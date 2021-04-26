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Giriş Tarihi: 26.4.2021

Tekirdağlılar sahura bando ile uyanıyor

Tekirdağlılar sahura bando ile uyanıyor
Tekirdağ'da Süleymanpaşa belediyesinin hem ramazan geleneğini yaşatmak hem de salgın döneminde ekonomik zorluk çeken yerel müzisyenlere destek olmak amacıyla kurduğu 120 kişilik sahur bandosu ve mehteran ekibi, halkı müzikle sahura kaldırıyor. Süleymanpaşa ilçesi Belediyesi tarafından, ramazan ayı geleneklerini yaşatmak ve salgın döneminde ekonomik zorluk çeken yerel müzisyenlere destek olmak amacıyla 120 kişilik sahur bandosu ve mehteran ekibi kuruldu. Kurulan sahur bandosu ve mehteran ekibi ilçenin çeşitli mahallelerinde sokak sokak dolaşarak halkı uyandırıp, sahura kaldırıyor. Bandonun müzikleri işleğinde uyananlar, ellerine cep telefonunu alarak hem videoya çekiyor hem de ilgi ile dinliyor. DHA
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Tekirdağlılar sahura bando ile uyanıyor
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