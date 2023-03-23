Diyetisyen önemli uyarı! İftarda ara vererek yemek yiyin





"SAHURU MUTLAKA YAPMALIYIZ"

Ramazan Ayı içerisinde sahurun önemine dikkati çekerek sahurun mutlaka yapılması gerektiğini ifade eden Demirer, "Sahuru atlama eğiliminde olan çok fazla danışanımız oluyor. Bizim önerdiğimiz mutlaka sahurun atlanmaması ve sahurun zengin bir şekilde tamamlanması. Bu dönemde sahuru bazı bireylerde kahvaltı öğünü gibi tüketenler de olduğu gibi yemek ağırlıklı beslenenler de oluyor. İkisinin de bir sakıncası yok. Bizim için burada önemli olan tükettiğimiz yiyeceklerin ne olduğu" dedi.



Sahurda özellikle daha az yağlı beslenmek gerektiğini vurgulayan Demirer, şunları kaydetti:

"Sahur döneminde mide boşaltımı süresini uzatacak besinler tüketmemiz gerekecek. Çünkü midemiz ne kadar geç boşalırsa aç kaldığımız dönemde bizim kan şekerimiz o kadar regüle olacak. Bunu dengede tutabilmemiz için tam tahıllı beslenme modelini tercih etmemiz gerekir. Tam tahıllı ekmek, çavdar, kepekli ekmek, kepekli makarna veya kepekli pirinç olabilir ama en çok tavsiye ettiğimiz bulgur tercih edilmesi. Bir kase kadar bir çorba tükettikten sonra bu bahsettiğimiz besin gruplarından sağlıklı bir tabak oluşturabiliriz sahur için. Eğer ki kahvaltılık tüketmek istiyorsak daha az yağlı peynir, yağlı tohum grubu dediğimiz ceviz, fındık, fıstık, badem mutlaka sahur soframızda yer almalı. Bu besinler de mide boşalma süresini geciktirecek ve bize o açlık periyodunda daha rahat ettirecek kan şekeri regülasyonunu sağlamamıza yardım edecek."