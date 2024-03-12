O kişiler doktora danışmadan oruç tutmamalı! Uzmanı uyarıyor...

BU 9 HASTA GRUBU HEKİME DANIŞMADAN ORUÇ TUTMAMALI

Doç. Dr. Sivritepe, özellikle bazı şeker hastalarında uzamış açlığın, kan şekeri seviyelerinde ani düşmelere, hipoglisemi ataklarına ve şeker komalarına yol açabileceği için bu hasta grubunun uzun süre aç kalmasını istemediklerini açıkladı. Doç. Dr. Sivritepe, söz konusu hasta gruplarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kan şeker kontrolü kötü seyreden hastalar: Son 3 ay içinde ketoasidoz (şeker yüksekliği) koması, hipoglisemi (şeker düşüklüğü) koması veya laktik asidoz koması gibi şeker hastalığı ile ilişkili ciddi sağlık problemi nedeniyle hastaneye yatan hastalarda uzamış açlık hastanın tekrar komaya girmesine neden olabilir.

Kan şeker düşüklüğü riski fazla olan hastalar: İnsülin ya da insülin salgılatıcı şeker ilacı kullanan diyabetik bireyler, oruç tutma sırasında ani şeker düşüklüğü riski altında olabilirler. Uzun süreli açlık, insülinlerin etkinliğini etkileyebilir, bu da kan şekeri düzeylerinde tehlikeli bir düşüşe neden olabilir.

Yaşlılık ve çocukluk dönemi: Şeker hastalığı olan yaşlı bireyler ve çocuklar, oruç tutarken risk altında olabilirler. Yaşlılarda düşük vücut rezervleri ve çocuklarda büyüme ve gelişme dönemlerine bağlı beslenme gereksinimleri, uzun süreli açlık durumlarında daha fazla risk oluşturabilir.

Şekerinin düştüğünü algılayamayan hastalar: Geçirilmiş inmesi, ileri nörolojik hastalığı olan ya da vücut fonksiyonlarını kontrol eden sinirlerde hasarı olan şeker hastaları ani şeker düşüklüğünü algılayamayabilir ve bu durum hayati risklere neden olabilir.