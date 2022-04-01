Konya’da camiler teravih namazına hazır



Müftü Öge, "Bazı camilerimizde mahya uygulamaları var, özellikle Sultan Selim Camimizde var. Tabii bu büyük camilerde yapılıyor. Camilerin temizliği ile ilgili camileri temizleme derneğinin yapmış olduğu faaliyetler var aylar öncesinden başladı. Cami görevlilerimizin üzerinde durduğu durumlar var, cemaatimizin rahat edebilmesi için temizliğinden sesine, ısısından havalandırmasına, gencinden yaşlısına herkesi dikkate alan bir çalışmayla özveriyle çalışıyoruz. Bu sene yapacağımız değişik bir uygulama var; biz özellikle gençlerle beraber teravih ve sahur buluşmaları yapacağız. Hafta sonları Cumartesi günleri belli camilerimizde sahura kadar gençlerimizin geldiği sohbetlerin yapıldığı, namazların kılındığı, yarışmaların olduğu... Kur'an-ı Kerim tilavetlerinin olduğu, hatim dualarının olduğu ve teheccüd namazlarının olduğu akabinde de sahur ikramının olduğu sahur buluşmalarını da gençlerimizle yapacağız" diye konuştu.