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Giriş Tarihi: 7.5.2021 09:09 Son Güncelleme: 7.5.2021 09:10

25. günü menüsü | Bugün iftarda ne pişirsem? İşte pratik ve nefis

Ramazan ayı 25. günü iftar menüsü | Bugün iftarda ne pişirsem? İşte pratik ve nefis iftar menüsü…

ayının 25. gününde sevdikleri için leziz ve doyurucu yemekleri sofralarına taşımak isteyenler menüsü araştırmalarına başladı. Hem pratik hem de enfes bir iftar sofrası kurmak isteyenlere özel çorbadan tatlıya kadar leziz bir hazırladık. 25. günü iftar menüsünde hangi tarifler var? İftara ne pişirsem? İşte hem enfes hem de sağlıklı iftar menüsü tarifleri…

Ramazan ayının 25. gününde 'bugün ne pişirsem' sorusuna yanıt arayanların sayısı artmaya başladı. Birbirinden nefis tarifler iftarda hazırlamanız için sizleri bekliyor. Midelerinizi şenlendirecek bu lezzetlere sevdikleriniz de bayılacak. Peki Ramazan ayının 25. gün iftar menüsü nasıl? İşte Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini örnek alarak hazırladığımız Ramazan ayının 25. gün iftar menüsü...

RAMAZAN AYININ 25. GÜN İFTAR MENÜSÜ...

SEBZELİ TAVUK SUYU ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER:

  • 2 su bardağı tavuk suyu
  • 1 çorba kaşığı tereyağı
  • 2 çorba kaşığı zeytinyağı
  • 1 adet küçük boy soğan
  • 1 diş sarımsak
  • 1 adet havuç
  • 1 adet patates
  • 2 çorba kaşığı un
  • 1 avuç çiçeklerine ayrılıp irice doğranmış karnabahar
  • 1 avuç çiçeklerine ayrılıp irice doğranmış brokoli
  • 3-4 dal kereviz sapı
  • 2 su bardağı süt
  • 1 çorba kaşığı krema
  • tuz
  • kara biber

YAPILIŞI

Tereyağı ve zeytinyağını tencereye alıp, tereyağı eriyene dek karıştırın. Küçük küp doğranmış soğan ve kıyılmış sarımsak ilave edip, soğan şeffaflaşana dek karıştırarak soteleyin. Küçük küp doğranmış havuç ve patates ekleyip sotelemeye devam edin. Yapışmaz yüzeyli bir tavada unu bir-iki çevirin ve tencereye ilave edip karıştırın. Üzerine karnabahar, brokoli ve kıyılmış kereviz sapını ekleyip karıştırın.

Tavuk suyu ile sütü tencereye ekleyin ve sebzeler yumuşayana dek pişirin. Kremayı katıp karıştırın ve ocaktan almaya yakın tuz ile karabiberini ayarlayın. Sıcak olarak servis yapın.

ALİ NAZİK TARİFİ

MALZEMELER

  • 400 gram orta yağlı kıyma
  • 2 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 adet soğan
  • 2 adet biber
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 3 yemek kaşığı tereyağı

Servis İçin:

  • 2 adet kapya biber
  • 2 adet köy biberi
  • İnce kıyılmış maydanoz

Yoğurtlu Patlıcan İçin:

  • 1 kâse süzme yoğurt
  • 5 adet patlıcan
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 2 adet sarımsak
  • 1 yemek kaşığı limon suyu

YAPILIŞI

Patlıcan ve biberleri 200 derecedeki fırına koyup her tarafını iyice pişirerek yaklaşık 30 dakika boyunca közleyin.

Kıymalı harcı hazırlamak için tavaya tereyağını ekleyin ve sıvı yağını da koyup ısıtın. Ardından ısıtmış olduğunuz yağa soğanları ve köy biberini ekleyin.

Soğanlar kızarmaya başladıktan sonra 400 gram orta yağlı kıymayı ekleyin ve kıyma suyunu alıp ektikten sonra kavurmaya devam edin.

1 yemek kaşığı domates salçasını, 2 çay kaşığı tuzu, 1 çay kaşığı karabiberi, birer çay kaşığı kekik ve pul biberi de ekleyip karıştırın ve ocaktan alın.

1 kâse süzme yoğurda 2 adet ezilmiş sarımsağı ekledikten sonra 1 çay kaşığı tuzu da ekleyip karıştırın.

Fırında közlemiş olduğunuz patlıcan ve biberleri bir kaba aktarıp üzerini kapatıp 15 dakika boyunca bekletin.

Patlıcanın kabuklarını soyup kararmasınlar diye üzerine biraz limon suyu ilave edebilirsiniz. Sonra patlıcanları alıp iyice ezin ve sarımsaklı yoğurt ile birleştirin.

Ilık tabağın üzerine yoğurtlu patlıcanı, közlenmiş biberleri ve kıymalı harcı iyi bir şekilde yerleştirin ve son işlem olarak üzerine doğramış olduğunuz maydanozu ekleyerek sıcak olarak servis edebilirsiniz.

BULGUR PİLAVI TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 su bardağı bulgur
  • 3 adet domates
  • 2 adet soğan
  • 2 adet sivri biber
  • 50 gr tereyağı
  • Yarım yemek kaşığı salça
  • 2 bardak su veya et suyu
  • Tuz

YAPILIŞI

Margarini bir tencerede kızdırın.
Soğanları ister halka halka ister küp küp kesin ve yağa atıp pembeleştirin.
Üzerine halka şeklinde doğranmış sivri biberleri ilave edin. Biraz kavurun ve rendelemiş olduğunuz domatesleri bir iki karıştırdıktan sonra da salçasını ilave edin. Son olarak bulguru yıkayıp ekleyin.Kavurduktan sonra suyunu ilave edin ve kapağını kapatın. Piştikten sonra pilavınızı birkaç dakika demlendirin öyle servis yapın…

İZMİR BOMBASI TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 paket çikolata kreması
  • 125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)
  • 2 su bardağı un
  • ½ su bardağı sıvıyağ
  • ½ su bardağı yoğurt
  • ½ çay bardağı pudra şekeri
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 tatlı kaşığı vanilya

YAPILIŞI

Sıvıyağ, yoğurt ve oda sıcaklığındaki tereyağını geniş bir kapta parmak uçlarınızla yoğurmaya başlayın.

Pudra şekerini karışıma ekleyin. Ardında elekten geçirilmiş un, kabartma tozu ve vanilyayı karışıma ekleyin ve iyice yoğurun.

Ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun. Bu aşamada gerekirse un ekleyebilirsiniz.

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Ramazan ayı 25. günü iftar menüsü | Bugün iftarda ne pişirsem? İşte pratik ve nefis iftar menüsü…
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