar diye üzerine biraz limon suyu ilave edebilirsiniz. Sonra patlıcanları alıp iyice ezin ve sarımsaklı yoğurt ile birleştirin.
Ilık tabağın üzerine yoğurtlu patlıcanı, közlenmiş biberleri ve kıymalı harcı iyi bir şekilde yerleştirin ve son işlem olarak üzerine doğramış olduğunuz maydanozu ekleyerek sıcak olarak servis edebilirsiniz.
BULGUR PİLAVI TARİFİ
MALZEMELER
YAPILIŞI
Margarini bir tencerede kızdırın.
Soğanları ister halka halka ister küp küp kesin ve yağa atıp pembeleştirin.
Üzerine halka şeklinde doğranmış sivri biberleri ilave edin. Biraz kavurun ve rendelemiş olduğunuz domatesleri bir iki karıştırdıktan sonra da salçasını ilave edin. Son olarak bulguru yıkayıp ekleyin.Kavurduktan sonra suyunu ilave edin ve kapağını kapatın. Piştikten sonra pilavınızı birkaç dakika demlendirin öyle servis yapın…
İZMİR BOMBASI TARİFİ
MALZEMELER
YAPILIŞI
Sıvıyağ, yoğurt ve oda sıcaklığındaki tereyağını geniş bir kapta parmak uçlarınızla yoğurmaya başlayın.
Pudra şekerini karışıma ekleyin. Ardında elekten geçirilmiş un, kabartma tozu ve vanilyayı karışıma ekleyin ve iyice yoğurun.
Ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun. Bu aşamada gerekirse un ekleyebilirsiniz.