Gaziosmanpaşa’da davulcular ramazana hazır

'BİR AYDIR EĞİTİM VERİYORUZ'

Bir ay boyunca ramazan davulcularına davul eğitimi veren Sanat Akademisi Müzik Eğitmeni Özgür Güney, "Bugün de eğitimimizin son günü, sertifikalarımızı vereceğiz. Genelde biliyorsunuz davulcular sokak aralarında geziyor. Çok gür çalıyorlar, bunu biraz daha dengelemek için yapmış olduğumuz bir çalışmaydı" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMIN BU İŞİ DEVAM ETTİRMELERİNİ İSTİYORUM'

Bahattin Ceviz (23), dedesinden kalma mesleği, 10 yaşından beri sürdürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Rahmetli dedemden kalma bir meslek bu. Ben 10 yaşımdan beridir bu işi yapıyorum. Allah kısmet ederse ben de ileride çocuklarıma bu işi öğretip onların devam ettirmesini istiyorum. Biz 1 aydır eğitim sürecindeyiz. Hocamız 1 aydır eğitim veriyor bizlere, kendisine çok teşekkür ederiz. Bu eğitimleri bize sağlayan Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'ya da çok teşekkür ederim. Bizde ekstra bir heyecan var. Ramazan geldi diye seviniyoruz. Oruç tutacağımız için seviniyoruz. Ramazan davulcusu olduğumuzdan dolayı da bir heyecan var. Halkımızı en iyi şekilde uyandırmak istiyoruz."