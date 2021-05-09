Ramazan'ın 27. gününde enfes ve kolay bir menü

İftar sofraları herkes için yalnızca yemek yemekten ibaret değil en güzel anları birlikte paylaşmakla ilgili. Bu nedenle hem kısa sürede hazırlayabileceğiniz lezzetli bir iftar menüsünü sizler için hazırladık. Böylece sevdiklerinizle lezzetli bir iftar sofrasında buluşabilirsiniz. İşte o tarifler...

BAMYA ÇORBASI TARİFİ



MALZEMELER

100 gram kuru bamya

7 su bardağı su

1 adet limonun suyu

300 gram kuşbaşı kuzu eti

2 çorba kaşığı tereyağı

2 adet orta boy soğan

1 çorba kaşığı salça

2 adet kesme şeker

Tuz

YAPILIŞI

Kuru bamyayı 3 su bardağı kaynar suya atın ve 15 dakika haşlayın. Suyunu süzün ve soğuduktan sonra bamyayı ipten çıkarıp bir kaseye alın. Üzerine limon suyunu dökün. Bir tencerede tereyağını eritin ve yemeklik doğranmış soğanı ekleyip kavurun. Salçayı ilave edip kavurmaya devam edin.

Ayrı bir tencerede 4 su bardağı suda kuşbaşı kuzu etini haşlayın. Eti soğanlı karışıma ekleyin. Eti haşladığınız suyu ve limonlu bamyayı da ekledikten sonra 15 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.

KADINBUDU KÖFTE TARİFİ

MALZEMELER

500 gr kıyma

3 yemek kaşığı pirinç

1 orta boy soğan

Maydanoz

Sıvı yağ

Karabiber

Pul biber

Tuz

Kızartmak için;

1 yumurta

Galeta unu

Sıvı yağ

YAPILIŞI

Geniş bir tavaya az miktarda sıvı yağ alın ve ince doğradığınız soğanları kavurun.

Kıymanın yarısını ayırın, kıymanın diğer yarısını ise tavaya alın.

Tavaya baharatları ekleyin ve soğumaya bırakın. Ayrı bir kapta pirinçleri haşlayın.

Soğuyan kıymalı karışıma kıymanın kalan yarısını ekleyin, pirinç ve maydanozu da ekledikten sonra güzelce yoğurun.

Cevizden büyük parçalar kopartarak şekil verin ve buzdolabında yaklaşık bir saat dinlendirin.

Dinlenen köfteleri önce yumurtaya sonra galeta ununa bulayın ve yağ tavasında kızartın. Kadınbudu köfte tarifi hazır. Afiyet olsun…

KAYISILI CRUMBLE TARİFİ



MALZEMELER

2 çorba kaşığı dolusu tereyağı

2 çorba kaşığı toz şeker (tercihe göre eklenmeyebilir)

1 su bardağı un

Alt kısım için:

10-12 adet kayısı

1 çorba kaşığı toz şeker



YAPILIŞI

Kayısıların çekirdekleri çıkarılır ve iri olacak şekilde doğranır, fırın kabına yayılır ve üzerine şeker serpilir.

Üzeri için hazırlanan soğuk tereyağı ve diğer malzemeler bir kabın içine konulup dikkatli şekilde malzemeler birbirine yedirilir. Ardından iki elin arasında ufalanacak şekilde karıştırılır.

Hamur kum tanesi kıvamında ufalanmalıdır.

Elde edilen hamur kayısıların üzerine paylaştırılır.

180 derece fırında üzeri kızarmaya başlayıncaya kadar pişirilir. (40-45 dakika)

Ilıkken ve tercihe göre dondurmayla servis edilebilir.