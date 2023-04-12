Böbrek hastalarına oruç uyarısı! Aşırı fiziksel aktiviteden kaçının

Kronik böbrek yetmezliği olan hastalar, böbrek nakli bekleyenler ve diyaliz tedavisi görenler için oruç tutmak ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade eden Nefroloji Uzmanı Dr. Burak Canver, "Bu sebeple, böbrek hastalığı olan kişilerin öncelikle doktorlarına danışarak oruç tutmaya karar vermesi önemlidir. Oruç tutan böbrek hastaları, sahur ve iftarda yeterli miktarda su tüketmeye özen göstermelidir. Su, böbreklerin normal işlevini yerine getirmesi için gereklidir ve yetersiz sıvı alımı, böbrek hastalığının ilerlemesine katkıda bulunabilir. Böbrek hastalarının sahur ve iftar öğünlerinde dengeli beslenmeye dikkat etmeleri önemlidir.

ORUÇ TUTAN BÖBREK HASTALARI BU UYARIYA DİKKAT

Protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve mineral açısından dengeli bir diyet, vücudun ihtiyaçlarını karşılar ve böbreklere ekstra yük bindirmez. İlaçlarını zamanında almayan hastalar, böbrek fonksiyonlarında bozulmalar yaşayabilir. Oruç tutarken böbrek hastalarının vücut sinyallerini dikkate alması önemlidir. Halsizlik, baş dönmesi, bulantı, kusma ve benzeri belirtilerle karşılaşanlar, durumu doktorlarıyla paylaşmalı ve gerekirse orucu bozmaktan çekinmemelidir. Oruç tutan böbrek hastaları, aşırı fiziksel aktiviteden kaçınmalıdır. Aşırı yorgunluk ve terleme, dehidrasyon riskini artırarak böbreklere zarar verebilir. Bunun yerine, hafif egzersizler ve dinlenme dönemleri ile günlük aktivitelerini dengelemeye özen göstermelidir" dedi.

ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ

Böbrek hastaları, oruç süresince elektrolit dengesine dikkat etmeleri gerektiğini ifade eden Canver, "Tuz alımını azaltarak ve potasyum, kalsiyum ve magnezyum açısından zengin besinler tüketerek dengeli bir elektrolit seviyesini korumaya yardımcı olabilirler. Oruç tutarken böbrek hastalarının düzenli sağlık kontrollerine devam etmeleri ve böbrek fonksiyonlarını izlemeleri önemlidir. Bu sayede, ihtimal komplikasyonlar erken teşhis edilebilir ve tedavi sürecine hızlıca başlanabilir. Böbrek hastalığı olan bireylerin oruç ibadetini gerçekleştirebilmesi, hastalığın türü, şiddeti ve hastanın genel sağlık durumuna bağlıdır" diye konuştu.